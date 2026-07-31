“ดิว อริสรา” สาดข้อความหวานถึง “วู้ดดี้ ล่ำซำ” คุณคือบ้านของฉัน พิสูจน์ความรักด้วยการกระทำ

สาดความหวานและข้อความอบอุ่นผ่านอินสตาแกรม แบบไม่ต้องปกปิดอีกต่อไป สำหรับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” งานนี้แม้ไม่ให้เห็นหน้า “วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ” แต่ก็แท็กหาเจ้าตัวชัดๆ กันไปเลย โดยเจ้าตัวใช้ตัวละครจิ้งจอกกับกระต่าย จากการ์ตูนเรื่อง Zootopia มาปิดบังหน้า ตามด้วยข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายลึกซึ้ง ระบุว่า ส่วนที่งดงามที่สุดก็คือ... เขาไม่ได้แค่พูดมันออกมาเฉยๆ 🍀 เขาเข้ามา เขาอยู่เคียงข้าง เขาปรากฏตัวให้เห็น (พร้อมอยู่ตรงนั้นเสมอ) เขาพิสูจน์มันให้เห็น เมื่ออยู่กับคนที่ใช่ ความรักจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นคำถามอีกต่อไป แต่มันรู้สึกเหมือนการได้กลับบ้าน@wlamsam และคุณคือบ้านของฉัน🙂❤️
เป็นการยืนยันความรักที่การกระทำสำคัญกว่าคำพูด พิสูจน์ด้วยการอยู่เคียงข้าง ใส่ใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัย อบอุ่นเหมือนได้กลับบ้าน หวานสุดๆ