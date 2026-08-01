“ต้นหอม” ลั่น คดี “ป๋อง-ธง” ต้องประหาร ทำภาพลักษณ์ประเทศฉิxหาย อย่าว่าแต่ต่างชาติคนไทยก็กลัว

จากกรณีข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว “ป๋อง” และ “ธง” ผู้ต้องหา ในคดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ต่อมานายป๋องได้เปิดปากรับสารภาพเพิ่มเติมว่านอกจากคดี 2 พี่น้องชาวรัสเซียแล้ว ตนและพวกยังได้ร่วมกันก่อเหตุสะเทือนขวัญ 3 พ่อแม่ลูกยกครัว สร้างความสะเทือนขวัญให้กับคนต่างชาติและคนไทยไม่น้อย
ด้าน “ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ได้แชร์ข่าวนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นเคสนี้ต่องประหาร เหี้xเกิน ทำภาพลักษณ์ประเทศฉิxหายหมด
“เอาจริงๆ นะ มันฆ่ากันได้ง่ายๆ เพราะมันไม่ได้กลัวกฎหมายไง เข้าละก็ออก เคสนี้เชียร์ให้ประหาร เหี้xเกิน ภาพลักษณ์ประเทศฉิxหายหมด คนบางคนมันเหมือนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้แล้ว มันคือมลพิษของโลก ถ้ามันตาย ก็เท่ากับเซฟผู้บริสุทธิ์บนโลก
อย่าว่าแต่ต่างชาติกลัวเลยคนไทยก็กลัวค่ะ คนมันเลี้ยแบบไร้อารยธรรม ไม่มีเหตุจูงใจมากพอ และบ้านเราครอบครองปืxง่ายมาก พอๆ กับหาซื้อขนมจีบซาลาเปา คนดีไม่มีปืน คนชั่วอาวุธครบมือ ประเทศไทย คือประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงมาก อย่าให้ปลาเน่าไม่กี่ตัวมาทำลาย สักทีเหอะ!!”
ชาวเน็ตและเพื่อนดารามากมายต่างเข้ามาเห็นด้วยกับความคิดของต้นหอม ว่าต้องประหารเท่านั้น