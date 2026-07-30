วงการบันเทิงเศร้า “จอนซึงแจ” ถึงแก่กรรม หลังหมดสตินาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมองกลางกองถ่าย

วงการบันเทิงเกาหลีใต้ได้รับข่าวเศร้า เมื่อมีรายงานว่า “จอนซึงแจ” นักแสดงสมทบผู้ฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม หลังอยู่ในภาวะหมดสติและรักษาตัวมานานเกือบ 2 ปี
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี 2024 “จอนซึงแจ” เกิดภาวะเลือดออกในสมองและล้มหมดสติ ขณะกำลังรอเข้าถ่ายทำซีรีส์พีเรียดของ KBS เรื่อง Korea–Khitan War ที่กองถ่ายในเมืองซูวอน เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน แต่ไม่สามารถฟื้นคืนสติได้
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา นักแสดงร่วมงานและคนใกล้ชิดต่างส่งกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม “จอนซึงแจ” จากไปโดยที่ไม่สามารถกลับมารู้สึกตัวได้ สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ และผู้ชมที่ติดตามผลงาน
“จอนซึงแจ” เริ่มต้นเส้นทางการแสดงในปี 2004 จากภาพยนตร์เรื่อง Tae Guk Gi: The Brotherhood of War ก่อนจะร่วมแสดงในผลงานอีกหลายเรื่อง รวมถึง The Good, the Bad, the Weird, Haeundae, Hello Ghost และซีรีส์ Netflix เรื่อง The Bequeathed โดยพิธีเคลื่อนศพมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น