จากภาพ “เจ้าลัทธิ” ถึงข้อกล่าวหาล่วงละเมิดหลายปี ความลับของ "เจเร็ด เลโต้" กำลังกลายเป็นเรื่องจริง?

เจเร็ด เลโต้เคยเป็นตัวแทนของดาราชายผู้ลึกลับ หล่อจัด เข้าถึงยาก และดูเหมือนมีโลกส่วนตัวที่แตกต่างจากคนทั่วไป เขาเป็นทั้งนักแสดงรางวัลออสการ์ นักร้องนำวง Thirty Seconds to Mars และศิลปินที่สร้างภาพลักษณ์แบบสุดโต่งมาโดยตลอด แต่เมื่อข้อกล่าวหาจากผู้หญิงหลายคนค่อย ๆ ปรากฏขึ้นตลอดหลายปี ภาพของชายผู้มีเสน่ห์ลึกลับกลับเริ่มถูกตั้งคำถามว่า สิ่งที่สาธารณชนเคยมองว่าเป็นเพียงความประหลาด อาจซ่อนพฤติกรรมที่ร้ายแรงกว่านั้นหรือไม่
คำว่า “ลัทธิ” ถูกผูกติดกับเจเร็ด เลโต้และวง Thirty Seconds to Mars มานาน แฟนคลับของวงเรียกตัวเองว่า The Echelon ขณะที่กิจกรรมอย่าง Camp Mars และ Mars Island ถูกจัดขึ้นในสถานที่หรูหรา มีการแต่งชุดสีขาว ทำโยคะ นั่งสมาธิ ฟังดนตรี และรวมตัวรอบเลโต้ราวกับเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
วงเคยเล่นกับภาพดังกล่าวด้วยข้อความทำนองว่า “ใช่ นี่คือลัทธิ” ซึ่งในเวลานั้นดูเหมือนเป็นเพียงการตลาดแบบกวน ๆ และการสร้างชุมชนแฟนเพลงให้มีเอกลักษณ์ แต่เมื่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเข้าหาแฟนเพลงหญิงอายุน้อยเริ่มถูกเปิดเผย ภาพของชายในชุดขาวที่รายล้อมด้วยสาวสาวจำนวนมากจึงถูกย้อนกลับมามองต่างออกไป
ยังไม่มีหลักฐานว่า Mars Island เป็นลัทธิจริงในความหมายทางกฎหมาย ไม่มีข้อมูลว่ามีการกักขัง บังคับสมาชิก หรือตัดขาดผู้เข้าร่วมจากครอบครัว ทว่าคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่ามันเป็นลัทธิหรือไม่ แต่คือการสร้างสถานะที่สูงส่งเหนือแฟนคลับ อาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชื่นชมเลือนราง และเปิดพื้นที่ให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมได้หรือเปล่า
ข้อกล่าวหาต่อเลโต้ไม่ได้มาจากผู้หญิงเพียงคนเดียว และไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน รายงานหลายชิ้นรวบรวมคำบอกเล่าที่อ้างถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 จนถึงประมาณปี 2016 โดยผู้กล่าวหาบางคนระบุว่าขณะเริ่มติดต่อกับเขา ตนมีอายุเพียง 16 หรือ 17 ปี
ข้อกล่าวหามีตั้งแต่การส่งข้อความและโทรศัพท์พูดคุยเรื่องเพศ การถามคำถามโจ่งแจ้ง การเปิดเผยร่างกาย การสำเร็จความใคร่ต่อหน้า ไปจนถึงการสัมผัสโดยไม่ได้รับความยินยอม ผู้หญิงบางคนอ้างว่าพวกเธอได้บอกอายุให้เขาทราบแล้ว ขณะที่อีกหลายคนกล่าวว่าการติดต่อเกิดขึ้นในบริบทที่พวกเธอเป็นแฟนเพลงหรือนางแบบหน้าใหม่ ซึ่งทำให้อำนาจต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันอย่างมาก
ตัวแทนของเลโต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยยืนยันว่าเขาไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศใคร พร้อมโต้แย้งรายละเอียดของผู้กล่าวหาบางราย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำกล่าวหาหลายเรื่องมีลักษณะคล้ายกัน ทั้งเรื่องอายุของผู้หญิง วิธีการติดต่อ และการใช้อิทธิพลของความเป็นคนดัง ประเด็นนี้จึงไม่อาจถูกลดทอนให้เป็นเพียงข่าวลือจากบุคคลคนเดียวได้ง่าย ๆ
