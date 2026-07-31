“สรปุก” ชี้แจง! โดนทัวร์ลง ตอบคอมเมนต์ “เป็นญาติเหรอ?” ถามกลับต้อง “ขอโทษ” เรื่องอะไร

ยังคงทัวร์ลงไม่จบไม่สิ้น สำหรับกรณีใครโพสต์ก่อน ใครโพสต์เร็ว หรือใครวงใน หนึ่งในนั้นก็โดนทัวร์ลง แคปเอาแขวน จนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ หลัง “สรปุก” เจ้าของเพจ Pook Sukonta Berthebaud ที่ไปตอบคอมเมนต์ว่า ”แล้วเขาเป็นญาติไหมคะ“ จากมีคนมาบอกว่า “อาสาพาไปหลงโพสต์นะคะ พี่ว่านน่าเชื่อถือนะ” จนเจ้าตัวต้องอัดคลิประบายความในใจว่า ทำไมต้องขอโทษ ยังไม่ได้ด่าใครเลย และไม่เข้าใจว่าต้องขอโทษเรื่องอะไร
“มีคนแคปมาให้ดูเยอะ ว่าทัวร์ลง แต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องทัวร์ลง ก็ลงกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่รอบนี้รู้สึกงงๆ เล็กน้อย สรุปก็คือวันนี้ก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรเยอะ ถ้าทุกคนสังเกต แทบจะไม่เคยโพสต์ถึงเขาเลยเนอะ ว่าคุณฮลุนหายไปในประเทศจอร์เจีย พอมันเริ่มมีประเด็นมากขึ้น เราก็ลงไปนิดหน่อย ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เราลง ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงขนาดนั้น
แต่คนอื่นอ่านแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรง ตอนนั้นกำลังเขียนเรื่องที่น้องคนที่เขาเป็นไกด์ เขาโดนทัวร์ลง หลังจากที่เขาออกมาอธิบาย เคสของอินฟลูฯ ท่านนั้นว่า อาจจะไม่โชคดี ก็บอกว่ารอให้ญาติเป็นคนอธิบาย ทางเราก็เขียนเรื่องนี้ไป คนก็มาเมนต์ว่าคุณว่านไฉได้ชี้แจงแล้ว ได้เสียชีวิตแล้ว ทางเราก็เลยเมนต์ไปว่า “เป็นญาติหรอ” เราคิดว่าควรจะให้ญาติอธิบาย น่าจะดีกว่า ซึ่งพอเราคอมเมนต์เสร็จแล้ว เราก็หายไป เพราะก็มีคนคอมเมนต์เยอะ
หลังจากนั้นก็มีคนทักเข้ามาในข้อความ ว่าว่านไฉ เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยตามหา เราก็เลยมาลงว่าเขาได้รับอนุญาตแล้ว เราไม่รู้สึกว่าใครจะโพสต์ก่อน โพสต์หลังหรือจะเป็นดรามาอะไร แต่จริงๆ เราว่าควรจะเป็นญาติที่ควรเป็นคนพูดก่อน แต่สุดท้ายแล้ว มันก็พูดยากเพราะว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียง แต่คนจะด่า เขาก็ด่าไปเรื่อย มีการแคปไปด่าตามกลุ่มต่างๆ เราก็อธิบายไป แต่คนมันไม่ชอบ ยังไงมันก็ด่า เราก็รู้สึกว่าช่างมันแล้วกัน แต่เราก็งงเล็กน้อย เจตนาก็ไม่ได้ต้องการสื่อขนาดนั้น เราแค่อยากจะบอกเฉยๆ ว่า มันควรจะเป็นญาติที่ควรจะพูดไหม แต่พอมาตอนหลังทราบว่าเขาได้รับอนุญาตจากญาติแล้ว ซึ่งเขาก็สามารถทำได้
มีคนมาถามว่าต้องขอโทษ ก็เลยรู้สึกว่าขอโทษเรื่องอะไร กูยังไม่ได้ด่าอะไรสักคำ ก็เลยทำคลิปมาเพื่ออธิบาย ให้คนที่อยากฟัง คนที่อยากด่าก็ด่าไป ไม่ได้ซีเรียสอะไร ก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ต้องการหาใครสักคนที่จะลงได้ จริงๆ เราก็เป็นคนสาระแน ชอบสรุปข่าวคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเปื่อย หรือจะด่ากูอ้วนเป็นเบาหวาน อาจจะยัง เพราะนี่ก็ลดไปหลายโล ลดไป 17 โลแล้ว ก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแล้ว แต่เวลาถ่ายฉันชอบถ่ายใกล้ๆ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น เข้าใจได้ว่าคนอยากด่าเพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์ เข้าใจได้ คอมเมนต์นั้นอาจจะดูไม่น่ารักเท่าไหร่ แต่จะให้ขอโทษ ก็คงไม่ เพราะว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น”