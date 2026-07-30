ญาติคาใจสาเหตุการตาย “ฮลุน โซโล่” อยากนำร่างชันสูตรที่ไทย “กรรชัย” ช่วยค่าใช้จ่าย “ว่านไฉ” เคลียร์ดรามาแจ้งข่าวก่อนครอบครัว

เปิดปมปริศนาการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สิ้นใจคาโรงแรมในจอร์เจีย พบร่างหลังเวลาผ่านไปนานนับสัปดาห์แต่ไร้การแจ้งข่าว ญาติคาใจสาเหตุการตายที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำหลังตำรวจชี้เหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ “กรรชัย” ประกาศช่วยจ่ายค่านำร่างกลับไทย “ว่านไฉ” แจงที่มาดรามาแจ้งข่าวก่อนครอบครัว ด้าน คปภ.ยันฮลุนทำประกันอุบัติเหตุเดินทาง 5 ล้าน
กรณี “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว หายตัวปริศนา หลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย ช่วงต้นเดือนก.ค. จนครอบครัวร้อนใจประกาศตามหาตัว กระทั่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพบร่างของฮลุนเสียชีวิตภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งนึงในประเทศจอร์เจีย
โหนกระแส วันที่ 30 ก.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ มอส ลูกพี่ลูกน้องฮลุน, กบพี่สาวแท้ๆ ฮลุน , ว่านไฉ เจ้าของเพจอาสาพาไปหลง ยื่นมือช่วยติดตามฮลุน จนไปพบเบาะแส, รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว. มาร่วมพูดคุยลำดับเหตุการณ์ และข้อสงสัยต่างๆ
ที่บ้านเรียกเขาว่าอะไร?
มอส : หลุน ฮลุนมาจากเพื่อนๆ เรียกผิดมากกว่า ก็เลยฮลุนก็ฮลุน
เราโตมาสามคน มอส กบ หลุน ทางคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันมั้ย?
กบ : แยกทางกัน และเสียชีวิตทั้งสองท่านแล้วค่ะ คุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะ คุณแม่น่าจะป่วยค่ะ เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
พอจะทราบมั้ยโรคประจำตัวคุณแม่มีมั้ย?
กบ : ไม่ทราบเลยค่ะ คุณแม่แยกทางไปตั้งแต่เด็กๆ น่าจะหลายโรคค่ะ
ใครเป็นคนเลี้ยงดู?
มอส : ย่าของน้อง ซึ่งเป็นยายของผม
ธรรมดาแล้วฮลุนมีโรคประจำตัวมั้ย?
มอส : ไม่มีครับ หอบหืดก็ไม่มีครับ สุขภาพร่างกายน้องแข็งแรงดีปกติ
ในวันที่น้องเดินทางไปจอร์เจีย เขาได้แจ้งที่บ้านมั้ย?
มอส : แจ้งครับ บอกว่าจะไปแค่จอร์เจีย แต่รอบนี้ไปนานหน่อยแล้วจะถ่ายยาวๆ เลย จะไปที่อับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณบ้าง เขาบอกแค่นี้ ตอนบินก็บอกว่าจะบินออกจากเมืองไทยวันไหน ไปกับใครเขาไม่ได้แจ้งครับ ส่วนใหญ่ไปคนเดียว ส่วนไกด์เขาจะติดต่อต่างหาก แล้วแต่พื้นที่ที่เขาไป
เขาแจ้งวันกลับเรามั้ย?
มอส : แจ้งว่าสิ้นเดือนก.ค.ก็กลับแล้ว เขาออกจากสนามบินขอนแก่นวันที่ 9
ออกจากขอนแก่นเขาบินไปเลยหรือมาพักที่กรุงเทพฯ ก่อน?
มอส : ผมไม่รู้ว่าน้องมาพักกี่วัน แต่เพื่อนของน้องส่งของ พัสดุที่น้องต้องใช้ให้วันที่ 10 ผมว่าน้องน่าจะบินข้ามไปวันที่ 11
เขาบินไปแล้วติดต่อเรากลับมาบ้างมั้ย?
มอส : ยังไม่ติดต่อเลยครับ ย่าบอกว่าน้องไม่โทรมาเลย ผมจึงทักไป
ฮลุนไปไหนต้องติดต่อหาย่า?
มอส : ย่าจะโทรหาน้องเกือบทุกวัน อยู่ที่น้องมีสัญญาณหรือยุ่งอยู่แล้วจะรับหรือไม่รับ เขาก็จะแจ้งย่าให้ทราบ
น้องหายไปตั้งแต่วันไหน?
มอส : ล่าสุดก็ 13 ก.ค.
แสดงว่า 12 ย่ากับน้องยังติดต่อได้อยู่ พอ 13 ติดต่อไม่ได้แล้ว?
มอส : 13 ติดต่อได้ น้องบอกว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่ ถ้าว่างเดี๋ยวโทรหา
13 ก.ค. 16.40 น. ยังติดต่อได้อยู่ วันที่ 16 มอสทักไปติดต่อไม่ได้ ขาดหายไปเลย โทรไปหามั้ย?
มอส : โทรครับ ทั้งโทรเบอร์ ทั้งช่องทางไลน์ ที่ติดต่อได้
หลังติดต่อไม่ได้ เราทำยังไงกันต่อ?
มอส : ปรึกษากับน้อง พยายามโทรหากบเรื่อยๆ ก็ถามว่าน้องติดต่อมาหรือยัง
กบได้ติดต่อฮลุนมั้ย?
กบ : คุยเรื่อยๆ แต่ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ค่ะ กบคุยกับน้องทุกอาทิตย์ เพราะน้องมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้าง โทรให้ย่าตลอด ย่าให้เราโทร
พอติดต่อไม่ได้เริ่มทำยังไง?
มอส : ช่วงน้องติดต่อไม่ได้ ก็หาวิธีว่าจะติดต่อได้ทางไหน จอร์เจียเขาบอกว่าไม่มีสถานทูต สถานทูตขึ้นอยู่ตุรกี เลยเสิร์จดูเป็นกงสุล ให้น้องเมลไปแจ้งคนหาย รอบแรกโทรไปคล้ายๆ คอลเซ็นเตอร์ภาษาตุรกี ไม่รู้เรื่องเลย พอตัดสินใจเลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน สภ.ในอำเภอ ทุกอย่างนิ่งหมด กงสุลยังไม่ติดต่อมา หรือรับอีเมลที่ส่งไป กบดูแลเพจน้องด้วย
กบ : คอยตอบคอมเมนต์ให้น้อง เวลาน้องไม่มีสัญญาณค่ะ
ทุกอย่างเงียบหมด?
มอส : ใช่ ก็เลยบอกน้องโพสต์ดีมั้ย กบบอกว่าเอาเพจน้องโพสต์ดีมั้ย แต่กลัวน้องยุ่งจริงๆ เผื่อก้าวก่ายเพจน้อง งั้นเอาเพจพี่ดีกว่า เผื่อน้องโผล่มาหรือโทรกลับมากลัวมันโกรธ ผมเลยตัดสินใจว่าจะโพสต์นะ เพจน้องพี่ไม่อยากก้าวก่าย ผมก็เลยโพสต์ของผมเอง
ว่านเห็นวันไหน?
ว่านไฉ : เมื่อวานซืนครับ น้องโพสต์วันที่ 28 ก.ค.
พอลงวันที่ 28 มีใครติดต่อประสานมา?
มอส : มีกงสุลติดต่อกลับมา
คนไทยก็ช่วยกันแชร์ ช่วยกันตามหา กงสุลโทรมาว่าไง?
