รางวัลแกรมมีสุดเซ็ง อยากดันศิลปินเอเชีย แต่ “BTS” ใช้สื่อตอบโต้ ไม่ส่งผลงานเข้าชิง ทำสถาบันโดนถล่มหนัก

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานประกาศรางวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่อย่าง “Grammy Awards” ออกมาวิจารณ์บอยแบนด์ดัง “BTS” หลังประกาศไม่ส่งผลงานเข้าชิง บอกใช้แคมเปญทางสื่อทำให้สถาบันโดนวิจารณ์หนัก
ทำเอาเป็นดรามาร้อนในวงการเพลงเมื่อวง BTS ประกาศว่าจะ ไม่ส่งอัลบั้มและผลงานเพลงเข้าพิจารณารางวัล Grammy ปี 2027 เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่ Recording Academy ผู้จัดงานประกาศรางวัลแกรมมี ได้เพิ่มสาขาใหม่ “Best Asian Pop Music Performance”
โดยสมาชิกทั้ง 7 คนระบุว่าอยากให้ดนตรีได้รับการยอมรับจากคุณค่าของตัวเพลง ไม่ใช่ถูกแบ่งตามภูมิภาคหรือภาษา
หลังจากนั้น ซีนา โคดา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีส่วนผลักดันการสร้างสาขารางวัลดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความยาวบนโซเชียลมีเดียแสดงความผิดหวังต่อกระแสวิจารณ์และท่าทีของ BTS
เธอได้อธิบายว่าสาขา “Asian Pop” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นและโอกาสให้ศิลปินเอเชียที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากพอในเวที Grammy ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ BTS โดยเฉพาะ เพราะ BTS เป็นศิลปินระดับโลกที่มีโอกาสเข้าชิงในสาขาป๊อปหลักอยู่แล้ว
นอกจากนี้เธอยังกล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่ความพยายามของคนจำนวนมากในการผลักดันตัวแทนของชาวเอเชียใน Grammy กลับถูกมองในแง่ลบ และมองว่าการเคลื่อนไหวของ BTS กลายเป็นเหมือน “แคมเปญทางสื่อ” ที่ทำให้เจตนาที่แท้จริงของรางวัลถูกบิดเบือน
ทางด้านแฟนเพลงจำนวนมากแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเธอ โดยชี้ว่า BTS เพียงแค่ประกาศจุดยืนอย่างสุภาพ ไม่ได้โจมตี Grammy หรือเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษ ขณะที่หลายคนยังมองไปทำนองเดียวกันกับ BTS ว่าสาขา “Asian Pop” เหมือนเป็นการแยกศิลปินเอเชียออกจากกระแสหลักมากกว่าการส่งเสริมความหลากหลาย
แม้ว่าก่อนหน้านี้ ศิลปินหลายๆคนแอบมีความหวังในการคว้ารางวัล Grammy หลังจากที่มีสาขา “Asian Pop” เพิ่มขึ้นมา เพราะมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มตัวแทนของศิลปินเอเชีย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแยกสาขาออกมาเช่นนี้ ทำให้ศิลปินถูกตีกรอบให้แข่งขันอยู่ในภูมิภาคของตนเองและลดโอกาสแข่งขันในสาขาหลักใหญ่ๆ
ส่งให้วง BTS ศิลปินเอเชียที่โด่งดังที่สุดในเวลานี้เลือกแสดงจุดยืนด้วยการไม่ส่งผลงานเข้าชิง Grammy นั่นเอง