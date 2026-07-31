"อัชเชอร์" ฉุน! ลั่นไม่ต้องถ่อสังขารมาถ้าไม่อยากดู หลังสาวสวยเมิน แถมบอกชอบ "คริส บราวน์" มากกว่า

กรณีที่นักร้องคนดัง "อัชเชอร์" ได้เชิญหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาบนเวทีระหว่างที่ตนเองแสดงคอนเสิร์ตในทัวร์ R&B tour with Chris Brown ที่แนชวิลล์ เพื่อแสดงโชว์ซีนพลอดรัก แต่หญิงสาวกลับปฏิเสธด้วยการเมินเฉยจนนักร้องดังให้อีกฝ่ายลงจากเวทีด้วยความไม่พอใจนั้น
ล่าสุดเรื่องนี้เป็นประเด็นอีกครั้งหลังหญิงสาวคนดังกล่าวไปให้สัมภาษณ์ทำนองว่าเธอถูกเชิญไปนั่งในโซนไวอีพีเพราะหน้าตาสวย ที่สำคัญเธอยังบอกด้วยว่าเธอชอบศิลปินอย่าง Chris Brown มากกว่า
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะสร้างความไม่พอใจให้กับ "อัชเชอร์" เป็นอย่างมาก กระทั่งในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งถัดมาที่ Birmingham เจ้าตัวถึงกับประกาศบนเวทีก่อนที่จะเริ่มแสดงทำนองว่า ถ้าใครไม่ต้องการที่จะมาดูคอนเสิร์ตนี้ตั้งแต่แรก ก็ไม่ต้องเสียเวลาถ่อสังขารมา