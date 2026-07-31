“บิว จักรพันธ์” เผยชีวิตหลังมรสุม กังวลสายตาคนมอง เคยท้อเกือบเปลี่ยนอาชีพ

“บิว จักรพันธ์” เปิดใจเกือบเปลี่ยนอาชีพ หากไม่มีแฟนคลับซัปพอร์ต ยอมรับเคยกลัวสายตาคนมอง แต่ไม่โทษใคร พร้อมขอบคุณทุกโอกาสที่ได้รับและจะทำให้ดีที่สุด
ตั้งแต่นักแสดงหนุ่ม “บิว จักรพันธ์ พุทธา”โดนคดีข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวไปเมื่อ 2 ปีก่อน เจ้าตัวก็ค่อนข้างเงียบหายไปพอสมควร ล่าสุดเจอตัวในงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์ HONG KONG FILM GALA 2026 ณ House Samyan ชั้น 5 เจ้าตัวก็เผยว่าต้องให้กำลังใจตัวเองทุกวัน และจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกว่าที่ผ่านๆ มา
“ช่วงนี้ก็คุยกับตัวเองอยู่ว่าอยากจะทำพวกงานศิลปะครับ แล้วก็ทำแฟนคอนด้วย ให้แฟนๆ ได้มาเจอบ้าง แล้ววันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่อยากช่วยเหลือในเรื่องของงานสังคม แล้วก็ที่ผ่านมาก้าวด้วยธรรม บริจาคให้ 19 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนี้ก็เป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามีคุณค่ากับตัวเองด้วยครับ
เรื่องความกังวลแน่นอนว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับ แต่ผมก็รู้สึกว่าตราบใดที่ผมยังอยู่ตรงนี้ ผมก็ยังต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปให้มันดีที่สุด ทำให้ดีกว่าที่มันเคยผ่านๆ มาครับ แค่ลืมตาตื่นมาก็ต้องให้กำลังใจตัวเองทุกเช้าอยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้างเองด้วย กับครอบครัวเองด้วยครับ”
บอกที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน และตนคงห้ามความคิดใครไม่ได้
“จริงๆ ผมไม่ถือโทษโกรธใครเลยครับ ผมถือว่ามันก็เป็นบทเรียนของผมเองด้วย ที่ทำให้ผมได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ทัศนคติทุกๆ อย่าง แล้วก็มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลในเรื่องของความคิดคนด้วย ผมไม่สามารถควบคุมความคิดใครได้อยู่แล้ว นอกจากตัวผมเองที่ต้องทำให้มันดีขึ้นครับ แต่ก็นั่นแหละครับ ตราบใดที่ผมพูดเสมอว่า ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อยังไงก็ต้องทำต่อไปทุกๆ วัน ทุกๆ วินาที เราต้องใช้สติในการดำรงชีวิตให้มากที่สุดครับ
ก็กลับมาเล่นโซเชียล ผมคิดว่าเราเลือกรับสารได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือไม่ดี ก็คิดว่ามันคือความคิดคนครับ เราเป็นบุคคลสาธารณะ มีสิทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้ว แต่ในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แบบมีอารยธรรมซึ่งผมรับได้ครับจริงๆ ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาคุยได้เลยครับ ผมรับฟังได้ทุกความคิดเห็น แล้วก็ยินดีที่จะพูดคุยกับทุกคนครับ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีเข้ามาปะทะนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆ สายตาหรือว่าทุกๆ สิ่งที่เขาพูดถึงผม ไม่รู้ว่าเขาคิดกับผมยังไง แต่ผมก็ยินดีรับฟัง เพราะว่าผมเป็นคนที่คุยได้อยู่แล้ว แล้วก็เปิดใจกับทุกคนครับถามว่ากังวลเรื่องสายตาคนมองไหม จริงๆ แต่ก่อนคิดมาตลอดครับ แต่ทุกวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเรื่องของผมมากขนาดนั้นเท่ากับชีวิตของตัวเองครับ แต่ก็นั่นแหละครับ มันก็คือชีวิต ก็ต้องดำเนินต่อไป”