ก่อนมีรายงานสืบสวนขนาดใหญ่ ข่าวลือเกี่ยวกับเลโต้ปรากฏในวงการบันเทิงและโลกออนไลน์มานานแล้ว ในปี 2018 ดีแลน สเปราส์เคยโพสต์พาดพิงถึงการที่เลโต้ส่งข้อความหานางแบบสาวจำนวนมาก ขณะที่เจมส์ กันน์ตอบกลับในเชิงว่าผู้หญิงเหล่านั้นอาจอายุน้อยกว่า 18 ปี
ในเวลานั้นข้อความเหล่านี้ถูกมองเป็นเรื่องแซว เรื่องทะเลาะกันในทวิตเตอร์ หรือมุกวงในของฮอลลีวูด ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้เสียหาย ไม่มีเอกสาร และไม่มีการดำเนินคดีอย่างชัดเจน ภาพลักษณ์ของเลโต้ในฐานะดาราหนุ่มหล่อผู้แปลกประหลาดยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอย่างดี พฤติกรรมที่เกิดกับคนธรรมดาอาจถูกมองว่าน่ากลัว แต่เมื่อเกิดกับดาราที่มีเสน่ห์ มันกลับถูกอธิบายว่าเป็นความติสต์ ความเข้าถึงบทบาท หรือความเป็นศิลปิน
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องเล่าหลายเรื่องจึงอยู่ในพื้นที่สีเทานานหลายปี ผู้หญิงที่ออกมาพูดต้องเผชิญกับคำถามว่าเหตุใดจึงเพิ่งเปิดเผย ขณะที่คนดังผู้ถูกกล่าวหายังคงมีงาน มีฐานแฟนคลับ และมีอำนาจในการควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเอง
ข้อกล่าวหาล่าสุดต่อเจเร็ด เลโต้ ปรากฏในสารคดีของ BBC เรื่องJared Leto: Hollywood’s Dark Secret ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2026 โดยมีผู้หญิง 10 คนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นระหว่างปี 2002–2016 ในจำนวนนี้มีผู้หญิง 4 คนกล่าวหาเขาถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดทางเพศ ขณะผู้กล่าวหาส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่น และเลโต้เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้ว BBC ระบุว่าได้ตรวจสอบคำบอกเล่าบางส่วนกับบุคคลใกล้ชิด ข้อความ ภาพถ่าย และหลักฐานประกอบ แต่สำนักข่าวเอพียังไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้อย่างอิสระ
ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดประกอบด้วย หญิงคนหนึ่งอ้างว่าถูกเลโต้ล่วงละเมิดภายในห้องน้ำของโมเตลตอนอายุ 17 ปี อีกคนกล่าวว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะอายุ 17 ปี ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์อายุยินยอมของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหญิงที่กล่าวหาว่าได้รับโทรศัพท์และคำพูดเชิงเพศตั้งแต่อายุ 16 ปี รวมถึงหญิงอายุ 19 ปีที่อ้างว่าถูกข่มขู่ด้วยความรุนแรงทางเพศ อดีตผู้ร่วมงานของวง Thirty Seconds to Mars ยังให้ข้อมูลว่าทีมงานบางส่วนเคยรู้สึกไม่สบายใจกับการที่แฟนเพลงหญิงอายุน้อยถูกเชิญเข้าไปหลังเวทีหรือเข้าใกล้เลโต้
เลโต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดผ่านตัวแทน โดยยืนยันว่าเขาไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศใคร และเรียกคำกล่าวหาเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิง กรณีล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากปี 2025 มีผู้หญิงอีก 9 คนออกมากล่าวหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมถึงการติดต่อเชิงเพศกับหญิงสาวที่บางรายระบุว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 ยังไม่มีรายงานว่าข้อกล่าวหาชุดล่าสุดนำไปสู่การตั้งข้อหา หรือมีคำพิพากษาว่าเลโต้กระทำผิด จึงต้องเรียกเรื่องทั้งหมดว่า “ข้อกล่าวหา” ระหว่างรอการสอบสวนและหลักฐานทางกฎหมายต่อไป