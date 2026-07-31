“หนุ่ม กรรชัย” มอบเงิน 500,000 บาท สร้างโอกาสให้เด็กพิเศษ

เดินหน้าช่วยสังคมมาแบบเงียบๆ ไม่ค่อยเป็นข่าว จากหลากหลายเหตุการณ์ สำหรับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าวรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” และ พิธีกรรายการ “โหนกระแส” ทางช่อง 3 ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย” เพิ่งมอบเงิน 500,000 ให้ มูลนิธิเพจอีจัน เพื่อสานต่อโอกาสให้กับน้อง ๆ
จากในวันนี้ 500,000 บาท กลายเป็นห้องเรียนที่จะสร้างโอกาส ให้เด็กๆ โรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งใช้เวลาในการสร้างโรงเรียนนี้มา 434 วัน ใช้งบประมาณในการสร้าง 30 ล้านบาท แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ในครั้ง แต่เรียกว่า “หนุ่ม กรรชัย” เป็นผู้ให้ตัวจริง และในวันพรุ่งนี้ 1 ส.ค. 69 วันที่รอคอยก็จะมาถึง เพราะจะมีการส่งมอบโรงเรียนแห่งโอกาสนี้ ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