ทีเส็บ เปิดเส้นทางไมซ์ใหม่ “ว้าวอุบล” ผนึกกำลังพันธมิตรท่องเที่ยว-ไมซ์ ปั้นอุบลราชธานีสู่ MICE City เมืองที่ 4 ของอีสาน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทาง (Familiarization Trip) ภายใต้แนวคิด “ว้าวอุบล: เปิดเส้นทางไมซ์ใหม่ เติมใจให้เต็มทาง” (Experience the WOW of Ubon: A Renewed MICE Journey Begins Here) ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 นำคณะผู้แทนกว่า 15 องค์กร จากหน่วยงานพันธมิตรด้านการไมซ์ ท่องเที่ยว ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีเส็บมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมไมซ์ หนึ่งในกลไกสำคัญคือผ่านการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้พร้อมรองรับนักเดินทางกลุ่มธุรกิจ ทั้งการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงงานเทศกาลระดับเมกาอิเวนต์ ทีเส็บเดินหน้าผลักดันจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นจุดหมายไมซ์ลำดับที่ 4 ของภูมิภาค ต่อจากขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา โดยชูจุดแข็งด้านทุนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ที่สามารถต่อยอดเป็นประสบการณ์ทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและหลากหลาย
ตลอด 3 วันของการเดินทาง คณะผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผสานมิติธุรกิจเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลงตัว เริ่มจากวันแรกที่อำเภอโขงเจียม กับกิจกรรมแกะสลักเทียนพรรษา เยือนวัดศรีประดู่และวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สู่เส้นทางที่เปิดประสบการณ์ Soil to Soul ริมแม่น้ำโขง ที่การเดินทางเชิงธุรกิจไม่จำเป็นต้องแยกขาดจากประสบการณ์แห่งการ “หลอมรวม” กาย ใจ และความคิด ก่อนเดินหน้าสู่วาระธุรกิจแบบเต็มประสิทธภาพ วันที่สองเปิดเช้าด้วยกิจกรรม Sound Healing และพิธีชงชา ณ ทอแสง เฮอริเทจ โฮเทล ก่อนลงพื้นที่ศึกษาโมเดลการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หมู่บ้านคอตตอน วิลเลจ ต้นแบบการบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ และปิดท้ายค่ำคืนด้วยการชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง” ส่วนวันสุดท้ายคณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีและย่านเมืองเก่าด้วยสามล้อถีบ ก่อนเดินทางกลักรุงเทพมหานคร
จุดเด่นสำคัญของเส้นทางนี้คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงงานประเพณีทางศาสนา แต่ยังเป็นต้นแบบของ Festival Economy ที่แปลงทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ โดยงานดังกล่าวเคยได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดเทศกาลระดับโลก IFEA (International Festival & Events Association) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานระดับสากล ทีเส็บจึงมุ่งยกระดับงานนี้ให้เป็นมากกว่าจุดหมายท่องเที่ยว แต่เป็นเวทีเล่าเรื่องระดับโลกที่เชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางไมซ์ได้จริง ทั้งการประชุม สัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กร
นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้แทนทั้งฝั่งผู้ซื้อ (Demand) และผู้ขาย (Supply) ในระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและไมซ์ มาร่วมสำรวจเส้นทางจริงไปพร้อมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นภาพศักยภาพของอุบลราชธานีตรงกัน และสามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าทางการตลาด บรรจุเข้าโปรแกรมประชุม สัมมนา หรือทริปรางวัลให้กับลูกค้าและสมาชิกขององค์กรได้จริงในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อุบลราชธานีมีความพร้อมสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ลำดับต่อไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมและองค์กรด้านการท่องเที่ยวและไมซ์กิจครอบคลุมภาคส่วนที่หลากหลายทั้งสมาคมด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ ผู้ประกอบการด้านอีเว้นท์และทัวร์ (Destination Management Company) เครือข่ายบริษัท Copotate ชั้นนำ ตลอดจนสื่อและครีเอเตอร์ท้องถิ่น (KOL) สะท้อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะช่วยผลักดันเส้นทางนี้สู่ตลาดจริงในอนาคต