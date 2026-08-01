“มดดำ” อาการออก! เลิ่กลั่กหนัก ปิดปากไม่ยอมอ่านข่าว ดาราสาวแมว 9 ชีวิต วิวาห์ไฮโซหมื่นล้านต้นเดือนส.ค. พ่วงข่าวดีสองเด้ง

หลังจากเพจไทยรัฐบันเทิง ได้เผยปริศนาอักษรย่อ ใครกันดาราสาวแมว 9 ชีวิต เตรียมวิวาห์ไฮโซหมื่นล้าน ทายาทตระกูลดัง แถมมีข่าวดีสองเด้ง โดยมีการระบุว่าดาราสาวรายดังกล่าวจะเข้าพิธีวิวาห์ต้นเดือนส.ค.
งานนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ออกอาการเลิ่กลั่ก โดยทันทีที่เข้าข่าวดังกล่าว เจ้าตัวก็สั่งหยุด เก็บสคริปต์ให้หมด วันศุกร์ไม่ใช้สคริปต์ พร้อมบอก “แองจี้” โปรดิวเซอร์รายการ ห้ามโยนมาให้ตนอ่าน เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามดดำพูด ไม่พูดค่ะ ขอให้ตัดภาพไปที่แองจี้ ให้แองจี้เป็นคนพูด
ขณะที่รายการได้ซูมไปที่หน้ามดดำ ระหว่างที่แองจี้กำลังอ่านข่าวดังกล่าว ทำมดดำโวยอย่ามาถ่ายหน้าตน ให้ถ่ายแองจี้ จนแองจี้บอกแม่ก็รู้แหละ เดาไม่ยากเลย งานนี้มดดำเผยนอกจากได้แต่งงานแล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่า ไปลุ้นกัน พรุ่งนี้ส.ค. ก็รู้แล้วล่ะ เพราะพรุ่งนี้ต้นเดือน