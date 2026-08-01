BUDDHA BLESS กับ "ไฟแดง" ที่ไม่มีวันติด

น่าสนใจทีเดียว หลังในคอนเสิร์ตล่าสุด 2 ใน 3 สมาชิกของวง BUDDHA BLESS ทั้ง "อุ๋ย" นที เอกวิจิตร และ "โต้ง" สุรนันต์ ชุ่มธาราธร ต่างพูดถึงการรวมวงซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนเพลงหลายคนอยากฟังว่า พวกตนไม่เคยคิดที่จะไม่ต้อนรับอีกหนึ่งสมาชิกอย่าง "โก๋เอ็ม" กิตติพงษ์ คำศาสตร์ กลับมาเลย
ย้อนไปในปี 2549 หลังปล่อยอัลบั้มชุดแรก "ไฟเขียว ไฟแดง" ภายใต้สังกัดก้านคอคลับที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์สัญญาณไฟจราจรโดยมีเพลงฮิตอย่าง Fire, ชิงหมาเกิด, ลำยอง ชื่อของ BUDDHA BLESS ก็เข้าไปอยู่ในใจแฟนเพลงทันที
อย่างไรก็ตามหลังออกอัลบั้มตามมาอีก 2 ชุด คือ "กัด มันส์ ดุ" โดยมีเพลงฮิตอย่าง ชิงหมาเกิด, ปักตะไคร้, ดุ๊กดิ๊ก และอัลบั้มรวมเพลง "Buddha Bless You" ตั้งแต่ปี .ศ. 2559 ก็มีข่าวลือถึงการไม่ลงรอยของสมาชิกในวงออกมา กระทั่งปี 2562 วงก็ไปต่อไม่ได้
โดยตอนนั้น อุ๋ย ซึ่งส่วนใหญ่รับหน้าที่เขียนเพลงและโปรดิวเซอร์ได้ให้สัมภาษณ์ทำนองว่าสมาชิกเริ่มเติบโตขึ้นและมีมุมมองการทำงานที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่อยากไม่ได้วงแตก เป็นเพียงการแยกย้ายกันไปเติบโต ใครอยากทำอะไรก็ไปทำ หากวันไหนอยากกลับมารวมตัวก็พร้อมเสมอ
แต่แล้วในปี 2567 ก็เกิดดรามาที่แสดงให้เห็นถึงรอยร้าวที่ยากประสานของวง เมื่อมีแฟนเพลงโพสต์รูปแผ่นเสียงของวงแล้วระบุว่า "อุ๋ยฝากแผ่นเสียงมาให้โก๋เอ็ม สยบข่าววงแตก พวกเขาเป็นเพื่อนตายกัน" ทำให้ โก๋เอ็ม แชร์โพสต์นั้นและตอบกลับอย่างรุนแรงว่า:"ไม่ได้งอนอะไรกันครับ เกลียดครับ เขาทำผมไว้ขนาดนั้น..."
ต่อมาทางอุ๋ยได้มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยยอมรับว่าตั้งแต่แยกย้ายกันไปก็ต่างคนต่างอยู่ และไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ และไม่ได้สนใจที่อีกฝ่ายบอกว่าเกลียด พร้อมทิ้งท้ายว่า "เรื่องจริงเป็นยังไง 3 คนในโลกนี้ (สมาชิกในวง) ต่างรู้ดีที่สุด" ซึ่งคำพูดดังกล่าวก็ทำเอาแฟนเพลงเกิดการแบ่งฝ่ายขึ้นมา
ถึงตอนนี้ทั้งอุ๋ยและโต้งกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง ขณะที่ในส่วนของโก๋เอ็มเองก็ทำวงในชื่อ M2N วงดนตรี 2 ชิ้นที่เขารับหน้าที่มือกีตาร์/ร้องนำ และ โน้ต มือกลอง ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ "วงสองคนชอบเล่นวนสองสามคอร์ดชอบเล่นบอร์ดเวลาเล่นมัน"
ทั้งนี้ซึ่งหากใครที่ติดตามก็จะพบว่ามันเป็นการทำเพลงที่เจ้าตัวได้เป็นตัวของตัวเองมากๆ ซึ่งจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่รวมกับดรามาในอดีต ต้องบอกว่าไม่มีอะไรบ่งชี้จากเจ้าตัวเลยว่าเขาจะกลับไปเป็นไฟแดงให้กับ BUDDHA BLESS อีกครั้งแม้เพื่อนๆ อีก 2 คนจะยืนยันว่าไม่เคยคิดที่จะไม่รับเพื่อนคนนี้กลับมา