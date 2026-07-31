ดอน ปาสกวาเลบุกเยาวราช ออร์เฟอุสดำดิ่งสู่นรกภูมิแห่งแสงนีออน: คณะอุปรากรเยาวชนกรุงเทพเปิดเทศกาลโอเปร่าสองเรื่องรอบปฐมทัศน์เดือนสิงหาคมนี้

เดือนสิงหาคมนี้ คณะอุปรากรเยาวชนกรุงเทพ (Bangkok Youth Opera) ก้าวสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินงาน พร้อมจัดเทศกาลโอเปร่าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง การแสดงทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
คณะอุปรากรเยาวชนกรุงเทพ (Bangkok Youth Opera: BYO) ก่อตั้งขึ้นโดยเยาวชนไทยจากกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาผู้มีใจรักในโอเปร่าและดนตรีคลาสสิก ซึ่งมุ่งสร้างพื้นที่ให้นักร้อง นักดนตรี และบุคลากรรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพผ่านการผลิตโอเปร่าคุณภาพระดับมืออาชีพ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้นำเสนออุปรากรปีละหนึ่งเรื่องอย่างต่อเนื่อง ก่อนขยายการผลิตเป็น 2 เรื่อง ในปีนี้ และมีแผนเพิ่มเป็น 3 เรื่อง ในปีหน้า
เทศกาลเปิดด้วย ออร์เฟอุสและยูริดีเช (Orfeo ed Euridice) ผลงานชิ้นเอกของ คริสท็อฟ วิลลิบัลท์ กลุ๊ค จัดแสดงควบคู่กับบัลเลต์ ดอน ฆวน (Don Juan) ภายใต้การกำกับของ ดาร์เรน รอยส์ตัน ผู้ร่วมงานกับคณะฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยครั้งนี้เรื่องราวของออร์เฟอุสถูกตีความใหม่ผ่านโลกเสมือนแห่งแสงนีออนและเศษซากโฮโลแกรม การเดินทางสู่นรกภูมิจะค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นโลกแห่งแสงสว่างเมื่อออร์เฟอุสเดินทางถึงเอลิเซียม พร้อมการออกแบบการเคลื่อนไหวและท่าเต้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละมิติของโลกเสมือน
บทออร์เฟอุสจะผลัดเปลี่ยนกันแสดงโดย อัยยา ชโยธิน นักร้องเสียงคอนทรัลโตผู้ประเดิมการแสดงโอเปร่าเป็นครั้งแรก และ พจน์ปรีชา จักร ชลวิจารณ์ เคาน์เตอร์เทเนอร์ ขณะที่ มนภทริตา ทองเกิด รับบทยูริดีเช และ อารยา ยังคำ กลับมารับบทกามเทพ อามอเร การแสดงอำนวยเพลงโดย จรณ์ ยะสะวุฒิ ผู้ก่อตั้งคณะอุปรากรเยาวชนกรุงเทพ ซึ่งจะประเดิมการอำนวยเพลงโอเปร่าเป็นครั้งแรก
ต่อเนื่องด้วย ดอน ปาสกวาเล (Don Pasquale) ผลงานโอเปร่าชวนหัวชิ้นเอกของ กาเอตาโน โดนีเซตตี ซึ่งจะจัดแสดง รอบปฐมทัศน์ในประเทศไทย โดย[e]รอยส์ตันย้ายฉากจากกรุงโรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาสู่กรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน เชื่อมโยงเรื่องราวเข้ากับประเด็นร่วมสมัยอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงอำนวยเพลงโดย วรปรัชญ์ “มิกกี้” วงศ์สถาพรพัฒน์ และนำแสดงโดย Weizhai Gao (ดอน ปาสกวาเล), ปุณยนุช (ฟีน่า) วัฒนวินิน (โนรินา), วรวีร์ ทรายคำ (เอร์เนสโต), จรณ์ ยะสะวุฒิ (ดร. มาลาเตสตา) และ กนกพล คุณพิทักษ์ (โนตาโร)
รอบการแสดง
Orfeo ed Euridice / Don Juan
15 สิงหาคม เวลา 17.30 น.
20 สิงหาคม เวลา 18.00 น.
22 สิงหาคม เวลา 17.30 น.
Don Pasquale
16 สิงหาคม เวลา 17.30 น.
21 สิงหาคม เวลา 18.00 น.
บัตรราคา 1,200 บาท
นักเรียน/นักศึกษา (แสดงบัตร) 600 บาท
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Instagram: @bkkyouthopera และ Facebook: Bangkok Youth Opera
เกี่ยวกับคณะอุปรากรเยาวชนกรุงเทพ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มนักศึกษาด้านดนตรี เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับนักร้อง นักดนตรี และบุคลากรศิลปะรุ่นใหม่ให้ได้ร่วมสร้างสรรค์การแสดงโอเปร่ามาตรฐานระดับมืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมทุกกลุ่มเข้าถึงศิลปะโอเปร่าผ่านราคาบัตรที่เหมาะสม โดยคณะดำเนินงานทั้งหมดภายใต้การบริหารของเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