“ฟอร์ด” เปิดหน้าสู้ “ยูกิ” โต้กลับดรามา #ศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย ทนไม่ไหว! เพราะอีกฝ่ายพูดเกินจริง

ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดหน้าออกมาแล้ว สำหรับ #ศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย ที่ถกเถียงกันมาแบบยาวนาน ถ้าเทียบเป็นซีรีส์ก็ต้องมีหลายอีพีที่กว่าจะมีวันนี้ ว่าตัวละครที่เจ้าของโพสต์ระบุนั้น หมายถึงใครกันแน่! และถ้าใครยังตามไม่ทัน เดี๋ยวสรุปสั้นๆ ให้ฟัง เมื่อเจ้าของโพสต์คือ “ยูกิ ดุรงค์แสง” ได้ออกมาระบายความใจเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า ตนเองได้ถูกทำร้ายจากศิลปินค่ายดัง และได้โทร.ไปแจ้งพีอาร์ของค่าย แต่ถูกเพิกเฉย ทำให้เจ้าตัวรู้สึกเสียใจ ซึ่งเรื่องนี้ตอนนั้นอยู่ในชั้นศาล แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากพอ บางคนมองว่าการโพสต์แบบนี้เพื่อหาแสงหรือเปล่า? เพราะเล่าแต่เรื่องเดิมๆ วนไปวนมา จนบางทีคนติดตามก็คิดว่าแต่งเรื่องหรือเปล่า
จากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์ภาพที่โดนทำร้าย พร้อมข้อความต่างๆ ถึงสาเหตุที่ออกมาเล่าเรื่องนี้จนนำไปสู่การฟ้อง ก็เพราะว่า
“ผมใช้ชีวิตต่อไม่ได้ครับ คิดวนกับเรื่องนี้ แพนิก กลัว รวมถึงมีอาการซึมเศร้า รักษามาเดือนแล้ว ผมเห็นในหลายๆ ครั้งที่มีการประกาศออกมาว่า 'ไม่สนับสนุนความรุนแรง' แล้วมีการออกมาTAKE ACTION ผมพยายามติดต่อเข้าไปแต่ไม่เป็นผล มันติดค้างในใจครับ ว่าเรื่องของผม มันไม่ใช่การใช้ความรุนแรงเหรอ อยากให้เห็นใจผมบ้าง ปฏิบัติกับผมเหมือนเป็นมนุษย์คนนึ่งครับ ผมอาจจะพูดจาโผงผางมีอารมณ์บ้าง เพราะผมอดทนมามากครับ ขออย่าตัดสินกันจากภายนอกครับ บางคนอาจจะดูใสๆ แต่จริงๆ อาจจะมีอีกมุม ที่ทุกคนไม่รู้ครับ”
และที่เรื่องนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง เมื่อถึงวันที่ขึ้นศาล เจ้าตัวก็ปล่อยคลิปฟิตติ้งชุดไปศาล รวมไปถึงเรื่องราวมันก็กระจายไปใน X จนเกิดการตามหาว่าศิลปินที่ “ยูกิ” หมายถึงนั้น เขาคือใครกันแน่! หลังจากที่ขึ้นศาลเสร็จ ก็ออกมาไลฟ์สดพร้อมน้ำตา ยิ่งทำให้คนไทยอยากใส่ใจว่าสรุปแล้วใครคือ “คู่กรณี”
