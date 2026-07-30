ไขปริศนาการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” ในจอร์เจีย ล่ามไทยเผยไทม์ไลน์พบร่าง

จากกรณีการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลังเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย วันที่ 13 ก.ค. และไม่ติดต่อกลับหาครอบครัวอีกเลย จนกระทั่งครอบครัวและพี่ชายต้องออกมาโพสต์ประกาศตามหาตัว ก่อนข่าวร้ายพบร่างฮลุนในโรงแรม ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ความคืบหน้าล่าสุด ความจริงอันน่าเศร้าได้ถูกเปิดเผยผ่านรายการ Phutta Talk โดย “บอย” ล่ามชาวไทยในประเทศจอร์เจีย ได้รับการว่าจ้างให้ตามหาฮลุน โดยเริ่มจากการเช็กข้อมูลกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จนยืนยันได้ว่าผู้ตายยังไม่ได้เดินทางออกจากประเทศ จากนั้นจึงได้เข้าประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจท้องถิ่นในเช้าวันถัดไป
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นพบเรื่องน่าตกใจว่า “ฮลุน โซโล่” ได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นเวลาเกือบ 10 วันก่อนที่ข่าวการเสียชีวิตจะถูกยืนยัน โดยพนักงานของโรงแรมเป็นผู้ขึ้นไปพบร่างภายในห้องพัก หลังสังเกตเห็นความผิดปกติที่ผู้ตายเช็กอินเข้าพักแล้วเก็บตัวเงียบ ไม่เคยออกจากห้องพักเลยแม้แต่ครั้งเดียว
“ผมทำอาชีพล่าม ตร.ท้องถิ่น ตร.ท่องเที่ยว หรือตร.กลาง เป็นล่ามประจำสถานีตร.อยู่แล้ว พอมีเคสนี้ มีร้านอาหารไทยจ้างให้ประสานงานว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหน ตอนแรกเช็กไปที่ตม.ว่าน้องยังอยู่จอร์เจียหรือเปล่า ก็ให้การว่าน้องยังอยู่ในจอร์เจีย รุ่งเช้าติดต่อสำนักงานตร.ท่องเที่ยวและสำนักงานตร.ท้องถิ่น เพื่อติดตามหาคนหาย เขาก็ให้เข้าไปพบที่สถานีตร. บอกเจอครั้งสุดท้ายที่สนามบิน ตร.ให้การว่าอย่าเพิ่งแปลนะ เพราะเข้าใจว่าคนจ้างงานคือญาติ อย่าเพิ่งแปล ให้ฟังก่อน ฮลุนเสียชีวิต ตั้งแต่ 10 วันที่แล้ว อยู่ในระหว่างชันสูตรว่าเกิดอะไรขึ้น ร่างน้องอยู่ที่รพ. อยู่ในขั้นตอนชันสูตร น้องเสียในโรงแรม น้องเช็กอินเสร็จไม่ได้ออกไปไหนเลย รีเซฟชั่นเลยขึ้นไปเช็กที่ห้องและพบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
พอไปสถานีตร.แจ้งความลงบันทึกประจำวันคนหาย ตร.ก็ให้ข้อมูลรับทราบว่าน้องเสีย ให้ยุติการค้นหา ให้ไปสถานีตร.ใกล้สถานที่ที่น้องเสีย จากนั้นกงสุลฯ เลยขอข้อมูลจากผม เขาขอดำเนินการต่อเอง ผมเคยทำแต่คดีเล็กๆ ไม่เคยเจอคดีสำคัญแบบนี้ เลยไม่ทราบขั้นตอน สภาพศพผมไม่รู้เลย”
ล่ามชาวไทยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเพิ่งรับทราบเรื่องพร้อมกับสาธารณชนในวันที่เริ่มมีการประกาศตามหาตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบรายงานข่าวในท้องถิ่นพบว่า คดีนี้มีการระบุถึง “มาตรา 115” ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อหาการข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำที่กดดันให้เกิดเหตุขึ้น ทำให้ขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ล่ามไทยระบุว่าประเทศจอร์เจียมีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมและค่อนข้างปลอดภัย ไม่ใช่ประเทศที่มีอาชญากรรมรุนแรงบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุจากคนเมาสุราเสียมากกว่า ซึ่งเชื่อว่ากล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคลี่คลายปริศนา และหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้ในเร็วๆ นี้