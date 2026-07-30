ย้อนชีวิตสุดแกร่ง “ฮลุน โซโล่” จากเด็กกำพร้าค่าแรง 300 สู่ยูทูบเบอร์ท่องโลก ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับและผู้ติดตามทั่วโลก สำหรับการจากไปของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยววัย 26 ปี ที่มีผู้คนจำนวนมากติดตามผลงานและร่วมแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
ชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” หรือ “บวรทัต เป็งสุข” คือหนึ่งในเรื่องราวการต่อสู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและตราตรึงใจผู้คนมากมาย ไม่ใช่เพราะเขาเริ่มต้นจากความพร้อม แต่เป็นเพราะเขาเริ่มจาก “ติดลบ” แล้วใช้วิริยะอุตสาหะสร้างชีวิตด้วยตัวเองจนก้าวไปแตะฝันได้สำเร็จ
จากเด็กกำพร้ากาฬสินธุ์ สู่แรงงานวันละ 300 บาท
ฮลุนเติบโตมาในจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ามกลางความยากลำบาก เขาเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อตั้งแต่เด็ก และมีเพียงคุณย่า และยาย ที่คอยดูแลเลี้ยงดู เมื่อจบชั้น ม.6 ด้วยต้นทุนชีวิตที่จำกัด เขาไม่สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันทีเหมือนคนอื่น ฮลุนจึงตัดสินใจแบกความฝันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่การเป็น “หนุ่มโรงงาน” ยอมทำงานหนักวันละ 10 ชั่วโมง แลกกับค่าแรงวันละ 300 บาท เพื่อเก็บออมเงินและหาโอกาสให้ชีวิต
พลิกชีวิตด้วยการศึกษา มุ่งสู่รั้วจุฬาฯ
แม้งานโรงงานจะเหน็ดเหนื่อย แต่ฮลุนไม่เคยทิ้งความสำคัญของการศึกษา เขาใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทอ่านหนังสือ พยายามผลักดันตัวเองอย่างหนัก จนสามารถคว้าทุนการศึกษาเข้าเรียนต่อที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จ เป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า “ต้นทุนชีวิตที่ไม่พร้อม ไม่ใช่ข้ออ้างของการไม่พยายาม”
แบกเป้ท่องโลก เดินทางด้วยหัวใจลุยเดี่ยว
หลังจากเรียนจบ ฮลุนนำเงินเก็บก้อนแรกจากการทำงานและการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ เริ่มต้นออกเดินทางตามหาความฝัน เขาเลือกใช้ชื่อ “ฮลุน โซโล่” (Hlun Solo) สร้างช่องยูทิวบ์ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวไปแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
สิ่งที่ทำให้ผู้คนประทับใจในตัวฮลุน ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวในสถานที่สวยงาม แต่คือการพาผู้ชมไปสัมผัส “มุมมองโลกจริงที่ไร้การปรุงแต่ง” เขาชอบเดินทางไปในดินแดนที่เข้าถึงยาก นอกกระแส หรือแม้แต่พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น โซมาเลีย สะท้อนภาพวิถีชีวิตผู้คนท่ามกลางพื้นที่ความขัดแย้ง , เอธิโอเปีย พาไปชมดินแดนที่ร้อนที่สุดในโลกและเรียนรู้วิถีชนเผ่าโบราณ , มองโกเลีย ฝ่าความหนาวเย็นระดับ -55°C เพื่อไปใช้ชีวิตกับชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์
เสน่ห์ที่ครองใจแฟนคลับ
ฮลุนเป็นนักเดินทางที่ถ่อมตัว ให้เกียรติผู้คนทุกพื้นที่ และถ่ายทอดเรื่องราวด้วยความจริงใจ ทุกคลิปของเขาเต็มไปด้วยสติ ปัญญา การวางแผนที่ชาญฉลาด และความเคารพในต่างวัฒนธรรม เขาไม่ได้แค่พาไปเที่ยว แต่พาไปเปิดโลกและให้บทเรียนชีวิตผ่านการเดินทาง
การจากไปอย่างน่าเสียดายของฮลุน โซโล่ จึงไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนหนึ่ง แต่คือการสูญเสีย “นักสู้ชีวิต” และ “แรงบันดาลใจ” ของคนรุ่นใหม่ที่เคยแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะเกิดมาจากจุดที่ต่ำแค่ไหน หากมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เราก็สามารถออกไปค้นพบโลกกว้างในแบบของตัวเองได้เสมอ