กบ : เขาให้แอดไลน์คุยกันผ่านไลน์ เพื่อแจ้งข้อมูลของน้องค่ะ เราก็ได้แจ้งไป ทุกอย่างก็ยังเงียบอยู่ ยังตามไม่ได้ค่ะ
ระหว่างพี่น้องสองคนพยายามตามหา คนไทยทั้งประเทศก็ช่วยกัน หนึ่งในนั้นคือว่านไฉ แล้วโชคร้ายจริงๆ ที่ทราบว่าน้องเสียชีวิตวันที่ 14 คุยกันวันที่ 13 สี่โมงเย็นกว่าๆ ข้ามไปอีกวันน้องเสียชีวิตในโรงแรม เรื่องนี้ญาติๆ กังขาว่าเกิดอะไรขึ้น การเสียชีวิตมีการพูดเยอะแยะมากมาย ทำร้ายตัวเอง โรคประจำตัว หรือถูกฆาตกรรม แม้กระทั่งข้อมูลใหม่ น้องอาจได้กลิ่นกำมะถันจากแหล่งท่องเที่ยวที่นั่น เพราะมีบ่อน้ำพุ 2 พันกว่าบ่อ อะไรก็ตามแต่ที่เราพูดคุยกันในวันนี้ อย่าเพิ่งไปสรุป เป็นการตั้งข้อสังเกต ข้อสันนิษฐานของญาติๆ ว่ามีอะไรที่เขายังไม่รู้หรือเปล่า ว่านไฉตามเรื่องนี้ได้ยังไง?
ว่านไฉ : เมื่อวานซืนเนอะ หลังจากที่โพสต์ออกมาเพื่อตามหาฮลุน ผมเห็นข่าวตอนเย็นว่าน้องหายไป ผมไม่ได้รู้จักน้องส่วนตัว แต่อาจดูคอนเทนต์ผ่านตา เพราะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเหมือนกัน ก็ตกใจ รู้สึกว่าเราจะสามารถช่วยอะไรทางนี้ได้บ้างหรือเปล่า ตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะมานั่งตรงนี้ด้วยซ้ำ ผมคิดว่าตัวผมเป็นบริษัททัวร์ ลูกทัวร์เราเพิ่งกลับจากจอร์เจีย มีแก๊งโลคอลไกด์อยู่ฝั่งนั้นที่เชี่ยวชาญมากๆ ผมคิดว่าตัวผมน่าจะช่วยตามหาได้อีกแรงนึง ก็เลยหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยการโพสต์ลงไปในเพจ มีคนให้เบาะแสเยอะเลย คอมเมนต์ก็รันไปเรื่อยๆ
ทีนี้ก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าสถานที่สุดท้ายน้องอยู่ที่ไหน น้องออกจากจอร์เจียไปหรือยัง วันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มลองสโคปให้มันง่ายขึ้นในการตามหา สำหรับตัวผมเอง และทีมคนไทยไกด์ทางโน้นที่ช่วยตามหา วันที่ 29 ผมประสานโลคอลไกด์และตร. ก็ทราบว่าที่จอร์เจียเป็นข่าวเหมือนกัน บริษัททัวร์ ไกด์ ช่วยกันตามหา บางคนตระเวนตามหาด้วยมอเตอร์ไซค์ ผมใช้ความน่าจะเป็นจากการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์วางแผนท่องเที่ยวเหมือนกัน ว่าจะไปไหนได้ก่อนเข้าอาร์เมเนีย ก็คิดว่าลงไปทางใต้ ก็เปิดแมพหาข้อมูลว่าที่ไหนควรไปทำคอนเทนต์บ้าง ผมเริ่มจากการหาคำตอบว่าฮลุนออกจากจอร์เจียหรือยังเพื่อให้สโคปใกล้ขึ้น ก็เสิร์จชื่อในอินเตอร์เน็ต เพราะเราไม่รู้ชื่อจริงหลุนว่าสะกดยังไง ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกับครอบครัว เป็นช่วงเช้า เราใช้คอนเน็กชั่นส่วนตัวเช็กทางโลคอลไกด์แล้วมันไม่ตรง ระหว่างนั้นนักข่าวก็เริ่มโทรมาสัมภาษณ์ ผมก็คุยกับโลคอลไกด์ไปเรื่อยๆ พี่ๆนักข่าวก็ให้คำแนะนำว่าขอพาสปอร์ตน้องมั้ย ขอจากที่บ้านมั้ย เลยขอไปทางมอส พี่ชาย มอสก็ติดต่อกลับมาทางผู้จัดการ เราก็ได้คอนเนคกันจริงๆ ผมก็ค้นพบว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครประสานเรื่องกันจริงๆ เลย เหมือนทุกคนใจดีช่วยกันหมด แต่ยังไม่มีใครประสานกับครอบครัว ผมก็เลยบอกใจเย็นๆ นะ เผื่อพี่ช่วยประสานอะไรได้บางอย่าง
เรื่องของหลุนเป็นเรื่องที่หลายคนรักเขา มีแฟนคลับเขาค่อนข้างมากพอสมควร มีหลากหลายสายในการช่วยกันตามหา ตอนแรกการสื่อสารของแต่ละสาย เขาก็ไม่ได้รู้จักกัน อย่างทางคุณอั้ม อีกทีมนึง คุณแยม คุณทอม?
ว่านไฉ : มีกลุ่มคนไทยในจอร์เจีย กลุ่มเที่ยวจอร์เจีย
คนกลุ่มนี้ในบางส่วนเขาประสานไปทางจ่าพิชิต ก็มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทางนี้ก็ดำเนินการฝั่งเขาไป ทุกสายมุ่งไปหาว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่งยังไง?
ว่านไฉ : ทุกอย่างรวดเร็วมากๆ เรายังไม่ได้ประสานกันเลยกับทีม แต่เรารู้ว่าใครช่วยทางไหนบ้าง พอได้คุยกับมอส มอสก็กลัวเหมือนกันเพราะข่าวเริ่มดัง มีเฟกนิวส์ชอบส่งอะไรมา มันก็ไม่น่าไว้ใจแล้วว่าอันไหนคือเรื่องจริง แล้วคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ว่าคนที่มอสไว้ใจคือเรา เพราะเราเป็นคนเปิดหน้า เราตั้งใจจะช่วย ก็เลยเริ่มประสานไปเรื่อยๆ เริ่มประกาศลงเพจว่าสุดท้ายพอได้พาสปอร์ตมา ก็เช็กไปว่าหลุนได้เข้าจอร์เจียไปตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.
เป็นไปตามที่มอสบอกว่าน้องน่าจะเดินทาง 11 ก.ค.?
ว่านไฉ : แต่ไม่มีการออกจากจอร์เจียครับ เพียงแต่น้องอยู่ที่ไหน เราประกาศทางเพจเพื่อให้ทีมต่างๆ ที่เราไม่รู้จักกัน เขาจะได้รู้ว่าสโคปอยู่ในจอร์เจียนะ จะได้ช่วยกันตามหา ผมก็ติดตามเพจของคนอื่นด้วยว่าเขาไปตามหาที่ไหน เราจะได้ไม่ต้องซ้ำรอยกัน เพราะจอร์เจียเขาใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไป ทีมโลคอลไกด์ก็เริ่มระดมคน ขับรถไปตามหมู่บ้าน ทั้งโทรศัพท์ไปตามเกสต์เฮ้าส์ ไปทางใต้ที่ผมสันนิษฐานตอนต้น ช่วงบ่ายก็คุยกับน้องมอสตลอด สิ่งที่ได้รับการแนะนำจากพี่มิ้นท์ I Roam Alone และพี่เพชร เจ้าของบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศที่เป็นแนวเอ็กโซติก เขาบอกว่าน บอกน้องก่อน สิ่งแรกที่ควรทำคือแจ้งอินเตอร์โพล เนื่องจากตอนแรกเราก็ไม่มีความรู้เหมือนกัน เราคิดว่าต้องแจ้งสถานทูต อินเตอร์โพลคือตร.สากล ไปแจ้งความเอาไว้เพื่อให้ออกใบแจ้งความ เพื่อให้แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือเครือข่ายโทรศัพท์ของต่างประเทศเขาสามารถแทร็กได้ ว่าหลุนใช้โทรศัพท์ที่สุดท้ายแค่ไหน มันจะสโคปได้ง่ายขึ้น ผมถึงได้รู้ว่าสุดท้ายแล้ว ไม่มีใครดำเนินเรื่องนี้ เพราะน้องอยู่กาฬสินธุ์ทั้งบ้านเลย ผมเลยถามมอสว่ามีญาติอยู่กรุงเทพฯ มั้ย มอสแจ้งว่ามีแม่ แต่อาจเป็นแม่ของมอส
คือป้าของหลุนกับกบ?
