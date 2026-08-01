"เนย เนโกะจัมพ์" อวยพรวันเกิดสามี ร่ายยาวข้อคิดชีวิตคู่-หน้าที่พ่อ ลั่น! ไม่ได้อยากได้ของขวัญ ขอแค่ทำตามสัญญา

กลายเป็นโพสต์ที่คนแห่แชร์เป็นจำนวนมาก เมื่อคุณแม่คนสวย "เนย วรัฐฐา อิมราพร" หรือ "เนย เนโกะจัมพ์" ได้ออกมาโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดสามี "ฤทธิ์ กาไชย" ผ่านทางโซเชียลมีเดีย แต่ปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆ เพราะมาพร้อมกับบทเรียนชีวิตคู่และข้อคิดในการเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบจัดเต็ม
เนย ได้เริ่มต้นโพสต์อวยพรวันเกิดด้วยการเตือนสติเรื่องการใช้ชีวิตนอกบ้านและไลฟ์สไตล์การดื่ม โดยระบุว่า ตอนนี้มีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการเป็นพ่อคนแล้ว อยากให้รู้จักสติและ Limit ของตัวเอง การดื่มหนักจนสว่างหรือขาดสติไม่ใช่เรื่องเท่ แต่เป็นเรื่องของคนยุคเก่า พร้อมเปิดใจว่า คบกันมานานกว่า 10 ปี ไม่ได้ต้องการคำขอโทษซ้ำๆ แต่สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดคือ "การกระทำที่เป็นไปตามคำสัญญา"
"Happy birthday Rit Karchai ปีนี้เป็นตำแหน่งพ่อแล้วนะ อย่าให้แม่ต้องเจอสภาพพ่อแบบนี้อีก อาจจะถูกใจเพื่อนถูกใจคนนอกบ้านแต่ไม่ถูกใจแม่เลยยย
จะเพื่อนชวน พี่ชวน น้องชวน อะไรก็แล้วแต่ จะงานปาตี้กลุ่มเรียนอะไร มันสำคัญแค่ไหน? ถึงเลือกจะไปก็ไม่เคยห้าม แต่แก่แล้วเป็นพ่อก็แล้ว รู้จักตัวเอง รู้จักlimitบาง มันไม่เท่หรอก มีแต่คนยุคเก่า เจนแก่เท่านั้นแหละที่คิดว่ามันเริสกับการกินจนสว่าง กินจนสติหาไม่เจอ
คบกันมาเป็น10ปีแล้ว ไม่ต้องขอโทษเค้าหรอก ไม่ได้อยากให้สามีมานั่งขอโทษซ้ำๆ เค้าอยากเห็นการกระทำที่เป็นไปตามคำสัญญามากกว่าๅ แต่มันก็น่ารักที่ขอโทษเป็นประจำ55 แต่ไม่ต้องขอโทษกันเลยจะดีกว่ามาก🐒
ก่อนมีลูกเค้าก็ไม่สนใจหรอกนะ ชีวิตคู่เรามันลงตัวอยู่แล้ว ที่รักออกไปนอกบ้าน จะไม่กลับ กลับเช้า เค้าไม่สนใจเพราะถือว่าคนเราก็มีชีวิตส่วนตัวของกันและกัน กลับบ้านมาเราก็ค่อยมีเวลาของเรา มันเป็นอะไรที่คนโลกส่วนตัวสูงแบบเค้าชอบ แต่มันเป็นชีวิตคู่เบสออนว่าเค้าจะไม่มีลูก
แต่ตอนนี้เป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้ว เค้ายังจำคำพูดก่อนตัดสินใจมีลูกให้ที่รักได้นะ เวลาพูดอะไร นัดอะไรกับเค้า อย่างที่บอกทำตามสัญญา ทำตามที่พูดกับเค้าบ้างนะ ตั้งแต่วันที่ท้องมาจนตอนนี้ เค้าเฝ้าดูการกระทำอยู่นะ ที่รักก็รู้ของนอกกายไม่เคยเป็นสิ่งที่เค้าต้องการหรือทำให้เค้ามีความสุขได้ ทำตามสัญญามันจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของเค้าเลยถ้าทำได้
แต่ก็มีหลายอย่างที่เห็นแล้วล่ะว่าที่รักพยายามเปลี่ยนแปลง ขอบคุณนะ🫶🏻 แต่ก็ขอให้พยายามกว่านี้ เค้าเองก็ทำเต็มที่เพื่อลูกและครอบครัวของเรา มีหลายอย่างที่เค้าต้องเสียสละอย่างมาก และตัดใจทิ้ง เค้าทำด้วยความเต็มใจ ขอให้ที่รักมีพลังที่เข้มแข็งในการปฏิเสธเพื่อน และเบรคอีโก้ความผู้ชายบ้างนะ 55
ลูกจะไม่ทำตามสิ่งที่เราสั่งสอนหรอกนะ แต่ชีวิตลูกคือผลจากการกระทำของเรา เลือกการกระทำให้ดีที่สุด ลูกจะมองเราเป็นตัวอย่างและบทเรียนของความผิดพลาดจากพ่อแม่ จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและชีวิตลูกในอนาคตเมื่อเค้าโตขึ้น
คุณGrandmasterใช้ชีวิตที่มันสุด สนุกสนานมาเยอะ ลองเปลี่ยนเป็นชีวิตที่เรียบและสงบดูมั้ย555 ไม่ต้องมีชีวิตเป็นทาส อดรินาลีนตัวเองหรือ เป็นตำนานให้โลกหรือๅใครคนอื่นเค้าจดจำหรอก เป็นสามีและพ่อที่ดีให้ครอบครัวจดจำก็พอ
และแต่งตัวให้มันน้อยลงหน่อย gadget ทั้งหลายคือแบบ whoopอะ ใส่ทำไมถ้าไม่ปรับlifestyle การใช้ชีวิต เอาไว้ดูว่ามันเตือนมันวิเคราะห์ไปเพื่ออออ เค้าไม่ต้องใส่เค้าก็รู้ว่ากินแบบไหนนอนยังไง ทำตัวยังไงให้ฮอร์โมนและเคมีมันอยู่ในเลเวลที่สมบูรณ์ 🙄 อยากอยู่กับลูกนานๆในสภาพที่แข็งแรงเริ่ม"