“บาส Go Went Go” แจงปม ไม่โพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่” ผ่านเพจหลัก ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองบนโลกออนไลน์ หลังจากที่ “บาส ภาณุภัทร์ สุกีเหรื่อง” เจ้าของช่องบันทึกการเดินทางชื่อดัง Go Went Go ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามถึงการไม่โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ฮลุน โซโล่” ผ่านทางแฟนเพจหลัก โดยมีคอมเมนต์เข้ามาถามในทำนองว่า “Go went go ไม่โพสต์อะไรหน่อยหรอครับ”
เบื้องต้น บาส ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเพื่อชี้แจงเหตุผลว่า ตนไม่ได้ใช้เพจหลักในการโพสต์เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการค้นหา แต่ได้มีการแสดงความเสียใจผ่านช่องทางส่วนตัวซึ่งเปิดเป็นสาธารณะไปแล้วตั้งแต่เมื่อทราบข่าว
ต่อมา บาส ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวผ่าน Facebook ส่วนตัว เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า
“สวัสดีครับ เนื่องจากมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่าผมจะไม่โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพจบ้างหรือ
ผมอยากขออนุญาตชี้แจงว่า ผมเองรู้สึกเสียใจและใจหายกับเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากทุกท่านเลยครับ ซึ่งผมได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องผ่านทาง Facebook ส่วนตัว (ที่เปิดเป็นสาธารณะ) ไปตั้งแต่เมื่อวานที่ทราบข่าวแล้ว
สำหรับผม การแสดงความเสียใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล ผมจึงตั้งใจเลือกใช้พื้นที่ส่วนตัวในการสื่อสารเรื่องนี้ มากกว่าการโพสต์ผ่านเพจหลักครับ (และผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณทีมงานและอาสาสมัครทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลือน้องจากใจจริงครับ)
ผมเข้าใจและเคารพการแสดงออกของทุกเพจและทุกช่องทางนะครับ เพราะทุกคนต่างก็มีรูปแบบการสื่อสาร การให้เกียรติ และการแสดงความเสียใจในรูปแบบของตัวเอง
สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องอีกครั้ง เสียดายมากๆ ที่เราต้องเสียคนดีๆ มีความสามารถไป ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนะครับ”
หลังจากข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมแสดงความเข้าใจในมุมมองและการเลือกใช้พื้นที่สื่อสารของเจ้าตัว โดยเห็นตรงกันว่ารูปแบบการแสดงความเสียใจของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ควรให้เกียรติกันทุกฝ่าย