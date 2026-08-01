แม่มาทวงคืนบัลลังก์! ‘ทิฟฟานี ยัง’ ปักหมุดไทยแลนด์ ฉลอง 10 ปีเดบิวต์โซโล่กับคอนเสิร์ตใหญ่ "Tiffany Young: Edge of Calm Tour in Bangkok" ตุลานี้!

‘ทิฟฟานี ยัง’ (Tiffany Young) เตรียมพัดพาพายุความร้อนแรงระลอกใหม่สู่กรุงเทพฯ ประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 10 ปีบนเส้นทางศิลปินเดี่ยวกับ "Tiffany Young: Edge of Calm Tour in Bangkok" ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 นี้ ณ UOB LIVE ชั้น 6, EmSphere
สำหรับเอเชียทัวร์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ ทิฟฟานีมีกำหนดเดินทางไปสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกับแฟนๆ ทั่วเอเชียถึง 6 เมืองใหญ่ ซึ่งทัวร์จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการที่แรก ณ ฮ่องกง (AXA Dreamland) ในวันที่ 12 กันยายน จากนั้นจะเดินทางต่อไปยัง จาการ์ตา (19 กันยายน), สิงคโปร์ (26 กันยายน), ไทเป (9–10 ตุลาคม), โฮจิมินห์ (17 ตุลาคม), กรุงเทพฯ (25 ตุลาคม) และปิดท้ายความอลังการอย่างยิ่งใหญ่ที่โซล (27 ธันวาคม) เพื่อร่วมทบทวนความทรงจำตลอด 1 ทศวรรษ และเฉลิมฉลองการเริ่มต้นบทใหม่ในเส้นทางดนตรีของเธอ
หากพูดถึงไอคอนิกแห่งวงการ K-Pop ชื่อของ ‘ทิฟฟานี ยัง’ คือหนึ่งในศิลปินหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุด เธอเริ่มต้นเส้นทางฝันตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยย้ายจากลอสแอนเจลิสสู่กรุงโซล ก่อนจะเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง Girls’ Generation เกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ส่งซิงเกิลครองอันดับ 1 กว่า 16 เพลง และกวาดรางวัลระดับโลกมากมาย ร่วมผลักดันกระแส K-Pop ให้ทรงอิทธิพลไปทั่วทุกมุมโลก
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในนามวง ทิฟฟานีได้พิสูจน์ความสามารถอันโดดเด่นในฐานะศิลปินเดี่ยว เปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการคว้าอันดับ 5 บนชาร์ต Next Big Sound ของ Billboard ตามมาด้วยรางวัล Best Solo Breakout จากเวทีระดับโลกอย่าง iHeartRadio Music Awards ในปี 2019 พร้อมจัดทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือถึง 18 เมือง ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังขยายขีดจำกัดด้านศิลปะสู่เวทีละครมิวสิคัล โดยได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากบทนำในผลงานระดับตำนานอย่าง Chicago และ Yumi’s Cells ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะการแสดง พลังเสียงสะกดใจ และเสน่ห์บนเวทีที่ไม่มีใครเทียบได้ และในปี 2569 นี้ ถือเป็นโอกาสสุดพิเศษในการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยว ทิฟฟานีได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างสง่างามด้วยการปล่อยซิงเกิลล่าสุด “Summer’s Not Over” และเตรียมปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกในชีวิตอย่าง "Edge of Calm" ในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเธอยังมีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางคอนเซปต์ สไตล์ลิ่ง ไปจนถึงการเขียนสตอรี่บอร์ดของมิวสิกวิดีโอ เพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความสมดุลและความดื่มด่ำให้แฟนๆ ได้สัมผัสอย่างลึกซึ้งที่สุด
ยองวอนไทยและโซวอนไทย (ชื่อแฟนคลับ) เตรียมตัวมาร่วมเดินทางครั้งใหม่และสัมผัสความตระการตาของโชว์ที่ทิฟฟานีตั้งใจเตรียมมามอบให้ทุกคนอย่างใกล้ชิดในงาน "Tiffany Young: Edge of Calm Tour in Bangkok" โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันใน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ทางเว็บไซต์ www.bykpopmerch.com แบ่งเป็นรอบ UOB Pre-Sale เวลา 12:00 – 14:00 น. และรอบทั่วไป เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 6,600 / 5,500 / 4,600 / 3,500 และ 2,900 บาท
เตรียมตัวให้พร้อม ล็อกคิววันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคมนี้ไว้ให้ดี แล้วไปพิสูจน์พลังและความสง่างามของควีนทิฟฟานีด้วยกัน!
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