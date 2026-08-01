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“ฮวังอินยอบ” เตรียมหอบความอบอุ่นกลับมาหาแฟนไทยอีกครั้ง ในงาน 2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR in BANGKOK เปิดขายบัตร 29 สิงหาคมนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม! หลังสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากเกาหลีใต้ ฮวังอินยอบ (Hwang In Youp) เตรียมกลับมาพบกับแฟน ๆ อีกครั้งในงาน 2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR in BANGKOK แฟนมีตติ้งที่จะพาทุกคนไปใช้ช่วงเวลาแห่งความทรงจำร่วมกับเจ้าของรอยยิ้มอบอุ่นและเสน่ห์ที่ทำให้แฟนทั่วโลกตกหลุมรัก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฮวังอินยอบได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากผลงานซีรีส์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น True Beauty (เติมฝันในใจเธอ), The Sound of Magic (โอม รักเอยจงมา), Why Her? (เธอ...ผู้ไม่แพ้) และผลงานล่าสุดที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้อย่าง Dream To You (เติมฝันในใจเธอ) ซึ่งเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก คอมเมดี้ ที่ฮวังอินยอบรับบทเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ดาวรุ่งชื่อดัง ที่ประสบความสำเร็จตามความฝันและได้กลับมาหารักแรกในวัยเด็กของเขา โดยในซีรีส์เรื่องนี้ฮวังอินยอบปรากฏตัวในหลายลุคให้แฟนๆได้ชม ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแว่นสุดหล่อ ผู้กำกับภาพยนตร์สุดเท่ หรือแม้กระทั่งลุคหนุ่มมัธยมตลอดกาล และเพราะความหล่อของฮวังอินยอบ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มียอดผู้ชมทั่วเกาหลีในตอนแรกสูงถึง 2.7% นอกจากนี้แล้วฮวังอินยอบยังมีอีกหลายผลงานที่ทำให้เขาก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในนักแสดงเกาหลีที่ได้รับความรักจากแฟน ๆ ทั่วเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติ บุคลิกอบอุ่น และความใส่ใจแฟนคลับทุกครั้งที่มาเยือนประเทศไทย ทำให้ทุกแฟนมีตติ้งเต็มไปด้วยโมเมนต์สุดประทับใจ

ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็น ครั้งที่ 3 ของฮวังอินยอบ และเป็น ครั้งที่ 2 ภายใต้การจัดงานของ SOLE U ENTERTAIN (โซลยูว์ เอ็นเตอร์เทน) ที่พร้อมเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดมากยิ่งขึ้น ภายในงาน แฟน ๆ จะได้พบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hi-Touch, Group Photo, Signed Poster, Signed Polaroid, Photocard และ Official Poster โดยรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการลุ้นรับจะประกาศอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้

2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR in BANGKOK จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 18.00 น. ณ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 โดยเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00 น. ผ่าน https://www.zipeventapp.com/ เตรียมล็อกวันและวอร์มนิ้วให้พร้อม เพราะเชื่อว่าการกลับมาของฮวังอินยอบในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง SOLE U ENT ผ่านทุกช่องทาง

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