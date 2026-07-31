ทำความรู้จักทริปรถไฟ Belmond Royal Scotsman ฮันนีมูนระดับตำนาน “ณเดชน์-ญาญ่า”

แต่งงานเสร็จ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ก็เดินทางไปฮันนีมูนที่สกอตแลนด์ทันที นอกจากโพสต์ภาพหวานแล้ว ญาญ่า ยังรีวิวทริปฮันนีมูนในไอจีสตอรี่ไว้ว่า…
“สกอตแลนด์สวยงามมาก ทิวทัศน์สวย ผู้คนน่ารักและเป็นมิตรมากๆ ช่วงนี้อากาศอบอุ่น แต่ลมแรง :) เมื่อคืนพวกเรายังได้เจอกับแผ่นดินไหวเล็กๆ ที่เมือง Fort William อีกด้วย
สกอตแลนด์มีแดดทุกวัน สนุกแต่เมารถมากเลย ส่วนวิวที่ชอบมากที่สุดคือ… (แนบรูปณเดชณ์กำลังหลับ) ที่ประทับใจที่สุดคือการนั่งรถไฟทริป ดีมาก อยากมาอีก มีความสุขเต็ม100 ให้ 200% เลย”
การนั่งรถไฟสายนี้ถือเป็น Bucket list check สิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันในชีวิตของญาญ่า ที่คุณสามี ณเดชน์ สานฝันให้หลังแต่งงาน เพราะมันคือขบวนเส้นทางระดับตำนาน
รถไฟขบวนนี้ มีชื่อว่า Belmond Royal Scotsman เป็นรถไฟนอนสุดหรูและคลาสสิกระดับโลก ฟีลเหมือนมาบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีอังกฤษยุคก่อน ที่แล่นผ่านวิวธรรมชาติ Scottish Highlands และทั่วสกอตแลนด์ เป็นช่วงเวลาพิเศษและคุณค่าทางใจที่หาจากไหนไม่ได้จริงๆ เพราะแค่ก้าวเท้าขึ้นมาก็ได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนหลุดในโลกนิยายโรแมนติก แบบที่ญาญ่าโปรดปราน
ในขบวนนี้เรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนยกโรงแรม 5 ดาวเคลื่อนที่ตามไปทั้งทริป ทั้งห้องสวีตสุดหรู ห้องอาหารไฟน์ไดนิง ตู้ Observation Car และที่พิเศษที่สุด คือมี Dior Spa บนรถไฟให้ได้ผ่อนคลายระหว่างทริป ทั้งขบวนจะรับผู้โดยสารเพียง 36 คนต่อเที่ยวเท่านั้น ส่วนราคาเริ่มต้นที่ 2 แสนบาทจนถึงเกือบล้านบาทต่อคน ขึ้นอยู่กับเส้นทางและประเภทห้อง ซึ่งราคานี้รวมห้องพัก อาหารเครื่องดื่ม และทัวร์ท่องเที่ยวนอกรถไฟเรียบร้อยแล้ว โดยรถไฟสายนี้จะเปิดวิ่งแค่ช่วงเดือนเม.ย.-ต.ค.ของทุกปี เรียกว่าเป็นฮันนีมูนระดับตำนาน