ว่านไฉ : ใช่ แล้วเป็นแม่ที่อยู่คนเดียว เราก็เลยถามว่าแล้วใครจะพาแม่ไป ใครประสานได้หรือเปล่า สุดท้ายผมก็เลยโอเค ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมพาไปเอง เพราะมันไม่มีใครแล้ว จากนั้นผมก็ทักหาพี่หนุ่มว่าพอมีคนมีคอนเนคชั่นตรงนี้มั้ย ผมจะพาแม่น้องไปแจ้งความตรงนี้ก่อน ระหว่างนั้นเราตามหาต่อเนื่อง ประสานกันเรื่องนี้ เริ่มมีเฟกนิวส์มากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายมีอินบ็อกซ์และประกาศหน้าเพจที่มีคนระดมส่งเข้ามาเรื่อยๆ บอกว่าพบน้องแล้ว สารนี้เยอะมาก มีพวกประสาทพิมพ์มั่วๆ ก็มี เราก็ไม่รู้ว่ามีอันไหนเชื่อได้เชื่อไม่ได้ มาทางอินบ็อกซ์ของน้อง มาหน้าเพจ มาคอมเมนต์ จนมีอันนึงที่น่าเชื่อถือคือคอมเมนต์คุณแยม ผมก็เริ่มเอะใจโทรหามอสอีกรอบว่าพี่ฝากลองเช็กหลังบ้านได้มั้ย เพราะผมไม่รู้จักคุณแยม เขาอินบ็อกซ์มานะ พี่ฝากเช็กหน่อยว่ามีคนพิมพ์มาจริงหรือเปล่า ขณะเดียวกันผมก็คอมเมนต์ผ่านคอมเมนต์คุณแยมว่าขอเบอร์ติดต่อได้มั้ย จะเอาเบอร์ติดต่อ เพื่อจะได้รู้เรื่อง จากนั้นน้องอ่านข้อความของคุณแยมที่ส่งมา ผมก็เลยบอกให้มอสถามว่าสถานที่เกิดเหตุที่ไหนเพื่อเราจะได้รีเช็กได้ ก็ได้ชื่อสถานีตร.มา
สรุปง่ายๆ คือว่านไฉมีการประสานงานตั้งแต่แรก แต่มีเฟกนิวส์เยอะแยะมากมาย จนมอสสับสน ผมมีโอกาสคุยกับมอส มอสบอกว่ามีคนนึงโทรมาบอก ชื่อว่าอะไร?
มอส : พี่ทอม กับพี่อั้ม พี่เบนซ์ ก๊วนนั้นเขาอยู่ด้วยกัน เขาบอกว่าจะไปแจ้งความตั้งแต่เช้า เพื่อแจ้งความคนหาย เขาขอชื่อน้องไป แล้วบอกว่าพี่เสียใจด้วยนะ แต่ตอนนั้นผมยังรับไม่ได้ ยังไม่เชื่อว่าจริงหรือเปล่า ผมเลยบอกทางพี่ว่านให้ช่วยเช็กอีกที
ว่านพอได้ยินตรงนี้ก็ไปตามเช็กอีกที ว่าเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่า จนมีเพื่อนไปสถานีตร.?
ว่านไฉ : โทรไปตอนแรกเขาไม่รับสาย ด้วยความจอร์เจียไม่รู้ระบบโทรศัพท์เขาเป็นยังไง ก็ตัดสินใจไปดูเลย ก็ได้คลิปมาว่าเขาไปถึงแล้ว ผมคุยกับน้องตลอด เราภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริง
ตอนนั้นคนที่ไปเขาแจ้งเลยมั้ยว่าเจอฮลุนแล้ว?
ว่านไฉ : พอไปคุยกับตร. คุยพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ สรุปยืนยันว่าเจอหลุนจริงๆ ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะลงดีเทลได้หรือเปล่า เช่น สาเหตุเบื้องต้นที่ตร.พบ หรือชื่อโรงแรม
เป็นโรงแรมมีชื่อแห่งนึง แต่ดาวจะลงมานิดนึง ไม่เหมือนเครือบริษัทแม่?
ว่านไฉ : ผมถามคำถามแรกกับตร.ว่ายืนยันชัดเจนใช่มั้ยว่าเป็นหลุนจริงๆ ตร.ยืนยันว่าชื่อ นามสกุล ตรงกับพาสปอร์ต ผมก็ถามว่าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรล่ะ เจอไอดีการ์ด เจอพาสปอร์ต เจอสิ่งของยืนยันว่าเป็นหลุนหรือเปล่า ตร.บอกว่าต้องทำเอกสารจากญาติมาถึงจะให้ดูได้ เบื้องต้นตร.บันทึกสาเหตุการเสียชีวิตที่เจอตอนแรก วันที่ 14 ก.ค. ตร.ยืนยันพบร่างฮลุนในโรงแรมแห่งนึง ขณะนี้ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น ไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าใช้ความรุนแรง หรือถูกทำร้าย เขาพูดว่าเหมือนลักษณะคนหลับไปเลย ตร.บอกมาครับ ผมก็ให้เขาพิมพ์ยืนยันมาอีกครั้งเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร ร่างของฮลุนถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลวานซัมคาโอรี่ เพื่อรอชันสูตร ผมก็ถามว่าเราต้องทำยังไงต่อ ตร.ตอบกลับมาว่า การรับร่างและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่ครอบครัวมอบอำนาจ โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจได้ทางออนไลน์ หลังจากนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่าเกิดเรื่องนี้จริงๆ สุดท้ายผมบอกพี่หนุ่มก่อน
ตั้งแต่ช่วงเย็นๆ ทุ่มนึง?
ว่านไฉ : เป็นช่วงชีวิตที่ผมไม่คิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเอง ที่เราต้องโทรแจ้งญาติ เราต้องโทรแจ้งมอส
เมื่อวานผมทำงานเสร็จ ก็ได้รับข้อความจากว่านส่งมาบอกว่าเจอน้องแล้วนะ ผมก็ตกใจ ว่านบอกน้องไม่อยู่แล้ว ก็คุยกับว่านเลยว่าว่านต้องบอกครอบครัวเขาก่อน ว่านก็โทรไปบอกมอส?
ว่านไฉ : ก็บอกมอสว่ามอสทำใจดีๆ นะ พี่เสียใจด้วย เจอแล้ว หลุนจากไปแล้วจริงๆ ได้รับคำยืนยันแล้ว
เป็นไปตามที่คุณทอม คุณอั้ม ที่เขาพูดว่าเป็นเรื่องจริง นี่คือไทม์ไลน์ ว่านไล่ไทม์ไลน์ของเขามาเลย เขาเขียนมาเลย เพราะถ้าพลาดไปบางจุดเดี๋ยวจะมองไม่ดี ที่สำคัญที่สุด เป็นการยืนยันให้กับทางญาติรับรู้ แต่ที่สะเทือนใจมาก ผมวางสายจากว่าน แล้วโทรไปหามอส คุยกับมอส มอสคุยกับผมบอกว่าย่ายังทำใจไม่ได้ และไม่เชื่อว่านั่นคือหลานของเขา ตกลงที่เขาบอก น้องเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค. แล้วเจอวันไหน?
