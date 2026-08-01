อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพอัลตร้าซาวด์ - ชูนิ้วกลาง ชาวเน็ตตีความ “แค่บังเอิญแหละ”

ภาพบังเอิญอาจจะมีอยู่จริง ยิ่งคนไทยชอบใส่ใจกันขนาดนี้ สำหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของ “ดิว อริสรา” กับ “วู้ดดี้ พุฒิพงษ์ ล่ำซำ”โพสต์รูปโดยใช้หน้าตัวละครจาก Zootopia มาปิดบังหน้า และแท็กหากันไปเลย พร้อมข้อความแปลเป็นไทยว่า “ส่วนที่งดงามที่สุดก็คือ... เขาไม่ได้แค่พูดมันออกมาเฉยๆ 🍀 เขาเข้ามา เขาอยู่เคียงข้าง เขาปรากฏตัวให้เห็น (พร้อมอยู่ตรงนั้นเสมอ) เขาพิสูจน์มันให้เห็น เมื่ออยู่กับคนที่ใช่ ความรักจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นคำถามอีกต่อไป แต่มันรู้สึกเหมือนการได้กลับบ้าน@wlamsam และคุณคือบ้านของฉัน🙂❤️” เรียกได้ว่าประกาศชัดๆ ไปเลยว่ารักครั้งนี้การกระทำสำคัญกว่าคำพูด
แต่อย่างที่บอกชาวเน็ตไทยตาไว ชอบใส่ใจ บังเอิญไปเห็นในสตอรี่ของ “เซบาสเตียน ลี” อดีตสามีของ “ดิว อริสรา” โพสต์ไป 2 โพสต์ โดยโพสต์แรกคือภาพผู้ชายหอมลงไปที่ท้องผู้หญิง ซึ่งกำลังอัลตร้าซาวด์ พร้อมข้อความ “Sweet moment unborn baby girl smiles to the sound of dad's voice (ช่วงเวลาสุดน่ารัก เมื่อลูกสาวตัวน้อยในครรภ์ยิ้มให้กับเสียงของพ่อ)” ส่วนโพสต์ที่ 2 เป็นคลิปของผู้ชายเดินๆ อยู่ก่อนชูนิ้วกลาง