“ทนายแก้ว” โผล่เซอร์ไพรส์แฟนๆ คัมแบ็กโหนกระแสในรอบครึ่งปี “หนุ่ม กรรชัย” ตั้งฉายาใหม่ “แก้ว All New”

กรณี “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” หายหน้าไปกว่าครึ่งปี หลังโดนแฉและถูกแจ้งความ กระทำอนาจาร/ลวนลามนักศึกษาหญิง ซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของร้านสูท ก่อนที่ทนายแก้วจะตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเผย แพร่ความรู้ทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และหยุดพักการออกรายการโหนกระแส เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ล่าสุดในรายการโหนกระแส วันที่ 31 ก.ค. ทำแฟนรายการฮือฮา หลังจากทนายแก้วได้กลับมาทำหน้าที่ทนายให้คำปรึกษากับผู้เสียหายอีกครั้ง ซึ่งก่อนเข้ารายการ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยว่าวันนี้เป็นทนายใหม่แต่หน้าเก่า รวมทั้งแนะนำชื่อใหม่ว่า “แก้ว All new” โดยหนุ่มแซวเจ้าตัวตลอดทั้งรายการ
หนุ่ม : เคยออกทีวีไหม
ทนายแก้ว : ไม่เคยครับ ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
หนุ่ม : อยากพูดอะไรกับผู้ชมไหม คิดถึงผู้ชมไหม
ทนายแก้ว : ก็ขอบคุณครับ ที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียน สิ่งหนึ่งได้รับมา ก็ดีใจที่ได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้ครับ ผมก็ได้แวะมาช่วย ผมชอบให้ความรู้ ได้มาให้ข้อคิด
หนุ่ม : แก้ว All new นะ
ทนายแก้ว : ครับ (หัวเราะ)
หนุ่ม : ชื่อตอนบวชชื่ออะไร
ทนายแก้ว : จำไม่ได้
หนุ่ม : บาปกรรมมาก ไปบวชมาตั้งนาน คนเราต้องจำให้ได้ แล้วจะได้อะไรจากการบวช ไปบวชทำไม ชื่อยังจำไม่ได้เลย
ทนายแก้ว : จำได้ ฉายาผมยาว (หัวเราะ)