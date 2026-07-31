ข้าวสารซาวด์ส่งนักร้องหนุ่มลูกทุ่งอินดี้ “เอิร์ท-นิธิวิชญ์” ลงสนามดนตรีประเดิมซิงเกิลแรก “เอียโอโฮ่” เพลงสนุกที่ให้กำลังใจทุกคนในยามท้อแท้

เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับค่าย “ข้าวสารซาวด์ “ โดยผู้บริหารคุณภาพ “โรเบิธท ไล พริทเชทท” ล่าสุดได้ส่งนักร้องลูกทุ่งอินดี้คนใหม่แกะกล่องอย่าง “เอิร์ท-นิธิวิชญ์ วงค์ประเสริฐ”ลงสนามปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับบทเพลง “เอียโอโฮ่” โดยพลงที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของเจ้าของค่ายข้าวสารซาวด์ ซึ่งหลังจากที่ได้มีโอกาสรับเพลงนี้มาจากเพื่อน ที่เป็นทั้งผู้แต่งคำร้อง ทำนองก็รู้สึกสนใจกับเนื้อหาด้วยคำที่ติดหูบวกกับภาษาที่เป็นกันเอง แถมเนื้อหายังสะท้อนความรู้สึกของผู้คนในวัยเรียนและวัยทำงานได้อย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย
บทเพลงนี้แม้มีเนื้อหาถึงความเหนื่อย ความเบื่อ หรือความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน แต่ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องธรรมดา ทำนองของเพลงสนุกร้องตามได้ง่าย และยังเป็นเพลงที่ส่งกำลังใจให้ทุกคนว่าไม่ว่าวันนี้จะหนักแค่ไหนสุดท้ายทุกคนก็ก้าวผ่านไปได้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะบางครั้ง… กำลังใจที่ดีที่สุดอาจเริ่มต้นจากเพลงที่แทนความรู้สึกของคน ที่ฟัง ได้เป็นอย่างดี
ด้าน นักร้องหนุ่มเจ้าของผลงานเปิดเผย “ว่าผมรู้สึกดีใจมาก ที่ได้มีผลงานเป็นของตัวเอง ผมชื่นชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็ก จึงมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทั้งร้องและทำงานด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์จากค่ายข้าวสารซาวที่มองเห็นคาแรคเตอร์ในการร้องและบุคลิกภาพที่เป็นธรรมชาติ สนุก เข้าถึงง่ายของผม ซึ่งคาแรคเตอร์นี้เองทำให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงเอียโอโฮ่ ผมหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนที่เหนื่อยกับงานหรือการใช้ชีวิตในวันที่คุณท้อ อย่างน้อยก็มีบทเพลงเป็นเพื่อน และพร้อมที่จะสื่อความรู้สึกแทนทุกคนได้ ฝากติดตามด้วยนะครับ”
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