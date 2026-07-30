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วงการบันเทิงเศร้า “จอนซึงแจ” ถึงแก่กรรม หลังหมดสตินาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมองกลางกองถ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“จอนซึงแจ” นักแสดงเกาหลีวัย 47 ปี ถึงแก่กรรมหลังรักษาตัวในภาวะโคม่านานเกือบ 2 ปี
วงการบันเทิงเกาหลีใต้ได้รับข่าวเศร้า เมื่อมีรายงานว่า “จอนซึงแจ” นักแสดงสมทบผู้ฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม หลังอยู่ในภาวะหมดสติและรักษาตัวมานานเกือบ 2 ปี

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี 2024 “จอนซึงแจ” เกิดภาวะเลือดออกในสมองและล้มหมดสติ ขณะกำลังรอเข้าถ่ายทำซีรีส์พีเรียดของ KBS เรื่อง Korea–Khitan War ที่กองถ่ายในเมืองซูวอน เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน แต่ไม่สามารถฟื้นคืนสติได้

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา นักแสดงร่วมงานและคนใกล้ชิดต่างส่งกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม “จอนซึงแจ” จากไปโดยที่ไม่สามารถกลับมารู้สึกตัวได้ สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ และผู้ชมที่ติดตามผลงาน

“จอนซึงแจ” เริ่มต้นเส้นทางการแสดงในปี 2004 จากภาพยนตร์เรื่อง Tae Guk Gi: The Brotherhood of War ก่อนจะร่วมแสดงในผลงานอีกหลายเรื่อง รวมถึง The Good, the Bad, the Weird, Haeundae, Hello Ghost และซีรีส์ Netflix เรื่อง The Bequeathed โดยพิธีเคลื่อนศพมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

เขาโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า 20 ปี และรับบทสมทบในภาพยนตร์กับซีรีส์ชื่อดังมากมาย

ระหว่างรอถ่ายทำซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ Korea–Khitan War เขาเกิดภาวะเลือดออกในสมอง ล้มหมดสติ และไม่ฟื้นคืนสติอีกเลยตลอดเกือบ 2 ปี