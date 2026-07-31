“ออม กรณ์นภัส” เผยดรามาทำให้เลิกเป็นตัวเองเต็มร้อย พ้อดาราก็คน ใช่ว่าจะไม่รู้สึก

“ออม กรณ์นภัส” เผยอีกมุมต้องรับมือกับกระแสดรามาต่างๆ ดีที่สุดคือไม่อ่าน แต่ก็ยาก พ้อดาราก็คน ถึงแม้จะเลือกปล่อยผ่านแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึก ลดความเป็นตัวเอง พยายามมีสติ ใช้ชีวิตกลางๆ ดีกว่าเพราะใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจธรรมชาติของตน
เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในทุกแง่มุม ในรายการ ก่อนนอน PODCAST โดยมีช่วงนึงที่ออมเล่าถึงการรับมือกับเรื่องราวดรามาของตนเอง โดยออมได้ตัดพ้อว่าดาราก็คนนะ
“จริงๆ คอมเมนต์แรงๆ เจอบ่อยมาก ออมอ่าน และเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก สุดท้ายดาราก็คือคน เขามีการคุยกันเบื้องหลัง เขามีการคุยกันเรื่องความรู้สึกทุกอย่างเหมือนพวกคุณๆ แหละ ฉะนั้นในการที่พิมพ์อะไรมาอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็น เขาเห็นและเขารู้สึก มันอาจจะใช้คำว่าเสียใจไม่ได้นะ เอาว่าแค่อ่านแล้วก็ปล่อยผ่านไปดีกว่า อ่านก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้สึกนะ แต่พยายามจะไม่สนใจ
วิธีรับมือก็คือไม่อ่าน ต้องไม่อ่านเลย ถ้าอ่านแล้วมันจะไปเรื่อยๆ มันจะหยุดอ่านไม่ได้ เรารู้ความจริงอยู่แก่ใจ ได้แต่ปล่อยผ่านไป ออมก็คุยกับเพื่อนๆ นักแสดงทุกคนที่เคยเจอประสบการณ์ถล่ม ตอนแรกก็ไม่สนนะ แต่ก็มีช่วงนี้แหละที่มันเริ่มเซนซิทีฟแล้ว นอยด์ ไม่กล้าทำอะไรเยอะบนเวที บางทีไปอีเวนต์ รีบเดินลงเวทีหน่อยก็โดนหาว่าเดินเชิ่ด เดินเหวี่ยง ตอนนี้พยายามจะมีสติให้มากที่สุดเวลาอยู่บนเวที ค่อยๆ เดิน ค่อยๆ ย่าง พยายามจะไม่พูดอะไรเยอะ
มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติเรา มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจธรรมขาติของเราไงฉะนั้นเราทำตัวกลางๆ ดีกว่า ก็ถือว่าเป็นการฝึกตัวเองให้โตมากขึ้นด้วย เราก็จะพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดแหละ สำคัญคือไม่อ่าน เรื่องเกิดจากตรงไหน เราก็หนีจากตรงนั้น ตอนนี้ไม่เข้า x เลย แต่ก็ต้องเมกชัวร์นะว่าตัวเองไม่ผิดจริงๆ ไม่ต้องออกมารับผิดชอบอะไร ก็หนีเลย
แต่ออมก็ยังมีความสุขกับการเล่นโซเชียลอยู่นะ แต่ถ้าเจอหน้าตัวเองก็อาจจะปัดหนี ก็ยอมรับว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจ ให้แข็งแรงก่อนค่อยเปิดอ่าน แต่ก็มีนะที่รู้สึกอยากหายไปจากโซเชียล ปิด x ไปเลยดีไหม ติ๊กต๊อกไม่ต้องแอ็กทีฟ เหลือไอจีไว้ลงงาน”