ว่านไฉ : ของผมเป็นเรื่องที่ไม่ตรงแล้ว เขาแจ้งว่า วันที่ 14 ก.ค. ตร.ยืนยันพบร่าง
นพ.วีระศักดิ์ : อีกข่าวบอกพบ 19 ก.ค. ตอนนั้นคุยภาษาอะไร
ว่านไฉ : อังกฤษครับ
นพ.วีระศักดิ์ : ไม่แน่ใจเรื่องการสื่อสาร ไม่รู้ภาษาเขาเวลาสื่อสารข้ามภาษา
ว่านไฉ : ผมไม่ได้เบลมเขาว่าผิดนะครับ แต่หลังจากที่คุย ผมให้เขาพิมพ์มาอีกรอบ เพื่อยืนยันตามนี้ว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาด ซึ่งเขาพิมพ์มาเป็นวันที่ 14
นพ.วีระศักดิ์ : ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพราะมาจากตร.โดยตรง
เชื่อว่าคนไทยที่ตามเรื่องนี้อยู่ คงถามเป็นเสียงเดียว จะเจอ 14 หรือ 19 ก็ตามแต่ ประเด็นคือสถานทูตเขาไม่รับแจ้งมาก่อนเหรอ หรือตร.ไม่ได้แจ้งเหรอ ไม่มีการประสานเหรอ ในเมื่อคนไทยเสียชีวิตที่นั่น แต่น้องมาประกาศ 28 วันที่ 29 ถึงเป็นประเด็นข่าว มันกินเวลา 10 กว่าวันนะ มันไปตกค้างตรงไหน แต่เท่าที่ทราบมาเขาต้องแจ้งแล้วนะ?
นพ.วีระศักดิ์ : ถ้าเสียชีวิต 14 พบศพ 19 คำถามคือ 5 วันสภาพศพมันเปลี่ยน เขารู้ได้ไงว่าเป็นน้องคนนี้ จะบอกว่าดูพาสปอร์ตไอดีคงไม่ได้ ต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ ผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นเหมือนลักษณะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือใคร หรือเป็นชาวเอเชียไม่ทราบชื่อเลยไม่สามารถติดต่อใครได้ ถ้าไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบสัญชาติ แต่ถ้าบอกมีพาสปอร์ต ไอดี ก็อีกเรื่องนึง เพียงแต่ว่าอันที่ไม่ทราบ โดยส่วนตัวนะ จะยืนยันได้ว่าเป็นน้องคนนี้จริง ต้องตรวจดีเอ็นเอ เหมือนบ้านเรา บางทีผ่านไปนานแล้ว ญาติมาติดต่อ อยู่ๆ เอาบัตรประชาชนมาเทียบคงไม่ได้ ความเป็นไปได้ต้องตรวจดีเอ็นเอ ผมว่าเขาคงใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ แล้วก็สรุป เลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลเท่าที่มีอยู่เขาถึงไม่ประสานต่อ หรือเป็นระบบอะไรของเขา โดยปกติมีการเสียชีวิตไม่ว่าที่ไหนบนโลกนี้ก็ต้องมีการติดต่อและค้นหาให้ได้ก่อนผู้ตายคือใคร ถ้าทราบก็ต้องประสาน ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องประสานสถานทูต และประสานให้ถึงญาติ เพียงแต่มันเกิดอะไรขึ้น ถ้า 14 จริง มันครึ่งเดือนที่หายไปช่วงนั้น
ครอบครัวมาวันนี้ ธงของเรามีกี่อย่าง?
มอส : อยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องว่าเพราะอะไร ทำไมไม่มีการแจ้งตร. หรือสถานทูต ถ้าตร.ฝั่งนั้นรับแจ้งเรื่องราวมาแล้ว น้องเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่
ยืนยันว่าน้องไม่มีเรื่องอาการป่วย โรคประจำตัว?
มอส : ไม่มีครับ น้องแข็งแรง ไม่แพ้อะไรเลย หอบหืดไม่มี
น้องหลุนเคยทำคลิปเอาไว้อันนึง เหมือนบอกว่าน้องลืมเครื่องมือทางการแพทย์อะไรสักอย่าง มีโอกาสได้คุยกับว่าน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ว่านกำลังพยายามเช็กให้อยู่เรื่องการใช้บัตรเครดิต?
ว่านไฉ : หลังเข้ารายการเสร็จ ผมจะพาน้องไปแจ้งตร.สากลเอาไว้ เพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันว่าหน่วยงานต่างๆ เขาอาจไม่ได้ทำงานร่วมกันโดยตรง ถ้าเรามีใบแจ้งความ มันจะสามารถแทร็กกิ้งเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น วันนี้ถ้าเดาจากไทม์ไลน์มันไม่รู้หรอก แต่ถ้าตามจากอุปกรณ์สื่อสารของน้องมันอาจจะเจอได้ง่ายขึ้นครับ
ที่หลุนบอกมีอุปกรณ์การแพทย์หายไป น้องป่วยถึงขั้นต้องเอาอุปกรณ์การแพทย์ติดตัวไปด้วยเวลาไปต่างประเทศ มีมั้ย?
มอส : ไม่มี
กบ : ที่น้องบอกไปผ่านคลิปอาจเป็นน้องจัดฟันใสค่ะ ต้องใช้ไปเปลี่ยน เคยได้ยินน้องพูดอยู่ค่ะ ที่เห็นน้องพกไปประจำคือยาพารา หรือยาผงถ่านแก้ท้องเสีย เพราะน้องไปลองกินอาหารท้องถิ่น เผื่อท้องเสีย น้องบอกไว้แบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นหอบหืด มีโอกาสมั้ย?
กบ : ไม่มี ไม่น่าใช่ค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : เรื่องหอบหืด คนป่วยต้องรู้ตัวเอง จะพกตัวยาไว้แก้หอบหืดเฉียบพลันเป็นลักษณะตัวพ่นติดตัว คนเสียชีวิตจากหอบหืด มักพบว่าจะมีตัวหลอดที่ใช้พ่นอยู่กับตัว อยู่ข้างศพ หรืออะไรก็ตาม อันนั้นก็เป็นตัวชี้ชัดอยู่แล้ว โอกาสคนไม่รู้เลยแล้วเป็นหอบหืดครั้งแรก แทบไม่เคยได้ยิน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาอาการพวกนี้มาก่อน
แต่อันนี้ไม่มี?
กบ : ไม่เคยเห็นค่ะ
มอส : ถ้าเคยเป็นก็ต้องเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว น้องเล่นกีฬาได้ปกติ ไม่มีอะไร
นพ.วีระศักดิ์ : ปกติยาพวกนี้ต้องพกติดตัวตลอด ถ้าเสียชีวิตก็ต้องเห็น
มีคนบอกว่าเรื่องแก๊ส หรือกำมะถัน เห็นว่าที่จอร์เจีย มีบ่อน้ำพุร้อน 2 พันกว่าบ่อ เป็นไปได้มั้ยที่เขาอาจจะแพ้?
