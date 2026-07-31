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เปิดโมเมนต์สุดละมุน จนยอมตกเป็นทาสแบบเต็มใจ "ไมตรี" ลูกชายสุดรักของ "นนท์ อินทนนท์" รายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” อาทิตย์ที่ 2 ส.ค.นี้ เวลา 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นนท์ อินทนนท์ มาโชว์สิ่งที่ ลูกชาย “ไมตรี”ทำได้ สุนัข ดัชชุน หน้าตาน่ารัก ขาสั้น ลำตัวยาว และนิสัยขี้เล่นเป็นมิตร ฉลาดแสนรู้ “ไมตรี”ไม่ใช่ลูกตัวแรก ตัวแรกของนนท์ ชื่อไมโล เป็นชิวาวา ของครอบครัว หลังจากทำบ้านใหม่ได้เลี้ยงแมวชื่อ “ไมลี่” เป็นบริติชช็อตแฮร์ หวังว่าจะช่วยให้หายเหงาแต่นางเชิด นางอินดี้ จึงมี ไมตรี ตามมา

ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร นัดแขกรับเชิญที่ Pawsome Space Bangkok โรงแรมสัตว์เลี้ยง อินทนนท์ วรวรรธน์ บุญชื่น เป็นนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์สายฮา จนมีชื่อเสียงโด่งดัง และก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงภาพยนตร์และซีรีส์ ที่ตอนนี้กำลังอินมากๆกับสุนัขตัวน้อย “น้องไมตรี”

ติดตามชม โมเมนต์ความรักสุดอบอุ่น พร้อมฟัง นนท์ กับครูแนะนำการปรับพฤติกรรมหลังจากที่ครูดูคลิปน้องหมาสุดรักของนนท์ที่บ่นให้ครูฟัง เรื่องน้องไมตรี สไตล์โวยวายแบบนนท์ พร้อมทดสอบความสามารถของไมตรี ที่จะทำให้ผู้ชมทั้งหลงรักและฮาไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00น. ทางช่อง 3HD กด 33และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง , แอป : ch3plus.com
 
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์