“ฮลุน โซโล่” จากไป แล้วลิขสิทธิ์ในช่อง จะเป็นของใคร?

หลายคนยังอยู่ในอาการตกใจ เสียใจ กับการจากไปของ “ฮลุน โซโล่”เขาไม่ใช่แค่ชายหนุ่มที่แค่แบกเป้ไปในที่ๆ บางคนก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่บนโลกใบนี้ แต่อีกสิ่งนึงที่ถูกพูดถึงก็คือเส้นทางกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ ชีวิตที่ต้องสู้ รวมไปถึงความกตัญญูที่มีต่อย่าที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เกิด เรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียที่สะเทือนใจของใครหลายคนที่ติดตามเขาในแต่ละคลิป
ซึ่งหลังจากเจ้าตัวจากไป ก็มีคนตั้งคำถามว่า แล้วลิขสิทธิ์ทั้งหมดนี้จะตกเป็นของใคร ทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตอบกรณีเจ้าของช่องเสียชีวิตว่า คลิปวิดีโอในยูทิวบ์ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพสถานที่ท่องเที่ยว การคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจ การควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบ เสียงเอฟเฟกต์ ข้อความบรรยาย เป็นต้น ซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีก จึงเป็น “งานโสตทัศนวัสดุ” ตามบทนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีอายุการคุ้มครอง 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้น หรือหากมีการโฆษณา (เผยแพร่ต่อสาธารณชน) ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในระหว่างนั้น ลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 50 ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บนยูทิวบ์
และการตกทอดทางมรดกของงานลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอน หรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆ ถ้ามีพินัยกรรม สิทธิในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของ “ผู้รับพินัยกรรม” ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม
แต่ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม สิทธิในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของ “ทายาทโดยธรรม” ตามลำดับของสิทธิที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งให้ “ผู้รับพินัยกรรม” หรือ “ทายาทโดยธรรม” รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต และยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาล เพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ และนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบนยูทิวบ์และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่องยูทิวบ์ เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไป
ด้าน Korn Didsakorn Chanasri ได้โพสต์แนะนำเพิ่มเติมว่า ทุกคนสามารถช่วยเหลือย่าของ “ฮลุน โซโล” ได้ ด้วยการดูคลิปในช่องของเขา เพราะรายได้จากแพลตฟอร์มที่เจ้าตัวเคยอัปคลิปลงไปนั้น ก็ยังสร้างรายได้อยู่
“เราสามารถช่วยน้องฮลุน โซโล ดูแลย่าต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยครับ วิธีง่ายๆ แค่ 'ดูคลิปน้องให้จบวันละ 1 คลิป' เพราะยูทิวบ์จะยังคงจ่ายเงินค่าโฆษณาต่อไป และคลิปของน้องฮลุน ว่ากันตามตรงเป็นคลิปยาวที่มี คุณภาพสูง RPM ไม่น่าจะต่ำกว่า 1.5
อธิบายง่ายๆ ให้เห็นภาพคือ ทุกๆ 1,000 View (ในยูทิวบ์) ฮลุนจะได้เงิน 1.5 USD หากเดือนนั้นทำยอดวิวได้ 1 ล้านวิวจะได้เงินประมาณ 1,500 USD คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 45,000 - 47,000 บาท ผมว่าวิธีนี้คงไม่เหนือบ่ากว่าแรงครับ และหากเป็นไปได้ ดูคลิปแบบไม่กดข้ามโฆษณาคั่นกลางคลิปด้วยจะดีมากๆ
อนึ่ง ผมไม่มั่นใจว่าคลิปท่องเที่ยว RPM เป็นยังไงนะ อาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ผมคิดก็ได้แต่วัดจากประสบการณ์ที่เคยทำคลิปยาว RPM โอเคอยู่ แม้จะมีคนดูเฉลี่ยแค่ 6:39 นาทีจาก 34 นาทีแต่ได้ RPM 1.24 เลยครับ”