นพ.วีระศักดิ์ : ผมหาข้อมูล ในประเทศเขาก็เคลมนะว่าตามบ่อน้ำพุร้อนต่างๆ มันปลอดภัย คำว่าปลอดภัยแปลว่าเขาต้องมีมาตรฐานของเขา สถานที่ต้องไม่ปกปิดมิดชิด จนไม่ถ่ายเท แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดมิดชิด อากาศไม่ถ่ายเท ก็มีแก๊สตัวนึงคือไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากกำมะถัน เมื่อได้รับพิษจะเป็นลักษณะได้รับพิษเฉียบพลันและเสียชีวิตเฉียบพลัน ฉะนั้นต้องอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ คือในบ่อน้ำพุ จะได้รับพิษแล้วมาเสียชีวิตในที่พักเป็นไปได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ต้องเกิดพิษเฉียบพลันในปริมาณที่ค่อนข้างสูง และในสถานที่ปิด ถึงจะเสียชีวิตได้ โอกาสน่าจะน้อยครับเรื่องนี้ เราไม่รู้สถานที่เกิดเหตุที่แท้จริง แต่ถ้าฟังว่ามาเสียชีวิตในห้องพักในโรงแรม ก็ไม่มีการเชื่อมโยง โอกาสน้อยมาก เป็นไปได้ยาก
มุมว่านเอง มีการตั้งข้อสังเกตมั้ย เพราะตร.บอกว่าเหมือนหลับไปเฉยๆ?
ว่านไฉ : อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับ เมืองเขาอยู่มายาวนานมากเป็นพันปี เขามีวัฒนธรรมนึงคือการแช่น้ำพุร้อน ซึ่งจะลงไปเหมือนลักษณะอุโมงค์ใต้ดิน เป็นสถานที่ปิด ถ้าเข้าไปตอนนั้น ถ้าคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ผมคิดว่าอาจมีความเสี่ยงเพราะอากาศน้อย แต่อีกเรื่องนึงเวลาเราไปประเทศที่มันหนาว สมมติไปฤดูหนาว ระบบฮีสเตอร์โรงแรมบางที่เขาใช้เป็นระบบแก๊สครับ เป็นก๊าซออกมา แต่เรื่องนี้ตัดไป เพราะในทบิลิซีช่วงนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่น เป็นฤดูร้อน เลยไม่แน่ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า อย่างก๊าซรั่ว
นพ.วีระศักดิ์ : เรื่องแก๊สรั่วคงไม่ได้รั่ว แต่ถ้าแก๊สรั่วโดยระบบ ต้องมีผู้ได้รับผลกระทบหลายคน แต่โดยธรรมชาติถ้าอยู่พื้นที่โรงแรม โอกาสแก๊สรั่วในโรงแรม ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้มั้ย มันก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
สุดท้ายต้องรอผลชันสูตร ทางโน้นเขาจะเป็นคนชันสูตรใช่มั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : ทางเขาอยู่แล้วครับ เหมือนบ้านเราเลย ถ้ามีคนมาเสียชีวิตที่บ้านเรา หน้าที่เราต้องทำการชันสูตร ตอนนี้ติดตามข่าว ก็ส่งไปศูนย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนมาตรา 115 ที่เป็นข่าวอยู่ จริงๆ พอฟังจากคุณว่านไฉพูดว่าพบเหมือนนอนเฉยๆ ไม่มีบาดแผลภายนอก เสียชีวิตอยู่ภายในห้อง ถ้าเป็นบ้านเรา เราก็เรียกว่าเสียชีวิตผิดธรรมชาติ อาจเป็นเรื่องโรคประจำตัวก็ได้ กระทำตนเองก็ได้ หรือเกิดจากอุบัติเหตุอะไรบางอย่างก็ได้ ซึ่งอาจไม่ทราบได้ นี่คือกฎหมายบ้านเรา พอดูกฎหมายบ้านเขา เขาก็มองเรื่องกรอบ เรื่องสอบสวน เขาตั้งกรอบ พอมีข้อมูลแบบนี้ นอนเฉยๆ ไม่มีบาดแผลไม่มีอะไร เขาตั้งกรอบมาตรา 115 ของเขา พอตามสื่อแปล เหมือนกระทำตนเองเสียชีวิต แต่รายละเอียดมีมากกว่านั้นเพราะเป็นแค่กรอบเอง ผมอ่านแล้วเขาไม่ได้สรุปเลย เป็นการตั้งกรอบ เก็บหลักฐาน รวบรวมข้อมูลว่าลักษณะดังกล่าวเสียชีวิตเอง หรือมีบุคคลเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างเช่นเขาอาจลงรายละเอียดว่ามีการข่มขู่หรือไม่ หรือมีการทำให้รู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีหรือไม่ มีการปฏิบัติแบบโหดร้ายด้วยหรือไม่ ซึ่งมีโทษจำคุกของเขาด้วย ณ ตอนนี้เป็นแค่กรอบ คำว่ากรอบบ้านเราคือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ บ้านเขาอาจใช้กรอบอันนี้ แต่พอแปลเป็นภาษาบ้านเราก็เป็นอีกแบบนึง แต่เขามีรายละเอียดของเขา ในเรื่องของทางกฎหมาย กรอบคือกรอบ แต่การผ่าชันสูตรศพต้องทำต่อ เรื่องการเก็บหลักฐานต้องทำต่อ ซึ่งผมไปดูหลายคดีที่พยายามเสิร์จหาในประเทศเขา หลายคดีเขาก็พยายามตามหาหลักฐาน ถ้าสมมติยกตัวอย่างไปพบว่ามีสารพิษ ที่อาจเกิดจาแก๊สพิษหรือได้รับสารพิษจากการดื่มกินอะไรต่างๆ มันก็จะหลุดกรอบนี้ออกไป เขาจะตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ขึ้นมา ตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งต้องมาจากตัวศพเอง ถึงจะมาเปลี่ยนกรอบ แต่ด้วยความที่เข้าไปแล้วเห็นนอนเฉยๆ ไม่มีบาดแผล ไม่มีข้อมูล เลยตั้งกรอบนี้ไปก่อน ซึ่งมันไม่ใช่ข้อสรุปเลย เป็นแค่กรอบการสอบสวน บ้านเขาทำงานอีกแบบนึง เขามีระบบอัยการ ระบบตร.เข้าไปเกี่ยวข้อง เขามีกรอบในการลงไปสืบสวน สอบสวน
อยากรู้ว่าเจอร่าง 14 หรือ 19 จริงๆ เขาต้องแจ้งสถานทูตหรือครอบครัวมั้ย มันจะกินเวลานานขนาดนี้เลยเหรอ?
นพ.วีระศักดิ์ : เอาเปรียบเทียบในบ้านเรา ถ้าผมได้รับเคสมา เป็นชาวต่างชาติ ที่เราไม่มีหลักฐาน ในเบื้องต้นนะ ไม่มีหลักฐานเลยว่าเขาคือใคร ก็จะเป็นชายนิรนามไม่ทราบบุคคล หน้าที่ก็เป็นของตร. ต้องไปสรุปให้ได้ว่าผู้ตายคือใคร ระหว่างทางที่ส่งมาหาเรา เราก็ทำหน้าที่ผ่าชันสูตรไป แต่ต้องเก็บศพเอาไว้ และไม่มีการติดต่อใคร เพราะยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร แต่ประเด็นเคสนี้ ผมเข้าใจว่าเขารู้ แต่ประเด็นตรงนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเขารู้อย่างไร
เขารู้เพราะทางนี้ส่งคนไปสอบถามว่ามีนายนี้ ชื่อนี้ นามสกุลนี้มั้ย เขาตอบว่ามีเลย ก็ตรงกับที่คุณอั้ม คุณทอมไปตรวจสอบอีกเส้นทางนึงเหมือนกัน มันเลยมีการตั้งข้อสังเกตสองข้อ หนึ่งทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยแต่ยังไม่ได้แจ้งสถานทูต สองแจ้งแล้ว แต่ล่าช้า?
