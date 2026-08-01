“แอมเนสตี้” ถอยกรูด ยอมขอโทษ! หลังกล่าวหาศูนย์ของ “เจ.เค. โรว์ลิง” เน้นช่วยหญิงแท้ เมินเหยื่อทรานส์

แอมเนสตี้ “ยอมถอย” ขอโทษ เจ.เค. โรว์ลิง หลังกล่าวหาศูนย์ช่วยเหยื่อเป็นกลุ่มต่อต้านสิทธิ เหตุเพียงเน้นดูแลผู้หญิงโดยกำเนิด
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหราชอาณาจักร ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อ Beira’s Place ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงที่รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ ซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนเงินทุนโดย เจ.เค. โรว์ลิง หลังองค์กรเคยนำชื่อของศูนย์ไปบรรจุไว้ในรายงานเกี่ยวกับ “ขบวนการต่อต้านสิทธิ” ในอังกฤษ
แอมเนสตี้ยอมรับว่ารายงานดังกล่าว รวมถึงบทความอีกฉบับที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ก่อนประกาศถอนเอกสารทั้งสองชิ้น พร้อมเตรียมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อหาคำตอบว่าเนื้อหาที่สร้างความเสียหายเช่นนี้ถูกเผยแพร่ในนามองค์กรได้อย่างไร
การขอโทษมีขึ้นหลัง Beira’s Place ส่งหนังสือทางกฎหมาย กล่าวหาแอมเนสตี้ว่าเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จและทำลายชื่อเสียง พร้อมเรียกร้องให้ถอนรายงานอย่างถาวร ขอโทษต่อสาธารณะ และเปิดการสอบสวนจากภายนอก อย่างไรก็ตาม ศูนย์ระบุว่าคำขอโทษยังไม่สามารถลบล้างความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และชื่อเสียงขององค์กรได้
ต้นเหตุของความขัดแย้งมาจากรายงานชื่อ A Growing Threat: The Anti-Rights Movement in the UK ซึ่งจัดให้ Beira’s Place และองค์กรที่มีแนวคิด “gender-critical” หลายสิบแห่งอยู่ในกลุ่มที่ถูกมองว่ากำลังบั่นทอนสิทธิของผู้หญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศ ทั้งที่ภารกิจหลักของ Beira’s Place คือการช่วยเหลือผู้หญิงที่ผ่านความรุนแรงทางเพศ
Beira’s Place ยืนยันว่าศูนย์ถูกตั้งขึ้นเพื่อเติมช่องว่างของบริการแบบแยกเพศ โดยเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงโดยกำเนิดอายุ 16 ปีขึ้นไป และให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่หญิง จุดยืนดังกล่าวทำให้ศูนย์ไม่ให้บริการแก่หญิงข้ามเพศ แต่สามารถแนะนำบริการอื่นที่เหมาะสมให้ได้
ฝ่ายแอมเนสตี้มองว่านโยบายที่อิงเพศกำเนิดอาจส่งผลต่อสิทธิของคนข้ามเพศ ขณะที่ฝ่ายโรว์ลิงเห็นว่าผู้หญิงซึ่งผ่านการข่มขืนหรือความรุนแรงจากผู้ชายควรมีสิทธิเลือกใช้บริการที่เป็นพื้นที่หญิงล้วน ความขัดแย้งจึงไม่ได้อยู่ที่การต่อต้านการช่วยเหลือเหยื่อ แต่เป็นการปะทะกันระหว่างสิทธิของผู้หญิงในพื้นที่แยกเพศกับแนวคิดการให้บริการที่ครอบคลุมอัตลักษณ์ทางเพศ
เจ.เค. โรว์ลิง ก่อตั้ง Beira’s Place ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อเดือนธันวาคม 2022 โดยใช้เงินทุนส่วนตัว ศูนย์ไม่รับเงินบริจาคจากประชาชน และให้บริการช่วยเหลือทางอารมณ์ คำแนะนำในการแจ้งความ การเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่พักอาศัย และการฟื้นฟูผู้หญิงที่รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ
แรงผลักดันสำคัญเกิดจากข้อถกเถียงภายใน Edinburgh Rape Crisis Centre หลังอดีตผู้บริหารหญิงข้ามเพศกล่าวว่าผู้รับบริการที่ไม่สบายใจจะได้รับการดูแลจากหญิงข้ามเพศอาจต้อง “ปรับกรอบความคิด” ต่อความบอบช้ำของตนเอง โรว์ลิงมองว่าคำพูดดังกล่าวละเลยความรู้สึกและความปลอดภัยของผู้หญิงที่ผ่านเหตุรุนแรง จึงตัดสินใจก่อตั้งบริการทางเลือกแบบหญิงล้วน
ชื่อ Beira’s Place มาจาก “เบรา” เทพีแห่งฤดูหนาวในตำนานสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลัง ปัญญา และการฟื้นคืนของผู้หญิง ศูนย์ย้ำว่าการมีบริการสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่าบริการสำหรับคนข้ามเพศควรถูกยกเลิก แต่ผู้รอดชีวิตแต่ละกลุ่มควรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการและประสบการณ์บอบช้ำของตนเอง