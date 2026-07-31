“แต๊งค์ พงศกร” รีวิวอย่างเดือด เข้ารพ.รัฐครั้งแรก แค่บอกหิวน้ำ เจอพยาบาลชักสีหน้าแถมย้อน ซัดจบมาได้ไง?

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น เมื่ออดีตนักแสดงหนุ่ม “แต๊งค์ พงศกร มหาเปารยะ” ออกมาโพสต์ระบาย หลังเข้าใช้บริการโรงพยาบาลรัฐเป็นครั้งแรกในชีวิต จากเหตุสุดวิสัยขณะอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา งานนี้เจ้าตัวเผยว่าไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
เรื่องราวเกิดขึ้นขณะที่หนุ่มแต๊งค์นั่งรอคิวตรวจเป็นเวลานานเป็นชม. จนเริ่มคอแห้งและหิวน้ำ จึงตัดสินใจเอ่ยปากบอกพยาบาลที่เดินผ่านมาว่า หิวน้ำ คอแห้ง ปากแห้งมากแล้ว พยาบาลหันมาชักสีหน้าขมวดคิ้ว เชิดปากขึ้นข้างหนึ่ง ถามย้อนมาว่า แล้วจะให้ทำไง? บอกตนดีๆ ก็ได้ ว่าหาน้ำดื่มได้ที่ไหน คำตอบยังไม่เท่าไหร่แต่สีหน้าคือ?? ไม่เคยได้รับการปฏิบัติเยี่ยงนี้ เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงด่ารพ.รัฐกันจัง ที่ผ่านมา ก็เคยคิดเข้าข้างพยาบาลรัฐเวลามีดรามา แต่หลังจากนี้คงอยู่ทีมช่วยด่า ปล.สุดท้าย หมอบอก หมอรักษาไม่เป็นนะ อาการนี้ ให้กลับไปกรุงเทพฯ หรือเช้าไปเพชรบุรี อห. อห. อห.
นอกจากนี้ หนุ่มแต๊งค์ ยังได้เข้าไปรีวิวรพ.ดังกล่าวแบบจัดเต็มในเฟซบุ๊กของรพ.อีกด้วย ระบุว่า พยาบาลในห้องฉุกเฉินแย่มาก ไม่ใส่ใจใดๆ คนไม่สบายมา ไม่สนใจอาการเลย นั่งรอเป็นชม. แค่บอกว่าหิวน้ำ แทนที่จะบอกดีๆ ว่าไปหาน้ำกินได้ที่ไหน ดันมาชักสีหน้าย้อนมาว่า จะให้ทำไง เรียนหนังสือจบมาได้ไง ทัศนคติแบบนี้ ยากจะพัฒนาแหละ
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกนำมาแชร์เป็นวงกว้าง ความคิดเห็นชาวเน็ตก็แตกเป็นสองฝั่ง มีทั้งกลุ่มที่ส่งกำลังใจให้เจ้าตัว แชร์ประสบการณ์ตรงในลักษณะเดียวกัน ขณะที่อีกฝั่งมองว่าตั้งคำถามแบบนั้นกับพยาบาล แล้วจะให้พยาบาลทำอย่างไร มองหิวน้ำก็ควรไปซื้อน้ำมากินเอง เพราะไม่ใช่หน้าที่พยาบาลต้องมาคอยบริการ เนื่องจากรพ.รัฐมีผู้ป่วยเข้าคิวรอเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ฯลฯ