ตำรวจไม่ส่งฟ้อง! “คิมซูฮยอน” รอดคดี ปมถูกกล่าวหามีสัมพันธ์กับผู้เยาว์

ตำรวจไม่ส่งฟ้อง “คิมซูฮยอน” คดีฝ่าฝืนกฎหมายสวัสดิภาพเด็ก ปมถูกกล่าวหาคบ “คิมแซรน” ตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตำรวจเกาหลีใต้มีคำสั่งยุติคดีและไม่ส่งตัวนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “คิมซูฮยอน” ให้อัยการพิจารณาดำเนินคดี หลังถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายสวัสดิภาพเด็ก จากกรณีที่ครอบครัวของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ “คิมแซรน” อ้างว่า ทั้งคู่เริ่มคบหากันตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเป็นผู้เยาว์
สถานีตำรวจซองดง กรุงโซล เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมว่า เจ้าหน้าที่ตัดสินใจไม่ส่งฟ้อง “คิมซูฮยอน” ในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายสวัสดิภาพเด็ก รวมถึงข้อหาแจ้งความเท็จ เนื่องจากไม่พบหลักฐานทางกฎหมายเพียงพอที่จะยืนยันว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือทำร้ายเด็กตามข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ไฟล์เสียงที่ครอบครัวของ “คิมแซรน” นำมาใช้เป็นหลักฐานไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายผ่านการตัดต่อหรือดัดแปลง จึงไม่อาจใช้ยืนยันข้อเท็จจริงในคดีได้ ส่งผลให้ตำรวจมีคำสั่งปิดคดีด้วยเหตุหลักฐานไม่เพียงพอ
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของ “คิมแซรน” ได้ยื่นคำร้องดำเนินคดีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 โดยกล่าวหาว่า “คิมซูฮยอน” เริ่มมีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเปิดไฟล์เสียงที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาของ “คิมแซรน” กับคนรู้จักก่อนเสียชีวิต ซึ่งในเสียงดังกล่าวมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมัธยมจนถึงเข้ามหาวิทยาลัย
ด้านต้นสังกัดของ “คิมซูฮยอน” ปฏิเสธความน่าเชื่อถือของไฟล์เสียงดังกล่าว โดยระบุว่าอาจเป็นเสียงที่สร้างหรือดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่นักแสดงหนุ่มยอมรับว่าเคยคบหากับ “คิมแซรน” จริง แต่ยืนยันมาโดยตลอดว่าความสัมพันธ์เริ่มขึ้นหลังจากฝ่ายหญิงบรรลุนิติภาวะแล้ว
ต่อมา “คิมซูฮยอน” ได้ยื่นฟ้องครอบครัวของ “คิมแซรน” และผู้ดำเนินรายการช่องยูทูบ กาโรเซโรรีเสิร์ชอินสติติวต์ ในข้อหาหมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยคดีในส่วนดังกล่าวยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป