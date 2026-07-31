บูสเตอร์ วิตต้า ชูนวัตกรรมสุขภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เฟสแรก ในงาน “KRONOS WELLNESS EVENT 2026”

บริษัท บูสเตอร์ วิตต้า จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์เฟสแรก พร้อมร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านสุขภาพในงาน KRONOS WELLNESS EVENT 2026 ภายใต้แนวคิด "สุขภาพดีที่เราเลือกได้" ด้วยสินค้าคุณภาพที่ใช้เวลากว่า 5 ปีในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ อย่าง RESVERATROL Effervescent ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดฟู่จากสารสกัดองุ่น และ HERBAL DENTE ยาสีฟันสมุนไพร 9 ชนิด พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมในกลุ่ม Wellness และ Anti-Aging อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยความเชื่อว่า "สุขภาพที่ดี คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
ตรีพัชญ์ มหากิจวิวัฒน์ กรรมการบริษัท บูสเตอร์ วิตต้า จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่และคนที่รัก เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง บริษัทฯได้ใช้เวลากว่า 5 ปีในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และผลิตภายใต้มาตรฐานสากล
"เราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเริ่มต้นได้ในทุกวัน ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Booster Vitta จึงถูกพัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค"
ภายในงาน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น 2 รายการ ได้แก่ RESVERATROL Effervescent ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดฟู่ที่มีสารสกัดจากองุ่น และ HERBAL DENTE ยาสีฟันสมุนไพรสูตรผสานสมุนไพร 9 ชนิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมรับคำแนะนำจากทีมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงกระแสความตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ บริษัท บูสเตอร์ วิตต้า จำกัด ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก คุณนที พานิชชีวะ และครอบครัว ในฐานะประธานผู้จัดงาน ที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมี คุณตรีพัชญ์ มหากิจวิวัฒน์ และ คุณณัฐณิชชาฐ์ มหากิจวิวัฒน์ กรรมการบริษัท บูสเตอร์ วิตต้า จำกัด ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดการจัดงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้งสองรายการในครั้งนี้