“เบน แอฟเฟล็ก” ชนะเกมโชว์คว้ารางวัลสูง 34 ล้านบาท

“เบน แอฟเฟล็ก” สร้างตำนาน คว้ารางวัลใหญ่เกมส์โชว์ Celebrity Who Wants To Be A Millionaire. ได้เงินกลับบ้าน 1 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 34 ล้านบาท
นักแสดงและผู้กำกับดังดีกรีออสการ์วัย 53 ปี ได้ปรากฏตัวในรายการเกมส์โชว์ตอบคำถาม โดยมาพร้อมกับ เจมี ติง แชมป์จากรายการ Jeopardy! ซึ่งพากันมาลงแข่งขันเพื่อการกุศลในคืนวันพุธ (29 กรกฎาคม) โดยมี จิมมี่ คิมเมล เป็นพิธีกร และนำเงินรางวัลทั้งหมดไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล Eastern Congo Initiative ที่เขาร่วมก่อตั้งในปี 2010 เพื่อสนับสนุนชุมชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ไฮไลต์อยู่ที่คำถามมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถามว่า ชื่อคู่ใดไม่เคยถูกใช้เป็นชื่อไก่งวงที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อภัยโทษในวันขอบคุณพระเจ้า โดยตัวเลือกคือ
1. Peanut Butter & Jelly
2. Tater & Tot
3. Mac & Cheese
4. Spaghetti & Meatball
หลังใช้ตัวช่วยทั้งโทรหาเพื่อนและขอคำแนะนำจากพิธีกร จิมมี คิมเมล ทั้งคู่ตอบว่า “Spaghetti & Meatball” ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ทำให้คว้าเงินรางวัลสูงสุดได้สำเร็จ
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ เบน แอฟเฟล็ก กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถคว้ารางวัลสูงสุดของรายการเวอร์ชันคนดังได้ และยังเกิดขึ้นหลังจากเพื่อนสนิทของเขา แมตต์ เดมอน เคยทำได้สำเร็จในรายการเดียวกันเมื่อปีก่อน