บอกถ้าไม่ได้กำลังใจจากแฟนๆ ตนคงไปทำอาชีพอื่นแล้ว
“จริงๆ ก็มีแฟนๆ ให้กำลังใจทุกๆ ที่ครับ ทุกที่ๆ ผมไป ก็ต้องขอขอบคุณพวกเขากับตัวเองด้วย จริงๆ ถ้าไม่มีพวกเขา ผมก็คงไม่อยู่แล้วล่ะ ไปทำอย่างอื่นแล้ว ก็อยากไปทำอย่างอื่น ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกๆ วันดีกว่า แค่นี้ก็ไม่ต้องไปทะเยอทะยานก้าวใหญ่อะไรมากมาย แค่อยู่กับตัวเองมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วครับ แต่แฟนๆ เขายังซัปพอร์ตผมอยู่ ผมจะทำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีใครมาสนใจผมเลยดีกว่าครับ
ผมก็ลองวิธีหลายๆ อย่าง ไปพบแพทย์ด้วย แล้วก็คุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะครับ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือคนในครอบครัวผมเองด้วย อายุเราแค่นี้เอง ทำไมเราต้องยอมแพ้ยังมีครอบครัวที่เราต้องดูแลอยู่ แล้วทำไมเราจะมายอมแพ้เรื่องอะไรง่ายๆ แบบนี้เหรอ ผมคิดว่าเราแค่กลัวกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมากกว่า ถ้าสมมติว่าใจเราไปแล้ว แล้วเราไม่กลัวสิ่งใด มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
มันไม่ได้หนักขนาดถึงขั้นที่ใช้ชีวิตไม่ได้เลย ยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกว่าย่ำแย่กว่าเรา ฐานะย่ำแย่กว่าเรา การใช้ชีวิตของเขาไม่ได้เหมือนที่ผมใส่สูทอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นแค่อัตลักษณ์ภายนอก แต่จริงๆ ข้างใน ผมว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดครับ แค่รู้สึกว่าเอาออกมาให้ทำประโยชน์กับตัวเองและก็สังคมให้เต็มที่ครับ”
ขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาส จากนี้พร้อมกลับมารับงานแสดง
“ถามว่าระแวงกับการที่จะรู้จักใคร หรือเปิดใจกับใครไหม จริงๆ ก็ใช่ครับ มันรู้สึกกลัวไปหลายๆ อย่าง แต่เราแค่คิดมากไปเอง ความคิดของคนเราน่ากลัวที่สุดแล้วครับ จริงๆ ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรัก แล้วก็ยังซัปพอร์ตผมอยู่ในฐานะของแฟนคลับ และในฐานะของคนดูทั่วไป ผมก็ต้องขอโทษ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอโทษในทุกๆ อย่างที่เคยเกิดขึ้น ที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนยังให้โอกาส ไม่ตัดสินผมในขณะที่ผมกำลังพยายามจะพิสูจน์ตัวเองอยู่ครับ ตราบใดที่ยังอยู่ตรงนี้ต่อ ก็ทำให้ทุกคนมีความสุขในฐานะที่เป็นคนของสื่อบันเทิงครับ
ก็ขอบคุณมากๆ จริงๆ ที่ยังอดทนรอ แล้วก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนได้รับชมครับ ส่วนพาร์ตการแสดง จริงๆ ผมก็ยังรับได้ทุกบทบาทครับ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี หรือบทบาทอะไรก็แล้วแต่ ผมในฐานะที่เป็นนักแสดง ผมจะเต็มที่กับทุกบทบาทที่ได้รับมาครับ ยินดีมากเลยครับ แล้วก็ต้องขอบคุณพื้นที่สื่อตรงนี้ด้วย ขอบคุณพี่ๆ ทุกๆ ช่องด้วยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าได้ปลดปล่อย หรือว่าขอบคุณทุกๆ พื้นที่สื่อจริงๆ ครับ”