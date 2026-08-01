งานเข้า "ฮวังจองมิน"! ดาราตัวท็อปมีครอบครัวแล้ว ถูกแฉแอบคุยสาวนานนับปี—เจ้าตัวโต้กลับ อีกฝ่ายคือผู้ต้องหาคดีสะกดรอย

ดาราตัวท็อปเจอศึกชีวิตส่วนตัว ผู้เปิดโปงยอมรับพบฮวังจองมินเพียง 4 ครั้ง คดีสะกดรอย–ฟ้อง 200 ล้านวอนยังไม่จบ
เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของ ฮวังจองมิน กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงเกาหลี หลังบุคคลที่อ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักแสดงดังออกมาเปิดเผยว่า ทั้งคู่พบกันจริงเพียง 4 ครั้ง และไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศ ขณะที่ต้นสังกัดโต้กลับว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสะกดรอยซึ่งเคยถูกศาลออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้มาแล้วหลายครั้ง
รายการ Incident Chief ทางช่อง JTBC รายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า ผู้เปิดโปงอ้างว่าเริ่มรู้จักฮวังจองมินในงานฉายรอบพิเศษของภาพยนตร์ Smugglers เมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 ก่อนแลกข้อมูลติดต่อและเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีเดียวกันจนถึงช่วงปลายปี 2024 ทั้งคู่พบกันครั้งแรกเพื่อดื่มที่ร้านแห่งหนึ่งในเขตยงซาน และพบกันอีกครั้งที่สนามบินนานาชาติอินชอน ก่อนฮวังจองมินเดินทางไปโรมาเนีย โดยอีกฝ่ายกล่าวหาว่านักแสดงเคยเสนอแนวคิดทำแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน รวมถึงพูดคุยเรื่องโครงการธุรกิจและงานเขียนบางอย่าง
อย่างไรก็ตาม ผู้กล่าวหาเปิดเผยว่าตลอดช่วงเวลาที่ติดต่อกัน ทั้งสองพบหน้ากันรวมเพียง 4 ครั้ง และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กัน แม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะอ้างว่าเคยคบหากับฮวังจองมินในเชิงโรแมนติก พร้อมเผยแพร่ภาพหน้าจอบทสนทนา ประวัติการโทรศัพท์ และไฟล์เสียงที่ระบุว่าเป็นหลักฐานประกอบ แต่ความถูกต้องและบริบทของข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันอย่างเป็นทางการ ผู้กล่าวหายังระบุว่าการติดต่อทั้งหมดสิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด หลังฮวังจองมินยุติความสัมพันธ์และโครงการที่เคยพูดคุยกันเพียงฝ่ายเดียว
ด้าน SEM Company ต้นสังกัดของฮวังจองมินออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าผู้โพสต์ข้อความเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสะกดรอยซึ่งก่อกวนนักแสดงอย่างต่อเนื่อง และฮวังจองมินได้ยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญาแล้ว ต้นสังกัดอ้างด้วยว่า ศาลเคยกำหนดมาตรการชั่วคราวต่อบุคคลดังกล่าวถึง 3 ครั้ง รวมถึงคำสั่งห้ามติดต่อและห้ามเข้าใกล้ ก่อนมีคำสั่งปรับแบบรวบรัดจำนวน 3 ล้านวอน หลังพิจารณาว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการสะกดรอย ขณะที่ตัวแทนทางกฎหมายของผู้กล่าวหายืนยันว่า ลูกความยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสะกดรอย และได้ส่งไฟล์เสียงต้นฉบับที่ไม่มีการตัดต่อให้ศาลแล้ว
ข้อพิพาทยังขยายไปสู่คดีแพ่ง เมื่อผู้กล่าวหายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฮวังจองมินประมาณ 200 ล้านวอน ศาลกลางกรุงโซลแผนกคดีแพ่งที่ 42 มีคำสั่งส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนมิถุนายน และกำหนดนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 14 สิงหาคม กระบวนการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีตกลงกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดีเต็มรูปแบบ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงหรือไม่
ท่ามกลางกระแสข่าว ฮวังจองมินยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมตามกำหนด โดยปรากฏตัวในงานทักทายผู้ชมสัปดาห์ที่สามของภาพยนตร์ Hope ผลงานกำกับของ นาฮงจิน ที่โรงภาพยนตร์ CGV Yongsan I-Park Mall เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เขาทักทายแฟน ๆ ตามปกติและสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างเห็นได้ชัด การปรากฏตัวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการยืนยันว่าเขาจะไม่หลบหน้าสื่อหรือหยุดประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ แม้ข้อพิพาทจะกระทบภาพลักษณ์ของนักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะสามีและพ่อผู้รักครอบครัว
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาล ขณะที่หลักฐานการสนทนาและไฟล์เสียงที่ถูกนำมาเปิดเผยยังมีข้อโต้แย้งจากทั้งสองฝ่าย ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าทั้งคู่เคยพบกันหรือไม่ แต่รวมถึงลักษณะของความสัมพันธ์ การยินยอมในการติดต่อ และเหตุการณ์หลังจากยุติการสื่อสาร ซึ่งอาจต้องรอผลการไกล่เกลี่ยและกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงชัดเจนต่อไป
ฮวังจองมิน เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1970 เป็นหนึ่งในนักแสดงชายระดับแถวหน้าของเกาหลีใต้ เริ่มต้นเส้นทางในวงการจากละครเวทีและละครเพลง ก่อนแจ้งเกิดบนจอภาพยนตร์ด้วยความสามารถในการสวมบทบาทได้หลากหลาย ตั้งแต่ชายธรรมดาผู้มีชีวิตขมขื่น ตำรวจสายบู๊ นักเลง ไปจนถึงตัวละครการเมืองที่ทรงอำนาจ เขาได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผลงานอย่างYou Are My Sunshine,New World,The Wailing,The Spy Gone North และDeliver Us from Evil จนได้รับการยกให้เป็นนักแสดงที่สามารถดึงผู้ชมเข้าโรงภาพยนตร์ได้ด้วยชื่อของตัวเอง และเป็นหนึ่งในดาราภาพยนตร์ที่มีค่าตัวสูงที่สุดของเกาหลีใต้
จุดสูงสุดด้านรายได้ของฮวังจองมินมาจากภาพยนตร์ระดับ “สิบล้านผู้ชม” หลายเรื่อง โดยOde to My Father ทำยอดผู้ชมมากกว่า 14 ล้านคน และเคยขึ้นเป็นภาพยนตร์เกาหลีทำเงินสูงสุดอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ขณะออกฉาย ตามมาด้วยVeteran ที่ประสบความสำเร็จถล่มทลายจนสร้างภาคต่อ และ12.12: The Day ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ของบ็อกซ์ออฟฟิศเกาหลี ผลงานเหล่านี้ทำให้ฮวังจองมินไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงฝีมือรางวัล แต่เป็นหนึ่งใน “ราชาบ็อกซ์ออฟฟิศ” ผู้มีผลงานทำเงินติดอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดกว่าสองทศวรรษ