นพ.วีระศักดิ์ : ผมว่าเป็นไปได้สองอย่าง ถ้ารู้ว่าผู้ตายคือใคร ถ้าบ้านเรา ตร.ต้องพยายามทราบให้ได้ว่าผู้ตายคือใคร หน้าที่ถัดไปเมื่อเป็นชาวต่างชาติ เป็นหน้าที่ต้องติดต่อสถานทูตประเทศนั้นๆ ให้รับทราบ เพราะท้ายที่สุดเราทำอะไรก็ตาม ต้องมีญาติผู้เสียชีวิตมารับรองในทุกๆ เรื่อง ในการดำเนินการ ยังไงเขาต้องติดต่อญาติผ่านสถานทูต ดังนั้นที่ชาวเน็ตตั้งเป็นไปได้สองอย่าง คือรู้แต่ยังไม่แจ้ง กับแจ้งแล้วแต่ล่าช้า
มันไปไหนไม่ได้ ทุกอย่างถูกตีกรอบไว้สองข้อ ข้อแรก ตร.รู้เป็นใคร เพราะมีพาสปอร์ตอยู่ในห้อง ถ้าเป็นตร.ไทย มีพาสปอร์ตอยู่เขาก็ส่งไปสถานทูตยืนยัน ผมเชื่อว่าต่างประเทศก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกัน ของอยู่ครบหมด ตร.ก็ต้องแจ้งสถานทูตเพื่อแจ้งญาติ ตร.แจ้งหรือเปล่าเราไม่รู้ แต่ถ้าแจ้งสถานทูตแล้ว แต่เรื่องคาอยู่ ไม่แจ้งญาติ มันก็เป็นไปได้?
ว่านไฉน : เมื่อเช้าผมถามย้ำกับตร.ฝั่งนั้นว่าได้บอกสถานทูตตั้งแต่วันเกิดเหตุหรือเปล่า ทางตร.ไม่รู้เขายังไง แต่เขาบอกว่าแจ้งไปครับ แต่สถานทูตอย่างที่ทราบกัน ในจอร์เจียไม่มีสถานทูตต้องไปตุรกี แต่คำถามคือไม่มีโทรศัพท์เหรอ การแจ้งก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น สำหรับเรานะ แต่ไม่รู้ทางราชการเขายุ่งยากแค่ไหน อีกเนเจอร์ของทางจอร์เจีย ประเทศเขาประชากรน้อยกว่าเราค่อนข้างเยอะมาก เขามีประชากรอยู่ประมาณเกือบๆ 4 ล้านคน คนไปกระจุกอยู่ทบิลิซีเมืองหลวง ฉะนั้นตร.เขาจะค่อนข้างน้อยมากครับ ขอเล่าเคสตัวเองเมื่อหลายปีก่อน ผมไปติดอยู่พายุหิมะ การดำเนินการต่างๆ แค่ติดต่อเพื่อว่าเขาจะเคลียร์หิมะ ให้เราลงมาได้เวลาไหน ยังทำได้ยากเลย พอประชากรเขาน้อย ตร.ก็น้อยตาม ผมก็รู้สึกว่าหรือว่ากำลังพลเขาไม่พอ แล้วเขาปล่อยเซอร์
จะล่าช้าได้ 2 สัปดาห์เลยเหรอ ไม่รู้ไปล่าช้าตรงไหน เพราะมีผลเรื่องคงสภาพร่างน้องในการชันสูตรต่อ?
นพ.วีระศักดิ์ : ตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาเก็บลักษณะไหน และพบศพวันไหนกันแน่ ถ้าเสียชีวิตวันที่ 14 ถ้าเขาเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิตามมาตรฐาน ผมคิดว่ายังคงสภาพได้ แต่ถ้าเสียชีวิตวันที่ 14 พบ 19 มัน 5 วัน ด้วยสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้ว การชะลอก็คงค่อนข้างยากกว่า ต้องทำความเข้าใจกับคำว่าผ่าชันสูตรรอบสอง ณ ปัจจุบันโดยมาตรฐานไม่ได้เป็นการผ่าจริง ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งมีการผ่า อวัยวะครบถ้วนหมด ครั้งที่สองจะมาผ่าซ้ำ เป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องการประสานข้อมูลมากกว่า ครั้งที่หนึ่งผ่าไปแล้วเจออะไร ญาติติดใจสงสัยประเด็นอะไร ประเด็นนั้นตอบญาติได้หรือยัง ถ้ายังตอบไม่ได้ สามารถเก็บหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง ทำการตรวจเพิ่มเติมตามประเด็นที่ญาติติดใจสงสัย โดยระบบ ถ้าชันสูตรที่จอร์เจียแล้ว แล้วนำร่างมาประเทศไทย ก็น่าจะต้องใช้ระบบนี้เหมือนกัน ในการประสานข้อมูลกับทางนิติเวชที่จอร์เจีย ว่ายังขาดข้อมูลอะไรบ้าง หรือญาติสงสัยอะไรบางอย่าง ก็ต้องถามเขาว่าทำหรือยัง ถ้ายังไม่ทำ เราก็ร้องขอให้เขาเก็บตรวจให้เราได้มั้ย เพื่อความครบถ้วนให้ญาติสบายใจมากขึ้น
สิ่งที่กังวลใจเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไร?
มอส : การนำร่างน้องกลับมาชันสูตรว่าแท้จริงเป็นยังไง ในฝั่งของไทยมากกว่า
มันมีโอกาสมั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : ถ้าขั้นตอนแบบนั้นใช่ต้องประสานข้อมูลกัน เพราะเราไม่รู้ว่าในประเทศเขาถ้าผ่าแบบมาตรฐานแบบในบ้านเรา โดยละเอียดทั้งหมด จะกลับมาผ่าซ้ำรายละเอียดมันน้อยที่จะเก็บได้ต้องประสานข้อมูล ส่วนเรื่องร่างกลับมาประเทศไทย ผมว่าขึ้นอยู่กับตร.ตอนนี้ ถ้าฟังจากข่าวบอกว่ายังอยู่สถาบันนิติเวชของเขา เขาดำเนินการเก็บหลักฐานครบถ้วนหรือยัง เขาทำตามครบขั้นตอนหรือไม่ เขาต้องทำตามขั้นตอนเขา เพราะเสียชีวิตในบ้านเขา เขาต้องทำตามกฎหมายบ้านเขาให้ครบขั้นตอน เรื่องการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยมันได้ แต่ถ้ายังไม่ครบขั้นตอนของบ้านเขา ก็ต้องขอเรื่องช่วงเวลาที่เขาต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ถึงนำร่างกลับมาได้ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสถานทูต ผมตามข่าวคือตอนนี้แม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศก็รับทราบแล้ว ผมว่าเรื่องการประสานผ่านสถานทูตโดยตรงน่าจะดี
ทางนี้ได้รับแจ้งจากสถานทูตยังไงบ้าง?
มอส : ล่าสุดเขาบอกว่าจะรอเอกสารวันนี้ครับ ฝั่งตร.ฝั่งโน้นจะชันสูตร และเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรมาให้ แล้วให้ทางญาติทำหนังสือมอบอำนาจเรื่องทรัพย์สินของน้องที่ยังอยู่ทางโน้น เขาให้ไปเดินเรื่องที่ขอนแก่น ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน เขาให้ทำหนังสือมอบอำนาจเรื่องทรัพย์สิน เขาติดต่อมาแค่นี้ แล้วให้รอ
เขาแจ้งเรื่องการประสานนำร่างกลับมายังไงบ้างมั้ย?
มอส : เขาประสานมาครับ แต่จะบอกว่าทางครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับมา
นพ.วีระศักดิ์ : ยังไม่แน่ใจเรื่องขั้นตอนทั้งหมด แต่ตั้งคำถามเฉยๆ ว่าทางจอร์เจีย เขาต้องการถึงขั้นต้องมีญาติยืนยันอัตลักษณ์บุคคลในลักษณะดีเอ็นเอหรือไม่ เพื่อที่จะปล่อย หรือตอนนี้เขายืนยันแบบนี้เขาเพียงพอแล้ว ถ้าเพียงพอก็อาจเป็นขั้นตอนที่มอบอำนาจอย่างที่ว่า ก็ดำเนินการต่อได้
ทางนี้กังวลใจว่าจะไม่ได้รับร่างกลับมา กลัวจะถูกฝังอยู่ที่นั่น?
