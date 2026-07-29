"เกลน แฮนซาร์ด" นักดนตรีเจ้าของรางวัลออสการ์จากหนัง Once เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในดับลิน

นักร้องและนักแสดงวัย 56 ปี ผู้โด่งดังจาก The Commitments วง The Frames และภาพยนตร์ Once ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักเพียงคันเดียว ก่อนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เกลน แฮนซาร์ด นักดนตรีและนักแสดงชาวไอริช เจ้าของรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ The Commitments และผลงานกับวง The Frames เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเขตดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ขณะมีอายุ 56 ปี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณสตรอว์เบอร์รี เบดส์ เมืองลูแคน ก่อนเวลา 04.30 น. ของวันพุธ โดยเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียว บนถนน Lower Road ช่วงระหว่าง Tinkers Hill และ Rugged Lane
ตำรวจไอร์แลนด์เปิดเผยในแถลงการณ์เบื้องต้นว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชายวัยประมาณ 50 ปี ได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ พร้อมจัดเส้นทางเลี่ยงการจราจรในบริเวณดังกล่าว
ต่อมา ทีมผู้จัดการของเกลน แฮนซาร์ด ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวการเสียชีวิตว่า “ด้วยหัวใจที่แตกสลาย เราขอประกาศการจากไปของเกลน แฮนซาร์ด ในช่วงเช้ามืดวันนี้ เรายังคงอยู่ในภาวะตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงขอความกรุณาให้ทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนของเกลนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”
เกลน แฮนซาร์ด แต่งงานแล้วและมีบุตรชายหนึ่งคน เขาแบ่งเวลาใช้ชีวิตระหว่างบ้านในคิลแดร์ ประเทศไอร์แลนด์ กับกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของไมเร ซาริตซา ภรรยาของเขาที่มีอาชีพเป็นกวี
ในด้านการแสดง แฮนซาร์ดรับบทเอาต์สแปน ฟอสเตอร์ ในภาพยนตร์ The Commitments เมื่อปี 1991 ผลงานกำกับของอลัน พาร์กเกอร์ ซึ่งดัดแปลงจากนวนิยายเล่มแรกของร็อดดี ดอยล์ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างผลงานดนตรีกับวง The Frames ก่อนจะทำงานในนามดูโอ The Swell Season และออกผลงานเดี่ยวในเวลาต่อมา
เขาประสบความสำเร็จสูงสุดครั้งหนึ่งในปี 2008 เมื่อเพลง Falling Slowly ซึ่งแต่งร่วมกับมาร์เคตา อีร์โกลวา คู่ดูโอจาก The Swell Season และใช้ประกอบภาพยนตร์ Once คว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
แฮนซาร์ดเกิดและเติบโตในย่านบัลลีมัน ทางตอนเหนือของดับลิน และเริ่มเล่นดนตรีกับวง The Frames ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นในทศวรรษ 1980 ก่อนพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอร์แลนด์
ในการให้สัมภาษณ์กับ The Irish Times เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เขาเคยกล่าวถึงบ้านเกิดว่า แม้บัลลีมันมักถูกมองในแง่ลบ แต่แท้จริงแล้วเป็นชุมชนที่ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมเล่าว่า แม้มารดาของเขาจะไม่มีเงินมากนัก แต่เธอมีจิตสำนึกต่อชุมชนอย่างมาก
ตำรวจได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์ รวมถึงผู้ใช้ถนนซึ่งมีกล้องติดรถและเดินทางผ่านพื้นที่สตรอว์เบอร์รี เบดส์ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นำภาพหรือข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์มอบแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป