"ดร.เบน กัลยานี" ควงครอบครัวบินลัดฟ้าเที่ยวเวนิส เติมความสุขก่อนลูกเปิดเทอมที่อังกฤษ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น สำหรับ “ดร เบน กัลยานี กมลวิศิษฎ์” ที่ขอใช้ช่วงปิดเทอมของลูกๆ พาครอบครัวบินลัดฟ้าสู่เมืองสุดโรแมนติก เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันอย่างเต็มอิ่ม
แม้จะมีภารกิจมากมายทั้งเรื่องงานและการดูแลครอบครัว แต่ ดร.เบน ก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง โดยตั้งใจพาลูกๆ และคุณสามี ออกเดินทางพักผ่อน เติมพลังใจและสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ก่อนที่ลูกจะต้องเดินทางกลับไปศึกษาเล่าต่อที่ประเทศอังกฤษ
ทริปนี้จึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการเติมเต็มความรัก ความผูกพัน และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างมีความหมาย เพราะอีกไม่นานสมาชิกในครอบครัวก็จะต้องห่างกันอีกครั้ง
บรรยากาศตลอดการเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอบอุ่น จนแฟนๆ ต่างชื่นชมว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและเป็นแบบอย่างของการให้ความสำคัญกับเวลาของครอบครัวได้อย่างงดงาม สมกับคำว่า ครอบครัวสุขสันต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างแท้จริง