นพ.วีระศักดิ์ : ผมว่าไม่นะ ทั่วโลกเหมือนกันหมด มันเป็นเรื่องที่เขาอาจไม่ได้อำนวยความสะดวกเราในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ถ้ามีความสะดวกในการติดต่อ สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองได้ เขาปล่อยอยู่แล้วครับ
ตอนนี้สิ่งที่น้องมีโอกาสคุยกับสถานทูต สถานทูตบอกว่าจะประสานงานให้ แต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง ตรงนี้เอาง่ายๆ ทางครอบครัวน้องเขาเองอาจไม่ได้มีรายได้ที่สูงมากพอที่จะนำร่างกลับมา จะมีทางไหนได้บ้าง ผมกับว่านเลยบอกน้องไปเมื่อช่วงเช้าว่าไม่ต้องกังวลใจ ยังไงทางรายการกับว่านไฉจะดูแลตรงนี้ให้ ไม่ต้องห่วง ถ้ามีค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวมาเก็บทางนี้ ไม่เป็นไร?
มอส : ขอบคุณครับ
รู้มั้ยน้องมีประกันชีวิตอยู่มั้ย?
มอส : น่าจะต้องมีอยู่แล้วครับ
กบ : ยังไม่ทราบว่าได้ทำไว้มั้ย แต่เคยได้ยินว่าน้องจะทำประกันลดหย่อนภาษีอยู่
ต่อสายหา “อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์” รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบ คปภ.เขาเช็กได้เลยว่ามีประกันหรือเปล่า?
อดิศร : มีการตรวจสอบแล้วครับ มีประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอยู่ 1 ฉบับครับ จริงๆ น่าจะเป็นการเดินทางที่ยาวกว่าทริปนี้ แต่ทริปนี้คุ้มครองอยู่ครับ
เป็นประกันอะไร?
อดิศร : อุบัติเหตุเดินทาง หลักการคือคุ้มครองอุบัติเหตุ รวมถึงกรณีฆาตกรรม ทุนประกันอยู่ที่ 5 ล้านบาทครับ
นพ.วีระศักดิ์ : กรณีโรคประจำตัว คุ้มครองมั้ยครับ
อดิศร : ปกติแล้วกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครอง กรณีนั้นเป็นกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เสียชีวิตทุกกรณีครับ
ถ้าเสียชีวิตเพราะเจ็บป่วยไม่คุ้มครอง เรื่องการเอาประกันจะทราบได้หรือไม่ได้ ต้องรอทางจอร์เจียมีการพิสูจน์ทราบก่อน?
อดิศร : ปกติต้องมีใบมรณบัตรหรือใบความเห็นแพทย์หรือใบนิติเวชที่จะเอามาประกอบกันเพื่อยื่นเคลมครับ
อย่างนี้มีทางไหนอีกบ้างเพื่อดูรายละเอียดที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้าง?
อดิศร : ตอนนี้เรารอเอกสารเท่านั้นเองครับ ถ้าสรุปความเห็นว่าอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือถูกฆาตกรรม เอกสารมาปุ๊บก็พร้อมจ่ายเลยครับ
ต้องรอการชันสูตรจากฝั่งโน้น ขอถามเป็นความรู้ อาจคิดเหมือนในหนังมากไป ถ้าฝั่งโน้นชันสูตรแล้วบอกว่าน้องไหลหรือหลับไปเลยเสียชีวิต?
อดิศร : แบบนี้ถือว่าเป็นโรคครับ
ขณะเดียวกัน ถ้าชันสูตรซ้ำ แล้วทางนี้บอกว่าไม่ใช่นะ น่าจะมีเหตุอื่น?
อดิศร : อันนั้นเราต้องรับฟังเหมือนกัน ต้องบอกว่าความละเอียด เราไม่แน่ใจว่าการทำงานแต่ละที่แต่ละรัฐเป็นยังไง แต่ตัวนั้นจะเป็นตัวเบื้องต้น อย่างไรก็ตามถ้าร่างน้องยังอยู่ เอากลับมาพิสูจน์แล้วแพทย์ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม อันนั้นน้องมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับ
ถามเป็นความรู้ กรณีมีคนไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วได้กลิ่นแก๊สหรืออะไรต่างๆ นานา แบบนี้ถือว่า?
อดิศร : เป็นอุบัติเหตุครับ ก๊าซไม่ใช่ส่วนนึงของโรคอยู่แล้ว สมมติก๊าซรั่วมาทางท่อ แล้วเราสูดเข้าไป ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ โดยหลักการถ้าพิสูจน์มาได้แบบนั้นก็ได้รับความคุ้มครองครับ
มีอะไรอยากแนะนำทางนี้?
อดิศร : ถ้ามีเอกสารอะไรเพิ่มเติม ถ้าไม่แน่ใจส่งทางคปภ.ได้ เราช่วยดูและประสานต่อให้ทางบริษัทประกันได้ครับ
ตัวน้องมีประกันเดินทางเป็นประกันอุบัติเหตุ ซึ่งไม่ครอบคลุมไปถึงอาการป่วย ต้องไปรอดูตรงนั้น ว่านมีอะไรอยากพูดมั้ย?
ว่านไฉ : ตัวผมขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับ จริงๆ แล้วตั้งแต่แรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วย สมการที่หลุนจากไป แทบไม่ได้อยู่ในหัวเลยครับ ตอนนี้ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำ เราเข้ามาช่วยตอนแรก ผมไม่ได้รู้จักหลุนส่วนตัว เราติดตามคอนเทนต์กัน แล้วผมเห็นหลุนและเห็นตัวเองในสมัยแรกที่ได้ทำรายการ ได้เดินทาง ได้เห็นรอยยิ้มตรงนั้น ได้ช่วยเหลือบางส่วน เรื่องหลังจากนี้เราคงต้องช่วยกันต่อไป วันที่ยื่นมือเข้ามาแล้ว เราจะช่วยให้ได้มากที่สุด เมื่อวานมีบางกระแส ผมไม่ได้อ่านเยอะ แต่ผมก็โดนด่าบ้าง ในเรื่องที่ผมอาจคิดน้อยเกินไป ผมเป็นคนประกาศเรื่องนี้ออกไป ในไทม์ไลน์เอง ผมขอโทษทุกคนด้วยที่เป็นคนประกาศ ซึ่งเนื้อในเราหวังดี และคุยกับน้องตลอด เรามีการปลอบใจกันและแจ้งข่าวแล้ว เราได้คุยกับมอสว่าทำยังไงกันต่อ มอสบอกว่าผมควรทำยังไงต่อไปดี ผมควรเริ่มจากตรงไหน ผมเองก็แนะนำว่าให้ตั้งสติก่อนนะ เพราะมียายอยู่ที่บ้านด้วย สิ่งแรกที่มอสต้องทำ บอกกบ บอกคุณยายก่อน เรื่องประกาศออกไปค่อยว่ากัน หลังจากนั้นเราโทรคอนเนคกันเรื่อยๆ จนสุดท้ายยังมีคนติดต่อเข้ามาสองฝั่งว่าเจอโน่นนี่นั่น และคนออกตามหา ขอเบาะแสเพิ่มเติม จนเรามีการคุยกันว่า งั้นพี่ขอประกาศตรงนี้ออกไปเพื่อให้ยุติการตามหานะ ทำให้ผมต้องประกาศออกไป
หลายคนอาจเข้าใจผิด?