เท่านั้นยังไม่พอ ยังทำคลิปออกมาอธิบายถึงตัวละครที่อยู่ในความสัมพันธ์ของ “ยูกิ” และ #ศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย มีมากกว่า 10 คน จนไม่รู้จะโยงยังไง หลังจากนั้นก็มีการปล่อยคลิปเสียงออกมา ซึ่งอีกฝ่ายที่สนทนากับ “ยูกิ” อยู่นั้น ก็พูดจาเสียงดัง เหมือนอยู่ในอาการเมา เช่น ส่งข้อความจี้ถามซ้ำๆ ว่า ตอบ, มาดิ, ไหน และมีคลิปเสียงตะคอก 'มึงอยู่ไหน กูถามว่าตอนนี้มึงอยู่ไหน' แต่พอสร่างเมา ศิลปินกลับส่งข้อความมาง้ออย่างหนัก เช่น เราจะพยายามมากขึ้น, เราผิดมาก, ให้อภัยเราได้ไหมม แต่ยูกิก็ตอบข้อความกลับว่า 'ไม่ต้องทำอะไรให้เรา' พร้อมภาพรอยบาดแผลบริเวณอก ที่ทุกคนได้เห็นไปในโซเซียลแล้ว
จนเริ่มมีคำใบ้ออกมาว่าเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์เรื่องดัง แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงว่าเป็นใคร จนยูกิได้เอาเพลงของ “เจมีไนน์” มาโคฟเวอร์ ซึ่งแฟนคลับของเจมีไนน์เอาทัวร์ไปลง เพราะถ้าลงแบบนี้ คนที่เขาไม่ได้ติดตาม ก็อาจจะคิดว่าเป็นเจมีไนน์หรือเปล่า จนเจ้าตัวแท็กหา ขอโทษเจมีไนน์ ยืนยันว่าที่เอาไปร้องก็เพราะชื่นชอบเท่านั้น
ในที่สุดหลังจากถกเถียงกันมาเป็นอาทิตย์ ว่าสรุปแล้ว #ศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย คนนี้คือใคร? เมื่อตี 2 กว่าๆ ของวันที่ 1 ส.ค. “ฟอร์ด อรัญญ์ อัศวสืบสกุล” ศิลปินสังกัด Gmmtv และเป็นหนึ่งในสมาชิกวง FLIO ที่กำลังมีผลงานตอนนี้ ออกมาร่ายยาวผ่านไอจีสตอรี่ ยอมรับว่าเคยคบหากับ “ยูกิ” จริง แต่ระหว่างนั้นก็มีรักๆ เลิกๆ เริ่มความสัมพันธ์ ก.พ.68 และทุกอย่างจบลง เม.ย.69 โดยฝ่ายยูกิได้ไปแจ้งความว่าถูกทำร้าย
ซึ่งก่อนหน้านั้นที่ยูกิเคยเล่าว่ามีผู้หญิงสองคนไปที่หน้าบ้านตอนดึก หนึ่งในนั้นก็คือแม่ของฟอร์ด เพื่อที่จะไปถามยูกิว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงโพสต์หมายตำรวจ ฟอร์ดบอกที่ออกมาพูดเพราะตอนนี้นอกจากตัวเองได้รับผลกระทบแล้ว คนยังตามไปด่าคุณแม่ และคุณพ่อเองก็เข้าโรงพยาบาล สุดท้ายเจ้าตัวยอมและขอโทษที่ทำให้เกิดปัญหา และน้อมรับผลการตัดสินของศาล แต่ที่ออกมาอธิบายก็เพราะบางเรื่องมันไม่ใช่ความจริงอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง
ด้าน “ยูกิ” ไม่รอช้า สวนกลับทันที พร้อมขอบคุณที่อีกฝ่ายออกมาเคลื่อนไหว เดี๋ยวจะแถลงกลับม้วนเดียวจบ พร้อมมีคำถามให้คู่กรณีตอบด้วย และทิ้งท้ายว่า “กล้าพูดออกมาได้ยังไง ว่าไม่ได้ทำ”
บอกเลยว่าต้องติดตามกันต่อไป เพราะถ้าเทียบว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ บอกเลยว่าซีซั่นใหม่เพิ่งเริ่ม ระหว่าง “ยูกิ” เจ้าของโพสต์ #ศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย กับศิลปินที่ถูกพูดถึง “ฟอร์ด” ได้เปิดหน้าสู้กลับ