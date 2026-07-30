“จ่าพิชิต” ขอรับจบคนเดียว! ขอโทษ “ว่านไฉ” อีกครั้ง และขออภัยชาวเน็ตที่ทำให้เกิดดรามา กล่าวหาว่า “หาแสง”

เรียกได้ว่าเป็นการปิดจบได้ดี เพราะตั้งแต่เกิดดรามาว่าสรุปแล้ว “ฮลุน โซโล่” หายไปในจอร์เจีย ติดต่อไปได้เป็นเวลากว่า 15 วันนั้น จนเมื่อวานนี้ (29 ก.ค.) ได้เกิดการโพสต์เป็นนัยๆ ไม่ว่าจะเป็น “คุณแยม” หรือ “ว่านไฉ” เจ้าของเพจ “อาสาพาไปหลง” จนช่วงเวลาค่ำๆ ทางว่านไฉก็ได้ออกมาโพสต์ระบุว่า “ฮลุน” ได้จากพวกเราไปแล้ว แต่สาเหตุหรือรายละเอียดต่างๆ รอให้ทางครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูล
แต่ก็ไม่วายเกิดดรามา เพราะย้อนกลับไปเมื่อวาน เพจ Drama-addic หรือ “จ่าพิชิต” ก็ได้โพสต์ข้อความเชิงประมาณว่า “เรื่องแบบนี้ควรมีมารยาทและเป็นหน้าที่ของทางครอบครัวและสถานทูตที่จะเป็นผู้ให้ข่าวนะครับ ใครคันปากมากขอให้สงบปากสงบคำแล้ว อยู่อย่างสงบ”
จากนั้นก็โพสต์ข้อความประมาณว่า เป็นคนหน้างาน เหนื่อยใจ เอกสารยังไม่เสร็จดี ก็มีอินฟลูฯ ไปโพสต์ โอ้ยปวดหัว พี่ๆ หน้างานยังไม่ได้กินข้าว คุณถามสถานทูตสักคำไหม ว่า มันควรไม่ควร เห้อ พร้อมอีกหนึ่งแคปชั่นว่า “อันนี้คือคนหน้างานตัวจริง ที่เขาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่จอร์เจียอยู่ครับตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นยังวุ่นวายและ ยังมีขั้นตอนอีกมากมาย ที่ต้องทำให้เรียบร้อย
เป็นสาเหตุที่เราต้องให้ข้อมูลอันนี้ออกแบบเป็นทางการจากทางสถานทูตและทางครอบครัวเท่านั้น
คนหน้างานตัวจริงตอนนี้เขาประสานงานกันเหนื่อยมากตั้งแต่เช้าจนเย็นและเขากำชับมาตั้งแต่บ่ายๆ แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ออกสื่อเด็ดขาดเป็นหน้าที่ของสถานทูตและครอบครัวเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็กำชับมาตลอดว่าไม่ควรเผยแพร่เด็ดขาดพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยประกาศทีเดียว แบบนั้นดีที่สุด
ตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วเพราะคนเอามาเผยแพร่ก่อนที่ทางสถานทูตจะประกาศ ปล. คนนี้คนละคนกับที่ปิดเฟซไปครับ คนนี้เป็นคนไทยที่ทำธุรกิจในจอร์เจีย และประสานข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อวานละ”
จนทางด้าน “ว่านไฉ” ก็ได้เคลื่อนไหวอธิบายที่มาของการโพสต์ ว่า “ฮลุน“ จากไปนั้น ตนเองได้รับการยืนยันจากเพื่อนที่อยู่จอร์เจีย และได้แจ้งให้ครอบครัวฮลุนทราบแล้ว ทางครอบครัวก็อนุญาตให้โพสต์แจ้งถึงความคืบหน้าดังกล่าว
ซึ่งด้าน “จ่าพิชิต” ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของ “ว่านไฉ” ยืนยันว่าสิ่งที่ออกปรามไม่ให้โพสต์ว่าฮลุนจากไปนั้น อยากจะให้เป็นทางครอบครัวประกาศเอง บวกกับทางคนหน้างานได้ขอว่าให้เอกสารเสร็จก่อน ซึ่งประโยคเริ่มต้นคือ “ขอภัย” ชาวเน็ตเลยติดใจว่า ทำไมถึงไม่ใช้คำว่า “ขอโทษ”
ถัดมาอีกหนึ่งโพสต์ ก็ได้รวบรวมเพจและบุคคลต่างๆ ที่ออกมาให้ข้อมูลของ “ฮลุน” ไม่ว่าจะเป็น “คุณแยม” ที่เคยแจ้งว่าได้ข้อมูลแล้ว แต่พี่ชายฮลุนยังไม่อ่านข้อความ จึงโดนทัวร์ลง เพราะโพสต์กำกวมและบางประโยค คนก็ตีความไปอีกเรื่อง จนโดนกล่าวหาว่าเอาเอนเกจฯ และก็โพสต์ของ “อาสาพาไปหลง” ซึ่งจ่าพิชิตเริ่มต้นประโยคของแคปชั่นนี้ว่า “ขออภัย/ขอโทษ คุณว่านไฉ @อาสา พาไปหลง”
ล่าสุด “ว่านไฉ” ไปออกรายการ โหนกระแส และได้เล่าถึงรายละเอียดที่ไปที่มา ก่อนจะโพสต์ว่า “ฮลุน” ได้จากไปแล้ว “จ่าพิชิต” ก็ได้โพสต์ขอโทษว่านไฉอีกครั้ง และขอรับจบดรามานี้เพียงคนเดียว
“จบรายการละ ขอ ขอโทษคุณว่านไฉอีกครั้ง
จ่าผิดเอง ที่เข้าใจคุณว่านไฉผิด จึงไม่รู้ว่าคุณว่านไฉติดต่อกับทางครอบครัวของฮลุนแลัว
พอฟังในโหนกระแสจบ จึงรู้รายละเอียดทางคุณว่านไฉทั้งหมด ขอโทษทางคุณว่านไฉอีกครั้งมา ณ ที่นี้
จ่าจะเอาเรื่องนี้ไปปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีก และขออภัย พ่อแม่พี่น้องชาวเน็ตด้วยที่ทำให้เกิดดรามาที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังตามหาตัวคุณฮลุนครับ”