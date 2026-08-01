สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่! "ALTANI" รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพี่น้องมุสลิม 100% ความภาคภูมิใจของภาคใต้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569— บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ALTANI อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในการประกอบพิธีดูอาร์และละหมาดขอพร เพื่อความเป็นบารอกัตแก่โรงงานและผู้ร่วมลงทุนทุกฝ่าย โดยมี นางนภัสสรณ์ วงศ์แจ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลาม สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
โรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้แก่ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จํากัด สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด และสหกรณ์อิสลามปัตตานี จํากัด ถือเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพี่น้องมุสลิม 100% แห่งแรกในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมระบุว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ALTANI เป็นแบรนด์ของพี่น้องมุสลิมไทย 100% ที่จะสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มมูลค่า และสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการลงทุน การสร้างโรงงาน การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ที่มีเป้าหมายสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาทักษะแรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
"ผมเชื่อมั่นว่า โรงงานแห่งนี้จะเป็นมากกว่าฐานการผลิต แต่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่" อาจารย์วันมูหะมัดนอร์กล่าว พร้อมอวยพรให้บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด และแบรนด์ ALTANI ประสบความสําเร็จ เติบโตสู่ระดับประเทศและก้าวสู่เวทีระดับอาเซียน ก่อนกล่าวประกาศเปิดโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด อย่างเป็นทางการ
ภายในงาน นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ได้เป็นประธานนําพิธีดูอาร์และละหมาดขอพรตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นสายการผลิต และขอพรให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด เจริญก้าวหน้า สร้างคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
นางนภัสสรณ์ วงศ์แจ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ ALTANI ไม่ได้เริ่มจากคําถามว่าจะสร้างรถแบบไหน แต่เริ่มจากคําถามว่าจะสร้างโอกาสให้คนในภาคใต้ได้อย่างไร โรงงานแห่งนี้จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน สร้างอาชีพ และต่อยออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในส่วนของแผนการเติบโตของ ALTANI บริษัทวางเป้าหมายการดําเนินงานเมื่อยอดขายถึง 30,000 คัน จะเปิดให้บริการระบบ Battery Swap เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ขับขี่ และเมื่อยอดขายเติบโตถึง 100,000 คัน บริษัทจะเดินหน้าขยายการลงทุนและติดตั้งโรงงานในจังหวัดปัตตานี เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้รองรับความต้องการที่เติบโตขึ้น พร้อมทั้งวางรากฐานให้ปัตตานีเป็นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบของภาคใต้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การพัฒนาทักษะแรงงาน ไปจนถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
เราเชื่อว่าหากภาคใต้มีอุตสาหกรรมของตัวเอง คนในพื้นที่ก็จะมีโอกาสของตัวเอง วันนี้ ALTANI พร้อมเดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างอนาคตให้กับคนในพื้นที่ไปพร้อมกัน
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จํากัด สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด และสหกรณ์อิสลามปัตตานี จํากัดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในการประกอบพิธีดูอาร์และละหมาดขอพร เพื่อความเป็นบารอกัตแก่โรงงานและผู้ร่วมลงทุนทุกฝ่าย โดยมี นางนภัสสรณ์ วงศ์แจ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลาม สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
โรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้แก่ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จํากัด สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด และสหกรณ์อิสลามปัตตานี จํากัด ถือเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพี่น้องมุสลิม 100% แห่งแรกในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมระบุว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ALTANI เป็นแบรนด์ของพี่น้องมุสลิมไทย 100% ที่จะสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มมูลค่า และสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการลงทุน การสร้างโรงงาน การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ที่มีเป้าหมายสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาทักษะแรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
"ผมเชื่อมั่นว่า โรงงานแห่งนี้จะเป็นมากกว่าฐานการผลิต แต่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่" อาจารย์วันมูหะมัดนอร์กล่าว พร้อมอวยพรให้บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด และแบรนด์ ALTANI ประสบความสําเร็จ เติบโตสู่ระดับประเทศและก้าวสู่เวทีระดับอาเซียน ก่อนกล่าวประกาศเปิดโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด อย่างเป็นทางการ
ภายในงาน นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ได้เป็นประธานนําพิธีดูอาร์และละหมาดขอพรตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นสายการผลิต และขอพรให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด เจริญก้าวหน้า สร้างคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
นางนภัสสรณ์ วงศ์แจ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตานี พาวเวอร์ จํากัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ ALTANI ไม่ได้เริ่มจากคําถามว่าจะสร้างรถแบบไหน แต่เริ่มจากคําถามว่าจะสร้างโอกาสให้คนในภาคใต้ได้อย่างไร โรงงานแห่งนี้จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน สร้างอาชีพ และต่อยออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในส่วนของแผนการเติบโตของ ALTANI บริษัทวางเป้าหมายการดําเนินงานเมื่อยอดขายถึง 30,000 คัน จะเปิดให้บริการระบบ Battery Swap เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ขับขี่ และเมื่อยอดขายเติบโตถึง 100,000 คัน บริษัทจะเดินหน้าขยายการลงทุนและติดตั้งโรงงานในจังหวัดปัตตานี เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้รองรับความต้องการที่เติบโตขึ้น พร้อมทั้งวางรากฐานให้ปัตตานีเป็นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบของภาคใต้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การพัฒนาทักษะแรงงาน ไปจนถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
เราเชื่อว่าหากภาคใต้มีอุตสาหกรรมของตัวเอง คนในพื้นที่ก็จะมีโอกาสของตัวเอง วันนี้ ALTANI พร้อมเดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างอนาคตให้กับคนในพื้นที่ไปพร้อมกัน
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จํากัด สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด และสหกรณ์อิสลามปัตตานี จํากัด