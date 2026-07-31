"เต้ย พงศกร" แท็กทีม "เต๋า เศรษฐพงศ์" เช็กอิน กว๊านพะเยา สัมผัสนวัตกรรม "ชาบัวพรีเมียม" ใน “หอมแผ่นดินฯ”

“ เต้ย พงศกร ” พิธีกรหนุ่ม " หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร " ชวนเพื่อนซี้สาย Healthy “เต๋า เศรษฐพงศ์” เดินทางไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองอู่นํ้า ณ จังหวัดพะเยา ดินแดนที่เปี่ยมด้วยความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเริ่มต้นทริปด้วยความสิริมงคล ณ ลานหน้า"อนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง" จุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพะเยาริมกว๊านพะเยา ก่อนจะพากันไปสัมผัสบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ ด้วยการนั่ง "เรือแจวพื้นบ้าน"ฝ่าผืนนํ้าที่กว้างใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประมาณ 15 นาที เพื่อไปกราบขอพรหลวงพ่อศิลา ณ "วัดติโลกอาราม" โบราณสถานกลางนํ้ายุคอาณาจักรล้านนาที่มีอายุกว่า 500 ปี และที่พลาดไม่ได้กับการเติมพลังที่ร้านในตํานานอย่าง "ร้านปลาส้มไร้ก้าง แม่ทองปอน"ลิ้มรสปลาส้มทอดสูตรโบราณเนื้อแน่นรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ท่ามกลางบรรยากาศริมกว๊านพะเยาสุดฟิน
จากนั้นออกเดินทางเจาะลึกอาณาจักร "บัวศิริ ชาบัวกว๊านพะเยา" พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ "บัวหลวงชนิดดอกสีชมพู" พืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แห่งกว๊านพะเยา พบกับการเปลี่ยนกลีบและเกสรบัวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม ผ่านนวัตกรรม Smart Drying ที่ช่วยล็อกกลิ่นหอมและรักษาคุณค่าสารต้านอนุมูลอิสระ บํารุงหัวใจไว้อย่างครบถ้วน จนยกระดับสู่ชาพรีเมียม โดยมี ธ.ก.ส. เป็นพาร์ทเนอร์สําคัญที่คอยสนับสนุนทั้งเงินทุนหมุนเวียน และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปอัจฉริยะ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรอบกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
ติดตามความสนุก พร้อมแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพืชพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้าสุด พรีเมียมได้ ในรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 MCOT HD กด 30