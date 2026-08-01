natori ระเบิดความมันส์แบบซูเปอร์อัลติเมท อัลตร้าเอ็กซ์ตรีม เวรี่เวรี่ฮอต พร้อมสร้างค่ำคืนสุดเร้าใจให้แฟนเพลงชาวไทยใน natori ONE-MAN LIVE TOUR “Koshin (March)” in Bangkok

หลังจากสร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ศิลปิน นักร้อง และนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่น นาโทริ (natori) ก็หวนคืนสู่เมืองไทยอีกครั้ง พร้อมยกระดับความประทับใจในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ natori ONE-MAN LIVE TOUR “Koshin (March)” in Bangkok เพื่อมอบค่ำคืนสุดพิเศษให้กับเหล่า natorium ชาวไทย โดย Avalon Live โปรโมเตอร์คุณภาพ ผู้รับหน้าที่จัดคอนเสิร์ตของนาโทริในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2
การกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วยการขยายสเกลการแสดงและอัปเกรดโปรดักชัน แสง สี เสียง ตลอดจนองค์ประกอบบนเวทีอย่างเต็มรูปแบบ มอบประสบการณ์ดนตรีที่สมบูรณ์แบบแก่เหล่า natorium ชาวไทยที่มารวมตัวกันจนแน่นฮอลล์ณ UOB LIVE ชั้น 6 ศูนย์การค้า EMSPHERE เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569
ทันทีที่ไฟบนเวทีสว่างขึ้น นาโทริก็พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นศิลปิน ONE-MAN อย่างแท้จริง ด้วยเสน่ห์และพลังการแสดงที่สามารถสะกดผู้ชมได้ตลอดทั้งโชว์ แม้เวทีจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่เขาก็เอาอยู่ทุกจังหวะ เปิดฉากความสนุกด้วย 4 บทเพลงต่อเนื่อง ได้แก่ EAT, セレナーデ (Serenade), エウレカ (Eureka) และ Catherine ที่ช่วยปลุกอารมณ์ของเหล่า natorium ให้ค่อย ๆ ไต่ระดับความสนุกและดื่มด่ำไปกับโลกดนตรีของนาโทริได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพียงแค่ 4 เพลงแรก บรรยากาศภายในฮอลล์ก็เต็มไปด้วยพลังและเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ก่อนที่ความมันส์จะยกระดับขึ้นอีกขั้นกับเซ็ตลิสต์ที่อัดแน่นด้วยเพลงฮิตและเพลงโปรดของแฟนเพลง ไม่ว่าจะเป็น 金木犀 (Kinmokusei), 猿芝居 (Sarushibai), Cult., プロポーズ (Puropozu), Puppet, リビングデッド (Living dead), Sleepwalk และ 非常口 逃げてみた (Hijouguchi Nigetemita)
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของค่ำคืนนี้คือ Overdose เพลงฮิตที่นาโทริในฐานะผู้แต่งเพลงได้นำมาเรียบเรียงใหม่ในเวอร์ชัน Remix มอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากทุกครั้ง แม้แฟน ๆ หลายคนจะเคยชมการแสดงเพลงนี้มาแล้วหลายรอบ แต่ทุกโชว์ของนาโทริก็ยังเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ ที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกสดใหม่ราวกับได้ชมเป็นครั้งแรก ก่อนจะต่อเนื่องสู่ IN_MY_HEAD ที่ยิ่งปลุกเอเนอร์จีของทั้งศิลปินและผู้ชมให้พุ่งทะยานถึงขีดสุด ท่ามกลางเสียงร้องตามและเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งฮอลล์
นาโทริได้กล่าวความรู้สึกอย่างอบอุ่นไว้ตอนหนึ่งว่า “สนุกไหมครับ ผมสนุกมากเลยครับ ปีที่แล้วมาเอเชียทัวร์ที่กรุงเทพฯ ชอบมาก ๆ เลย หลังจากนั้นก็กลับไปทำอัลบั้มออกมา แล้วก็อยากเจอทุก ๆ คนในเอเชียทัวร์อีกครั้ง ครั้งนี้เลยดีใจมาก ๆ ที่ได้มาเจอและได้รับการสนับสนุนจากทุก ๆ คน ขอบคุณมาก ๆ ครับ”
นอกจากนี้ยังเรียกเสียงกรี๊ดจากทั้งฮอลล์ด้วยการโชว์สกิลภาษาไทยที่ตั้งใจฝึกมาเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวว่า “นาโทริ เวรี่ เวรี่ ฮอต ทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำกันด้วยนะครับ คิดถึงทุกคนจังเลย รักทุกคนที่สุดเลยครับ” ก่อนจะปิดท้ายด้วยท่า "จุ๊บเหมียว" แจกแฟน ๆ ไปทั่วทั้งฮอลล์ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกคน
เมื่อเช็กกำลังของแฟน ๆ จนมั่นใจว่าทุกคนยังพร้อมสนุกกันต่อ นาโทริก็ชวนทั้งฮอลล์ซูเปอร์แดนซ์และซูเปอร์จัมปิงไปพร้อมกันในช่วงสุดท้ายของโชว์ กับ 3 บทเพลง ได้แก่ ヘルプミーテイクミー (Help me take me) ～ 繋ぎjam, ポルターガイスト (Poltergeist) ～ 繋ぎ และ 絶対零度 (Zettaireido) ที่ส่งเอเนอร์จีความมันส์แบบไม่มีแผ่วจนถึงวินาทีสุดท้ายของการแสดง
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่าน 20 บทเพลง นาโทริได้ถ่ายทอดตัวตนในฐานะศิลปิน นักร้อง และนักแต่งเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการแสดงที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งด้านดนตรี โปรดักชัน และการสื่อสารกับผู้ชม จนกลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความทรงจำที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจของเหล่า natorium ชาวไทย พร้อมตอกย้ำว่า "ONE-MAN STANDING" ของนาโทรินั้น คนเดียวก็สามารถสร้างโชว์ที่ตราตรึงหัวใจผู้ชมทั้งฮอลล์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้ทุกคนต่างเฝ้ารอวันที่จะได้พบกับเขาอีกครั้ง