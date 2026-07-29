"มุนกึนยอง" แต่งงานเงียบ "จองพยอง" นักแสดงละครเวที

อดีต “น้องสาวแห่งชาติ” ประกาศข่าวดีผ่านจดหมายลายมือ เผยพบคนที่อยากร่วมเดินบนเส้นทางชีวิต ขณะที่ต้นสังกัดยืนยันทั้งคู่แต่งงานกันแล้ว โดยจัดเพียงมื้ออาหารเรียบง่ายร่วมกับครอบครัว
มุนกึนยอง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเคยได้รับฉายา “น้องสาวแห่งชาติ” ประกาศแต่งงานกับจองพยอง นักแสดงละครเวทีที่คบหากันมาเป็นเวลานาน หลังทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนร่วมงาน ก่อนพัฒนาความผูกพันผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มุนกึนยองเปิดเผยข่าวดีผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือบนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า “ฉันได้พบกับคนที่อยากร่วมเดินบนเส้นทางซึ่งที่ผ่านมาเคยต้องเดินเพียงลำพัง” พร้อมกล่าวถึงคู่ชีวิตว่าเป็นคนที่เธออยากแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความคิดอันเงียบเหงา และสามารถหัวเราะร่วมกันได้แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย
เธอยังเขียนเพิ่มเติมว่า “จากนี้ฉันหวังว่าเราจะเติมเต็มชีวิตในอนาคตร่วมกัน โดยไม่ต้องอยู่ตามลำพังอีกต่อไป” ถือเป็นการประกาศข่าวแต่งงานต่อแฟน ๆ อย่างเป็นทางการ
ด้านครี คอมพานี ต้นสังกัดของมุนกึนยอง ยืนยันในวันเดียวกันว่า นักแสดงสาวและจองพยองได้แต่งงานกันเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยวันจัดพิธีอย่างชัดเจน โดยมีรายงานว่าทั้งคู่ไม่ได้จัดงานแต่งงานขนาดใหญ่ แต่เลือกจัดมื้ออาหารเล็ก ๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวแทน
แม้จะคบหากันมาเป็นเวลานาน แต่ทั้งสองเลือกเก็บความสัมพันธ์ไว้เป็นเรื่องส่วนตัว พร้อมคอยสนับสนุนเส้นทางการทำงานของกันและกันอย่างเงียบ ๆ จนกระทั่งตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกัน
จองพยองเกิดในปี 1980 มีอายุมากกว่ามุนกึนยอง 7 ปี เขาเข้าสู่วงการในปี 2007 และมีผลงานหลักในแวดวงละครเวทีและละครเพลง โดยเคยร่วมแสดงใน Radio Star, Aida, Laundry, Agatha และ A Million Love Songs รวมถึงละครเวที Eden Hair Salon
นอกจากการมีอาชีพนักแสดงเหมือนกันแล้ว ทั้งคู่ยังสนิทสนมกันมากขึ้นจากการร่วมทำงานด้านศิลปะ จองพยองเป็นสมาชิกกลุ่มสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า Bachi ขณะที่มุนกึนยองเข้าร่วมในฐานะผู้กำกับ
Bachi เป็นชุมชนของศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดประเภท ทั้งด้านการแสดงและการกำกับ โดยมีนักแสดงอย่างอันซึงกยุนและฮงซาบินร่วมอยู่ในกลุ่มด้วย ขณะเดียวกัน จองพยองยังเคยปรากฏตัวในซีรีส์ Catch the Ghost ซึ่งมุนกึนยองและอันซึงกยุนร่วมแสดง
จากเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน ทั้งสองค่อย ๆ สร้างความไว้วางใจผ่านมุมมองที่มีต่อการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ ก่อนความสัมพันธ์จะพัฒนากลายเป็นความรัก และลงเอยด้วยการแต่งงานในที่สุด
หลังแต่งงาน มุนกึนยองยังคงเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงต่อไป ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งแสดงละครเวที Orphans และร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ You Quiz on the Block ทางช่อง tvN
นอกจากนี้ เธอยังถ่ายทำผลงานเรื่องใหม่ Yeto เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมงานกับผู้กำกับยอนซังโฮอีกครั้ง หลังเคยทำงานร่วมกันในซีรีส์ Hellbound ซีซัน 2 ของ Netflix
มุนกึนยองเกิดในปี 1987 เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี 1999 ก่อนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการรับบทเป็นตัวละครวัยเด็กของซงฮเยคโยในซีรีส์ Autumn in My Heart เมื่อปี 2000
ต่อมาเธอมีผลงานเด่นทั้งในละครและภาพยนตร์หลายเรื่อง จนได้รับฉายา “น้องสาวแห่งชาติ” ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 และสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลแดซังจากเวที SBS Drama Awards เมื่ออายุเพียง 21 ปี จากบทบาทในซีรีส์ The Painter of the Wind เมื่อปี 2008
ผลงานสำคัญของเธอยังรวมถึง Cinderella’s Sister, Mary Stayed Out All Night, Cheongdam-dong Alice, Goddess of Fire, The Village: Achiara’s Secret, Catch the Ghost รวมถึงภาพยนตร์ The Throne และ Glass Garden