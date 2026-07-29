“BTS” ลั่นไม่ยอมรับการจัดประเภทเพลงของ Grammy Awards หลังเปิดให้ “เอเชีย” แข่งกันเองโดยเฉพาะ

หลังจากที่สถาบันศิลปะวิทยาการการบันทึกเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาหรือผู้แจกรางวัลแกรมมี ที่เหล่านักดนตรีทั่วโลกใฝ่ฝันถึง ได้ออกมาประกาศการจัดหมวดหมู่ว่าจะมีการเพิ่มสาขา “เอเชียนป็อป” เข้ามาในการแข่งขันปีหน้า จนทำเอาเหล่าศิลปินเอเชียพอมีลุ้นได้รางวัลแกรมมีกับเขาบ้าง แต่ล่าสุดทางบอยแบนด์ดังอย่าง “BTS” ดูเหมือนจะไม่ชื่นชอบสักเท่าไหร่ ออกมาประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการจัดประเภทครั้งนี้
BTS ได้ออกมาประกาศในวันที่ 29 ก.ค. ว่าจะไม่ส่งผลงานเพลงเข้าประกวดในงานประกาศรางวัลแกรมมี่ ครั้งที่ 69 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน ก.พ. 2027 สมาชิกได้แจ้งการตัดสินใจนี้ผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของพวกเขา โดยระบุว่า “เราหวังว่าดนตรีจะได้รับการรับฟังและชื่นชมในแบบที่มันเป็น ไม่ใช่ถูกแบ่งแยกด้วยภูมิภาคหรือภาษา” พร้อมทั้งขอบคุณเหล่า ARMY ( แฟนคลับวง )และผู้ฟังสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สถาบันแกรมมี ได้เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ “การแสดงเพลงป๊อปเอเชียยอดเยี่ยม” สำหรับงานประกาศรางวัลที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการยกย่องเพลงป๊อปที่ผลิตหรือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากตลาดเอเชีย แม้ว่า BTS ไม่ได้กล่าวถึงหมวดหมู่ใหม่นี้โดยตรงในแถลงการณ์ของพวกเขา แต่หลายคนเชื่อว่าทางวงน่าจะไม่เห็นด้วยที่กีดกันไม่ให้ศิลปินเอเชียมีสิทธิ์เข้าลุ้นรางวัลสาขาใหญ่ที่เป็นที่จับตากันทุกปี
ก่อนหน้านี้ BTS เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง 5 ครั้ง รวมถึงการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงคู่/กลุ่มเพลงป็อปยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน ล่าสุดวง BTS ก็เพิ่งปล่อยอัลบัมเต็มชุดแรก 'ARIRANG' เมื่อต้นปีที่ผ่านมา