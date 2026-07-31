SIRIN LANNA: Modern Heritage Fashion 2026 ยกขบวนแฟชั่นล้านนาตะวันออกบุก ICONSIAM 10-14 สิงหาคมนี้

เตรียมพบกับ "กิจกรรมแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมทดสอบตลาด" ภายใต้ชื่องาน SIRIN LANNA: Modern Heritage Fashion 2026 ภายใต้โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่จะยกขบวนผลงานแฟชั่นจากล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มาจัดแสดงและจำหน่ายจริง ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00-21.00 น. ณ River Park ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
งานนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับ ผ้าทอ และผ้าทอพื้นเมืองล้านนาตะวันออก กว่า 84 ผลงาน จากฝีมือผู้ประกอบการและนักออกแบบ 84 ราย ที่ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาตลอดทั้งโครงการ พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าจริงกว่า 42 แบรนด์ ให้ผู้บริโภคได้เลือกชมและเลือกซื้อกันอย่างจุใจ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 17.30-20.00 น. ซึ่งจะมี Mini Fashion Show พิเศษจากผลงาน 42 คอลเลกชันของผู้ประกอบการล้านนาตะวันออก พร้อมด้วยการแสดงต้อนรับชุด "สี่นคราแห่งล้านนาตะวันออก" และแขกรับเชิญพิเศษ แพนเค้ก เขมนิจ ที่จะมาร่วมเดินแบบในโชว์ครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและนักออกแบบล้านนาตะวันออก (Lanna Exhibition) กิจกรรมส่งเสริมการขาย Flash Sale ลด แลก แจก แถม ให้ลุ้นนาทีทองราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น รวมถึงการแสดงดนตรีสดและศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกเป็นประจำทุกวัน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน SIRIN LANNA: Modern Heritage Fashion 2026 ได้ฟรี ตลอดวันที่ 10-14 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00-21.00 น. ณ River Park ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม