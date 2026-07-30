พาดหัว: หนังฮ่องกงกลับมาแล้ว! เปิดไลน์อัป 7 เรื่องเด็ดใน “Hong Kong Film Gala Presentation 2026” ฉาย 31 ก.ค.–9 ส.ค. ที่ House สามย่าน

เทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง 2026 หรือ “Hong Kong Film Gala Presentation 2026” เตรียมนำภาพยนตร์ฮ่องกงคุณภาพหลากหลายรสชาติกลับมาให้แฟนหนังชาวไทยได้รับชมบนจอใหญ่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม–9 สิงหาคม 2569 ที่โรงภาพยนตร์ House สามย่าน
ปีนี้จัดเต็มด้วยภาพยนตร์ทั้งหมด 7 เรื่อง ตั้งแต่หนังตลก ดราม่า อาชญากรรม ระทึกขวัญ ไปจนถึงสารคดีที่สำรวจประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ พร้อมรอบพิเศษที่ผู้ชมจะได้พบปะและร่วมพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงที่เดินทางตรงจากฮ่องกงมาร่วมงาน
BIRD OF PARADISE
ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 พร้อมรอบ Q&A
ภาพยนตร์เปิดเทศกาลมาพร้อมรอบพิเศษ Q&A ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พูดคุยและฟังเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์จาก “โจอี้ วู” ผู้กำกับ และ “แคเธอรีน เชา” นักแสดงนำของเรื่อง
ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวสุดอลหม่านของ “หยวน” แม่บ้านสาวผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่โลกธรรมดาของเธอกลับพลิกผัน เมื่อได้รู้จักกับการเต้นโพลแดนซ์ที่มีอะไรมากกว่าภาพจำเรื่องการเต้นรูดเสา ความท้าทายและเสน่ห์ของการเต้นชนิดนี้ดึงดูดให้หยวนตัดสินใจสมัครเรียนอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม เธอต้องปกปิดความหลงใหลครั้งใหม่นี้เป็นความลับ ไม่ให้สามีหัวโบราณและลูกชายล่วงรู้ ขณะเดียวกัน โพลแดนซ์ก็ค่อย ๆ เติมสีสันและความมั่นใจให้กับชีวิตของเธอ พร้อมนำพาให้หยวนได้พบมิตรภาพครั้งใหม่กับ “หวิงซาน” เพื่อนสาวที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกของเธอ
ความวุ่นวายยังเพิ่มขึ้นเมื่อ “ฟงเหม่ย” แม่วัย 70 ปีของหยวน ผู้มีนิสัยซ่าเกินวัย ถูกชายหนุ่มจากแอปหาคู่หลอกเอาเงินจนหมดตัว และต้องย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับลูกสาว ด้วยนิสัยจอมเจ้ากี้เจ้าการและปากไวของฟงเหม่ย บ้านที่เปราะบางอยู่แล้วจึงยิ่งปั่นป่วนมากกว่าเดิม
หยวนต้องหาทางประคับประคองทั้งครอบครัวและความหลงใหลในการเต้นโพลแดนซ์ พร้อมกับความหวังว่าสักวันหนึ่ง เธอจะสามารถเต้นท่า “นกแห่งสรวงสวรรค์” หรือ Bird of Paradise ได้อย่างไร้ที่ติ
UNIDENTIFIED MURDER
ฉายวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 15.55 น.
พร้อมรอบ Q&A กับ “โรนัลด์ แลม”
ภาพยนตร์ตลกผสมอาชญากรรมที่ชวนผู้ชมร่วมไขปริศนาสุดพิลึก พร้อมฟังเบื้องหลังการทำงานในรอบพิเศษ Q&A กับนักแสดง “โรนัลด์ แลม” หลังจบการฉาย
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อน เมื่อ “โฮ” เด็กชายคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ หลังออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบริเวณเนินเขาหลังโรงเรียน “มาร์ก” และ “กิต” เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่า พวกเขาพบเห็นวัตถุบินไม่ทราบชนิดหรือยูเอฟโอในช่วงเวลาที่โฮหายตัวไป
แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี แต่คดีดังกล่าวไม่เคยได้รับการคลี่คลาย และกลายเป็นตำนานสยองขวัญชื่อดังของฮ่องกง ขณะเดียวกัน เรื่องเล่านี้ก็ทำให้มาร์กเติบโตขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มผู้มีชื่อเสียง
ทว่า “หม่าน” แฟนสาวของมาร์กกลับเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่เขากุขึ้นมา เธอจึงจ้าง “กิม” นักแสดงสมัครเล่นให้สวมรอยเป็นโฮ โดยอ้างว่าเขาถูกมนุษย์ต่างดาวปล่อยตัวกลับมายังโลก ก่อนจะหลอกล่อมาร์กและกิตให้เดินทางกลับไปยังเนินเขาที่เกิดเหตุอีกครั้ง
แต่แผนการกลับพังไม่เป็นท่า เมื่อกิมเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ไม่กี่นาทีต่อมาก็มีบุคคลปริศนาส่งข้อความมาเรียกเงินจำนวนหลายล้าน พร้อมขู่ว่าจะเผยแพร่คลิปการเสียชีวิตของกิมลงบนอินเทอร์เน็ต
สถานการณ์ยิ่งวุ่นวายขึ้นเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สายยูเอฟโอรุ่นใหญ่เดินทางมาถึงพร้อมทีมงาน เพื่อถ่ายทอดสดรำลึกครบรอบ 25 ปีของเหตุการณ์เด็กถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัว ท่ามกลางความชุลมุน ทุกคนกลับได้เห็นลำแสงประหลาดและการมาถึงของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานถึง 25 ปี
DOG DAY EVENING
ฉายวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 19.00 น.
พร้อมรอบ Q&A กับ “ยุกกี ไท”
ภาพยนตร์ตลกร้ายที่หยิบเอาความยุ่งยากของระบบบริการลูกค้ามาขยายจนกลายเป็นเหตุการณ์จับตัวประกันสุดวายป่วง พร้อมรอบพิเศษ Q&A กับ “ยุกกี ไท” นักแสดงนำของเรื่อง
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่ง เมื่อ “ตั๊กไจ๋” บุกเข้าไปในแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และจับพนักงานภายในสำนักงานเป็นตัวประกัน
อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การปล้นหรือเรียกค่าไถ่ แต่เป็นเพียงการขอยกเลิกบริการสมาชิกที่ดำเนินการได้ยากเย็นเกินกว่าคนธรรมดาจะทนไหว
ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีผู้ก่อเหตุด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้จริง ๆ ทำให้ “สารวัตรใหญ่ซาน” ตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์ราวกับเป็นวิกฤตระดับก่อการร้าย พร้อมส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
ขณะเดียวกัน บรรดาตัวประกันก็ค่อย ๆ ค้นพบว่าการยกเลิกบริการของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ยุ่งยากอย่างที่ตั๊กไจ๋กล่าวจริง พวกเขาจึงพร้อมใจกันโทรศัพท์หาศูนย์บริการ ทำตามทุกขั้นตอน และช่วยกันกรอกเอกสารสารพัดชนิด เพื่อให้คำขอยกเลิกสมาชิกสำเร็จเสียที
PALIMPSEST: THE STORY OF A NAME
ฉายวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 15.15 น.
ภาพยนตร์สารคดีที่ครอบคลุมช่วงเวลายาวนานถึง 8 ทศวรรษ และเดินทางผ่านพื้นที่ใน 4 ทวีป ถ่ายทอดการสืบค้นที่มาของนามสกุลภาษาอังกฤษของ “แมรี สตีเวน” ผู้กำกับภาพยนตร์
การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความหมกมุ่นในตัวเองเท่านั้น แต่เป็นความพยายามเปิดเผยความย้อนแย้งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดตัวตนของมนุษย์ แม้ทุกคนจะโหยหาความกลมเกลียวและความเป็นหนึ่งเดียวมากเพียงใดก็ตาม
สตีเวนนำฟุตเทจจากภาพยนตร์ครอบครัว บันทึกประจำวันของพ่อ ภาพถ่ายเก่า ภาพการเดินทางที่เธอบันทึกไว้ เศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์บอกเล่า และเอกสารจากหอจดหมายเหตุมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน จนความทรงจำส่วนตัวและประวัติศาสตร์ร่วมของผู้คนค่อย ๆ หลอมรวมเป็นเรื่องเล่าหลายชั้น
ภาพยนตร์พาผู้ชมย้อนผ่านช่วงเวลาอันปั่นป่วนของประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่การล่มสลายของราชวงศ์ชิง สงครามกลางเมือง การรุกรานของญี่ปุ่น ไปจนถึงการขึ้นสู่อำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์
ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ ฮ่องกงซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1842 ปรากฏขึ้นในฐานะพื้นที่แห่งความย้อนแย้ง ที่ซึ่งความทันสมัยแบบตะวันตกปะทะกับมรดกทางวัฒนธรรมของตะวันออก
เรื่องราวเริ่มต้นจากย่านชนชั้นแรงงานในฮ่องกง เมื่อครูสาว “ฮิลดา ยิก” แต่งงานกับกรรมกรหนุ่ม “เฉิน ติก ฟง” ก่อนขยายไปยังเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ชนบทในออสเตรเลีย เมืองมอนทรีออล โตรอนโต ลอนดอน เคมบริดจ์ และเมืองกาซีส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
สารคดีตั้งคำถามว่า วันเวลาและประวัติศาสตร์เปลี่ยน “ฮิลดา ยิก” และ “เฉิน ติก ฟง” ให้กลายเป็น “ฮิลดาและเฮนรี สตีเวน” ได้อย่างไรและเพราะเหตุใด
แมรี สตีเวน ค่อย ๆ ประกอบข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็นภาพโมเสกอันละเอียดอ่อน สะท้อนการสร้างตัวตน แรงดึงดูดของการเขียนเรื่องราวชีวิตขึ้นใหม่ และความปรารถนาสากลของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ควรค่าแก่การจดจำ
SOMEONE LIKE ME
ฉายวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 19.20 น.
ภาพยนตร์ดราม่าที่สำรวจความรัก ความต้องการทางเพศ สิทธิในร่างกาย และข้อจำกัดที่สังคมกำหนดให้กับผู้พิการ ผ่านชีวิตของ “อามุ่ย” หญิงสาววัย 20 ปี ผู้มีภาวะสมองพิการซึ่งส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อ
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา อามุ่ยรู้สึกราวกับว่าเธอเกิดมาเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง แม่ของเธอพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุด อามุ่ยไม่เคยได้แต่งหน้า แต่งตัว หรือมีโอกาสเรียนรู้เรื่องความรักเหมือนคนวัยเดียวกัน
วันหนึ่ง แม่เสนอให้อามุ่ยเข้ารับการผ่าตัดมดลูก เพื่อให้ไม่ต้องมีประจำเดือนอีกต่อไป ข้อเสนอนี้ทำให้เธอตระหนักว่าความเป็นผู้หญิงและสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองกำลังจะถูกพรากไป
ด้วยคำแนะนำจากเพื่อนผู้พิการ อามุ่ยจึงไปพบ “เอวา” อาสาสมัครขององค์กรการกุศลที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านเพศแก่ผู้พิการ การได้รู้จักเอวากลายเป็นประตูบานใหม่สำหรับหญิงสาวที่เติบโตมากับแม่ผู้เคร่งครัดและหัวโบราณ
อามุ่ยได้พบกับ “อาเคน” ชายหนุ่มท่าทางเคร่งขรึม ผู้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครให้บริการแก่เธอ การใช้เวลาร่วมกันเป็นไปอย่างอ่อนโยน และทำให้อามุ่ยได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับมาก่อน จนเริ่มตกหลุมรักอาเคน ทั้งที่ความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวไม่ควรพัฒนาไปไกลกว่านั้น
ขณะเดียวกัน อาเคนเองก็แบกรับบาดแผลในชีวิต เขาเข้ามาทำงานช่วยเหลือผู้พิการเพราะปมเกี่ยวกับพี่สาว ซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ หลังจากสูญเสียพี่สาวไป เขาก็ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย ไม่สามารถทำงานที่ใดได้นาน และไม่เคยคิดจะคบหาใครอย่างจริงจัง
เมื่ออาเคนพบว่าอามุ่ยเริ่มมีความรู้สึกพิเศษ เขาจึงพยายามตัดความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้น ปล่อยให้อามุ่ยต้องยืนอยู่ตรงทางแยกของชีวิต เมื่อความรัก ความปรารถนา และข้อจำกัดทางร่างกายกำลังนำพาเธอไปคนละทิศทาง
WEB OF DECEPTION (1989)
ฉายวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 19.15 น.
ภาพยนตร์ระทึกขวัญที่เต็มไปด้วยการหลอกลวง ความลับ และการหักหลัง อำนวยการสร้างโดย “ฉีเคอะ” และส่งให้ “หวังเสี่ยวเฟิง” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงจากเวที Golden Horse Awards และ Hong Kong Film Awards จากบทบาท “เมย์”
เรื่องราวของ “หลิน” ทนายความหญิงผู้ประสบความสำเร็จและกำลังเตรียมอพยพไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศแคนาดา แต่เธอกลับได้รับจดหมายขู่กรรโชกเรียกเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อแลกกับการปิดบังความผิดที่เธอเคยก่อเอาไว้ในอดีต
แม้หลินจะเริ่มสงสัยว่าเมย์ ผู้ช่วยคนสนิทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่เธอกลับขอให้เมย์ช่วยตามหาตัวคนร้าย และร่วมวางแผนจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด
ขณะเดียวกัน “ควีนนี” เพื่อนร่วมห้องของเมย์ ซึ่งทำงานเป็นช่างแต่งหน้า ก็กำลังต้องการเงินอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่สาวที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำและกำลังถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบตามคุกคาม
ด้วยคำแนะนำของเมย์ ควีนนีตัดสินใจขโมยเงินค่าไถ่ภายในบ้านของหลิน โดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้
เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลิกทุกอย่างให้เลวร้ายลง ผู้คนที่ดูเหมือนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกลับต้องเข้ามาพัวพันกับความลับ คำโกหก และความหวาดระแวงที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เปลี่ยนคฤหาสน์หลังใหญ่ให้กลายเป็นเวทีของเกมจิตวิทยาอันตึงเครียด ที่ไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครกำลังพูดความจริง และใครกำลังซ่อนเจตนาที่แท้จริงเอาไว้
AFTERPIECE
ฉายวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 19.15 น.
ภาพยนตร์ดราม่าซึ่งเป็นผลงานการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของ “คีน ที.เค. หว่อง” อดีตผู้ช่วยผู้กำกับของ “เอ๋อต่งเซิน”
เรื่องราวติดตามชีวิตของ “โอเวน” อดีตผู้กำกับละครเวทีชื่อดัง ผู้ต้องเผชิญกับภาวะความคิดสร้างสรรค์ตีบตันยาวนานถึง 10 ปี ขณะที่ชีวิตแต่งงานก็กำลังเดินทางไปถึงจุดแตกหัก
โอเวนตัดสินใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยการเขียนบทละครเรื่องใหม่ โดยเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้จะสามารถกอบกู้ทั้งอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวของเขาให้กลับมาดีได้อีกครั้ง
ระหว่างการคัดเลือกนักแสดง เขาได้พบกับ “ฮันนา” นักแสดงหน้าใหม่ผู้ไร้ประสบการณ์ แต่กลับมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดเขาอย่างลึกซึ้ง ทั้งสองจึงค่อย ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตของกันและกันมากขึ้น
การเตรียมงานละครดำเนินไปอย่างขลุกขลัก นายทุนหนุ่มผู้ทะเยอทะยานคอยกดดันโอเวนอยู่ตลอด ขณะที่ “เมลินดา” อดีตคนรักก็พยายามยื้อบทนางเอกไว้กับตัวเอง ส่วน “เทรซี” ภรรยาของเขาก็กำลังปันใจให้กับชายอื่น
เมื่อสภาพจิตใจของโอเวนค่อย ๆ แตกสลาย เขาเริ่มแยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือโลกของละคร และสิ่งใดคือโลกความเป็นจริง แต่ยังคงดันทุรังเดินหน้าสร้างละครต่อไป เพื่อให้เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ได้ตามกำหนด โดยไม่รู้เลยว่าค่ำคืนแรกบนเวทีจะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเอง
แฟนภาพยนตร์สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้า พร้อมตรวจสอบรายละเอียดและรอบฉายของเทศกาล “Hong Kong Film Gala Presentation 2026” ได้ทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน House สามย่าน และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรหน้าโรงภาพยนตร์ House สามย่าน