“ฮวังอินยอบ” เตรียมหอบความอบอุ่นกลับมาหาแฟนไทยอีกครั้ง ในงาน 2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR in BANGKOK เปิดขายบัตร 29 สิงหาคมนี้

แฟนชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม! หลังสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากเกาหลีใต้ ฮวังอินยอบ (Hwang In Youp) เตรียมกลับมาพบกับแฟน ๆ อีกครั้งในงาน 2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR in BANGKOK แฟนมีตติ้งที่จะพาทุกคนไปใช้ช่วงเวลาแห่งความทรงจำร่วมกับเจ้าของรอยยิ้มอบอุ่นและเสน่ห์ที่ทำให้แฟนทั่วโลกตกหลุมรัก
ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็น ครั้งที่ 3 ของฮวังอินยอบ และเป็น ครั้งที่ 2 ภายใต้การจัดงานของ SOLE U ENTERTAIN (โซลยูว์ เอ็นเตอร์เทน) ที่พร้อมเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดมากยิ่งขึ้น ภายในงาน แฟน ๆ จะได้พบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hi-Touch, Group Photo, Signed Poster, Signed Polaroid, Photocard และ Official Poster โดยรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการลุ้นรับจะประกาศอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้
2026 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง SOLE U ENT ผ่านทุกช่องทาง
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