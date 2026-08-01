บันเทิงรอบโลก เกิร์ลกรุ๊ปใหม่ HYBE สมาชิกถอนตัวตั้งแต่ยังไม่เดบิวท์

“เล็กซี” ถอนตัวจาก SAINT SATINE เกิร์ลกรุ๊ปโครงการร่วมของ HYBE และ Geffen Records ก่อนเปิดตัว ส่งผลให้วงเหลือสมาชิกเพียง 3 คน ได้แก่ “เอมิลี” “ซามารา” และ “ซากุระ” โดย “เล็กซี” ระบุว่าตนกับทีมงานมีแนวทางไม่ตรงกัน การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความประหลาดใจ เพราะเธอเคยถอนตัวจากรายการ The Debut: Dream Academy เพื่อมุ่งทำงานด้านโปรดิวซ์เพลง ก่อนถูกดึงกลับมาร่วมวงใหม่ จนหลายฝ่ายเคยมองว่า SAINT SATINE อาจถูกสร้างขึ้นโดยมีเธอเป็นแกนหลัก ขณะที่การเลือก “ซากุระ” ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์เข้าร่วมวงก็เคยก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ในกลุ่มแฟนเพลงมาก่อน
“จีฮโย” หัวหน้าวง TWICE ส่งข้อความถึงแฟนคลับผ่าน Bubble ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเธอ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจไม่ต่อสัญญากับ JYP Entertainment และอาจก่อตั้งบริษัทอิสระของตนเอง โดยเธอยอมรับว่าการเจรจาเรื่องอนาคตทำให้รู้สึกหนักใจ แต่ยืนยันว่าจะไตร่ตรองอย่างรอบคอบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมเน้นว่าความรักที่มีต่อ TWICE ไม่เปลี่ยนแปลง ด้าน JYP Entertainment ระบุว่าสมาชิกยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องต่อสัญญาและจะประกาศเมื่อได้ข้อสรุป ทั้งนี้ “จีฮโย” อยู่กับค่ายมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกในปี 2005 ก่อนเปิดตัวกับ TWICE ในปี 2015
“คาร์ลี คลอสส์” เปิดใจหลังเข้าร่วมงานแต่งงานของ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” และ “ทราวิส เคลซี” โดยกล่าวว่าเธอต้องการเคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อน แต่ยืนยันว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่ยอดเยี่ยมและเธอมีความสุขแทนพวกเขา งานแต่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ Madison Square Garden ในนครนิวยอร์ก โดย “คาร์ลี คลอสส์” เดินทางมากับสามี “โจชัว คุชเนอร์” พร้อมแขกดังอย่าง “เอ็ด ชีแรน” “เซเลนา โกเมซ” “เจนนิเฟอร์ โลเปซ” “ซาบรินา คาร์เพนเตอร์” และ “แบรด พิตต์” การปรากฏตัวครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่า “คาร์ลี คลอสส์” กับ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” ได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว หลังมีข่าวลือเรื่องความบาดหมางมานานหลายปี
กำหนดวันพ้นโทษของ “ฌอน ดิดดี คอมบ์ส” ถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นอีกครั้ง โดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเรือนจำกลางสหรัฐฯ ระบุว่า เขามีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 24 มกราคม 2028 เร็วกว่ากำหนดเดิมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2028 ประมาณหนึ่งเดือน นับเป็นการปรับวันพ้นโทษเร็วขึ้นต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้เคยกำหนดไว้ในเดือนเมษายน 2028 และเดิมทีอยู่ในเดือนมิถุนายน 2028 อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเหตุใดกำหนดวันปล่อยตัวจึงถูกปรับหลายครั้ง