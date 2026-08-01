บุลการี และ ออม กรณ์นภัส ฉลองวันแม่ด้วยของขวัญเลอค่าแทนสายใยรักนิรันดร์

บุลการี และ ออม กรณ์นภัส นำเสนอแคมเปญพิเศษเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ ถ่ายทอดสุนทรียะแห่งการรังสรรค์เครื่องประดับ ด้วยสายใยรักอันเป็นนิรันดร์
บุลการี (BVLGARI) เมซงแห่งช่างอัญมณีโรมัน ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่ผ่านแคมเปญล่าสุด นำโดย ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ เฟรนด์ออฟเดอะเฮ้าท์บุลการีประเทศไทย และคุณแม่ ก้อย นฤมล มาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น ถ่ายทอดความสัมพันธ์อันงดงามผ่านเรื่องราวของแม่และลูก พร้อมนำเสนอเครื่องประดับอันทรงคุณค่าจากบุลการี ในฐานะของขวัญที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย สัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญของชีวิต และความรักที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยรวมเอาผลงานสร้างสรรค์จากสองไอคอนิกคอลเลคชั่นอย่าง เซอร์เพนติ (Serpenti) และดีว่าส์ ดรีม (Divas' Dream) มาถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนถึงความงดงามเหนือกาลเวลา เปรียบเสมือนความทรงจำอันล้ำค่าและความรักที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์
เซอร์เพนติ : การเดินทางอันเป็นนิรันดร์แห่งการเปลี่ยนผ่าน ความเข้มแข็ง และการเริ่มต้นใหม่
คอลเลคชั่น เซอร์เพนติ ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของบุลการี นับตั้งแต่เปิดตัวในปี ค.ศ. 1948 คอลเลคชั่นนี้สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการเปลี่ยนผ่าน ความเข้มแข็ง และการเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยผลงานแต่ละชิ้นนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมืออันเป็นเลิศของเมซง ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ของความคดโค้ง ประกอบกับรูปทรงเรขาคณิตที่ดูพลิ้วไหว พร้อมให้สวมใส่ได้ทุกโอกาส ทำให้คอลเลคชั่นนี้กลายเป็นนิยามของความสง่างามแบบร่วมสมัย พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง โดยยังคงซื่อตรงต่อแก่นแท้ของตนเอง ขณะเดียวกัน งูยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และความมั่งคั่งตามแบบวัฒนธรรมไทย เซอร์เพนติ จึงเต็มไปด้วยความหมาย เป็นตัวแทนของคำอวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริงเสมอมา
ดีว่าส์ ดรีม : บทกวีแห่งความสง่างามของสตรี
คอลเลคชั่น ดีว่าส์ ดรีม เฉลิมฉลองความสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิง ผ่านดีไซน์ทรงพัดอันเป็นเอกลักษณ์ของเมซง ประดับด้วยมาเธอร์ออฟเพิร์ล (Mother-of-Pearl) ที่สะท้อนประกายนุ่มละมุน ชวนให้นึกถึงแสงตกกระทบบนหินอ่อนโรมันโบราณยามพระอาทิตย์ตก ที่ทั้งอ่อนโยนและสดใส ล้ำค่าแต่สวมใส่ง่าย มอบความเปล่งประกายให้เครื่องประดับดูมีชีวิตชีวาเมื่อสัมผัสกับผิวกาย นอกเหนือจากความงดงามแล้ว รูปทรงพัดยังเปี่ยมด้วยความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทย โดยสื่อถึงการปกป้อง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสงสว่าง และพลังบวก ในขณะเดียวกัน ดีไซน์อันอ่อนช้อยของดีว่าส์ ดรีม ยังเป็นตัวแทนอันล้ำค่าของความห่วงใย ความอบอุ่น พลังอันมั่นคงของความรัก และความมุ่งมั่นของผู้หญิงในการปกป้องผู้เป็นที่รัก
สองคอลเลคชั่นระดับตำนานของบุลการีพร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันแม่ในปีนี้ ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนผ่านของเซอร์เพนติ และความอ่อนโยนที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการปกป้องของดีว่าส์ ดรีม อันมีความผูกพันระหว่าง ออม-กรณ์นภัส และคุณแม่ มาร่วมสะท้อนถึงสายใยแห่งความรัก ความทุ่มเท และความห่วงใยระหว่างแม่ลูกที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ร่วมค้นพบ คอลเลคชั่น เซอร์เพนติ และ ดีว่าส์ ดรีม ได้ที่บูติกบุลการีทุกสาขา ที่ซึ่งความงดงามเหนือกาลเวลาสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันล้ำค่าที่สุดในชีวิต
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