ว่านไฉ : หลายคนคิดว่าว่านไฉต้องการพื้นที่สื่อหรือเปล่า คือผมไม่ได้คิดเรื่องว่าอยากจะได้อะไรจากตรงนี้เลย เราแค่อยากช่วยและยื่นมือเข้ามาแล้ว ในวันที่สุดท้ายเราเป็นคนคอนเนคจริงๆ ผมคิดว่าคงปล่อยมือไม่ได้หรอกครับ เราช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุด มีหลายคนที่ให้ความช่วยเหลือ ผมว่าให้น้องขอบคุณดีกว่า แต่ผมก็ขอบคุณหลายคนเช่นเดียวกัน เราอาจไม่ได้คอนเนคกันต่างๆ ทั้งคุณแยม กลุ่มท่องเที่ยวจอร์เจีย คนไทยในจอร์เจีย กลุ่มจอร์เจียโมโต้ทราเวล พี่มิ้นท์ ไอ โรม อโลม ที่ช่วยประสานต่างๆ คุณเพชรที่ส่งข้อมูลเข้ามา เราอาจไม่ได้ประสานกัน แต่เชื่อว่าเจตนาทุกคนตั้งใจที่จะช่วยจริงๆ ครับ
ผมเองก็เห็นมุมมองของหลากหลายคน ผมชอบนั่งดู เห็นคนนั้นโพสต์ คนนี้โพสต์ ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ หมายถึงเรื่องว่าน จ่าพิชิต คุณอั้ม ผมมองเป็นคนกลางที่มองไป ผมว่าทุกคนเจตนาดีทุกคน ไม่งั้นทุกคนคงไม่เสียสละเวลาไปตามหาน้องฮลุนหรอก สิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นการที่ไม่ได้มีการสื่อสารกัน การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแต่ละคนไม่ได้รู้จักกัน แล้วหลุนเป็นเด็กที่มีคนรักเยอะ คนไทยก็รักเยอะ พอน้องหายไป ทุกคนก็ช่วยกันตามหา ไม่แปลกหรอกที่แต่ละสายก็ช่วยกันตามหาในสายของตัวเอง คุณอั้ม คุณทอม คุณแยม จ่าพิชิต ก็สายเขามุมนึง ทางนี้เขาก็มุมนึง สายจ่าพิชิต เขาก็ไม่ได้มีการสอบถามทางนี้ เพราะเขาไม่ได้รู้จักกันอยู่แล้ว พอทางนี้บอกว่ามีการพบร่างแล้ว ทางนี้มีการขออนุญาตครอบครัวแล้ว แต่ไม่ได้เขียนออกไปว่าคุยกับญาติแล้ว ญาติบอกให้ประกาศ ทำให้อีกสายที่เขารู้เรื่องนี้มาเหมือนกัน แต่เขานั่งทับมือตัวเองไว้ ก็เลยยังไม่ได้บอก มันเลยทำให้เขารู้สึกได้ว่าเฮ้ย พูดทำไม รอให้ญาติพูดก่อนมั้ย มันเลยอาจเป็นวิวาทะผ่านโซเชียลออกมา ทางนี้ประกาศทีหลังว่าได้รับอนุญาตทางญาติแล้ว จ่าพิชิตเห็นเขาก็ขอโทษ เพราะเขามารู้ทีหลัง มันก็เป็นความหวังดีของทุกฝ่ายนั่นแหละครับ เพียงแต่ไทม์ไลน์ที่ช่วยเหลือกัน อาจทับไลน์โดยไม่รู้กัน ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายนึงนะ ผมเชื่อว่ากระทบกันบ้างเล็กน้อย แต่สุดท้ายจุดหมายเดียวกัน คือการตามหาน้อง ผมว่าไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูก ทุกคนเข้าใจกัน อยากบอกอะไรกับคนไทย?
มอส : อยากขอบคุณคนไทยทั่วประเทศเลยครับ ที่แชร์ข่าวของน้องให้ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งการสื่อสาร ทั้งต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มคนไทยที่อยู่ในจอร์เจีย ทั้งพี่อั้ม พี่ทอม พี่แยม พี่เบนซ์ ที่ติดต่อตามเรื่องให้ตามสถานีตร.ให้ทั้งวันเลย ก็ขอบคุณมากจริงๆ ครับ (ยกมือไหว้)
นพ.วีระศักดิ์ : ผมก็ตามข่าว ผมว่ามันเร็วมาก ฝ่ายภาคเอกชนช่วยประสานจนมีผลบรรลุออกมา ผมว่าเป็นเรื่องข้อจำกัดของเรายิ่งเป็นเอกชนในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐของเขา บางทีอาจไม่ได้ครบถ้วนอะไร ซึ่งทุกที่เป็นเหมือนกันหมด ผมว่าหลายอย่างที่ยังขาดหายไป อย่างเช่นไทม์ไลน์ก่อนถึงวันที่ 14 เขาไปที่ไหน เกิดอะไรขึ้น หรือมีการรักษาตัวที่ไหนหรือเปล่า ไปพบแพทย์หรือเปล่า มันมีความจำเป็นทั้งสิ้น ซึ่งเขาอาจยังไม่ได้ให้ข้อมูลฝั่งเอกชนมาทั้งหมด ผมคิดว่าหลังจากนี้เป็นหน้าที่บทบาทหน่วยงานภาครัฐแล้ว เพราะตรงนี้สถานทูตต้องประสานและให้ข้อมูลกับญาติ อย่างคุณมอสบอกว่ายังค้างคาใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต มันค้างคาใจแน่นอน เพราะวันนี้เรายังไม่ได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ถ้ามีการประสานกับหน่วยงานรัฐประเทศจอร์เจียมาอธิบายให้ทราบโดยละเอียด มันอาจคลายความสงสัยจากตรงนี้ไปได้พอสมควร พอเป็นข่าวแล้ว ผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐคงประสานงานติดต่อให้อยู่ครับ
อยากให้ทำอะไรอีกบ้างมั้ย?
มอส : คือขั้นตอนการนำร่างน้องกลับมา ที่ยังเป็นร่างน้องครับ
อันดับแรก เดี๋ยวน้องต้องคุยกับสถานทูตว่าขั้นตอนนำร่างกลับมาเป็นยังไง เขาชันสูตรเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย สถานทูตน่าจะประสานนำร่างกลับมา แน่นอนต้องกลับทางเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายทางเราต้องเป็นคนจ่าย จริงๆ มีระบบนะ ครอบครัวที่ไม่มีเงินเขาสามารถกู้ก่อนกับสถานทูตหรือกระทรวงสักอย่างแล้วไปจ่ายทีหลัง แต่อันนี้ไม่เป็นไร ไม่ต้องไปยืม ไม่ต้องไปกู้ ไม่ต้องไปขอรับบริจาค ทางพี่ ทางรายการ ทางพี่ว่านช่วยดูแลให้ แล้วเชื่อว่ามีพันธมิตรหรือสปอนเซอร์ของพี่หลากหลายคนที่ยังอยู่กับพี่ เขาพร้อมช่วยเหลือ เมื่อกี้ M-150 เขาโทรมาเองเลยว่ามีอะไรจะให้ช่วยบอกได้เลย เดี๋ยวพี่ไปบอกหมดแหละ แต่ไม่ใช่การเปิดรับบริจาค เพราะผมไม่อยากไปเบียดบังคนอื่น เอาที่ผมที่ว่านทำได้ดีกว่า เรามีกลุ่มๆ นึงอยู่กัน 60-70 คน คนดีๆ ทั้งนั้น ในนั้นเขาก็อยากช่วย สบายใจได้ตรงนี้ รับปากจะเอาหลุนกลับมา?
มอส : ขอบคุณครับ