ดรามา Enduro ไทย "100 รอบ 100 ไร่" โคตรมั่ว แต่โคตรมัน!

จบไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ถึงตอนนี้การแข่งรถคลาสสิควิบาก "100 รอบ 100 ไร่" ที่วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ก็ยังเป็นดรามาให้ถกเถียงกันอยู่
แต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดมาดูถึงที่มาของการแข่งขันรายการนี้กันก่อน
สำหรับการแข่ง "100 รอบ 100 ไร่" ครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งที่ 2 จากครั้งแรกที่มีรถเข้าร่วม 56 คันมาครั้งนี้มีรถยอมจ่ายค่าสมัครด้วยเงินหมื่นเข้าร่วมกว่า 100 คัน และเงินรางวัลจาก 1 แสน เพิ่มเป็น 1 ล้านบาท โดยผู้จัด "บ๊อบ" เกรียงศักดิ์ ตันกูล เจ้าของฉายา "บ๊อบ ซิกเดย์" ผู้ซึ่งมีความคลั่งไคล้ในรถคลาสสิค โดยเฉพาะรถ MZ (Motorenwerke Zschopau) แบรนด์สัญชาติเยอรมันถึงขนาดตัดสินใจไม่เรียนต่อหลังจากจบ ม.3 เพื่อมาทางสายนี้อย่างจริงจัง
ขณะที่ที่มาของฉายา "บ๊อบ ซิกเดย์" ก็มาจากการที่เจ้าตัวหลงใหลการแข่งขันรถ International Six Days Enduro (ISDE) พร้อมกับนำมาเริ่มแข่งในบ้านเราในชื่อ SIX DAYS TROPHY ปัจจุบันชื่อของ "บ๊อบ ซิกเดย์" ถือได้ว่าเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างของคนเล่นรถวินเทจทั้ง 2 ล้อ 4 ล้อ ไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนรวมถึง "ต๊อก ศุภกร" ที่ขอลงแข่งครั้งนี้ด้วย
ส่วนดรามาที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องบอกว่าส่อเค้ามาตั้งแต่ก่อนแข่งแล้ว เนื่องจากบางส่วนมองว่าการให้รถบางทีมเข้าแข่งนั้นมีการทำผิดกติกา เช่นเรื่องของปีที่ผลิต การปรับแต่งรถเกินเกณฑ์ที่กำหนด ฯ
ดรามาเริ่มมาหนักทันทีหลังทีมที่ชนะการแข่งครั้งนี้ดันเป็นรถของทีมที่ถูกมองว่าเอาเปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ บางส่วนอ้างถึงคำพูดของผู้จัดที่เคยพูดไว้ บางคนขุดถึงความสัมพันธ์ของทีมชนะกับคนจัด บางคนฟาดถึงประเด็นเรื่องเงิน และบางคนที่ไปไกลถึงเรื่องส่วนตัวและมองว่านี่คือการหลอกลวงฉ้อโกง
หลังโซเชียลเริ่มพูดกันมากขึ้นทางผู้จัดจึงทั้งโพสต์ทั้งอัดคลิปในมุมตนเอง โดยยอมรับว่างานมีความผิดพลาดในหลายส่วนเพราะทั้งหมดตนลงมือทำเองไม่มีออแกไนซ์ ส่วนดรามาเรื่องกฏกติการถที่เข้าแข่งที่มีการโวยวายกันเจ้าตัวระบุว่าทั้งหมดอยู่ที่ดุลพินิจและการตัดสินใจของตนที่สำคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างก็รับรู้และยอมรับตั้งแต่ก่อนแข่งแล้ว ซึ่งหากใครที่รู้จักหรือติดตามเจ้าตัวอยู่ก็จะรู้ว่านี่คือคาแรกเตอร์ของผู้ชายชื่อ "บ๊อบ ซิกเดย์" จริงๆ
อย่างไรก็ตาม งานนี้เรื่องกลับยิ่งบานปลายขึ้นไปอีก เกิดการแบ่งพวกชัดเจนระหว่างทีมผู้จัดกับคนที่ไม่พอใจที่มองว่าสิ่งที่เจ้าตัวพูดทำนองว่าทีมอื่นๆ ก็มีการทำผิดกติกาแต่ตนก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นการไม่ยอมรับว่าตนเองปล่อยให้มีการเอาเปรียบทีมอื่นๆ ที่สู้อุตส่าห์ทุ่มเทลงทุนลงแรงไปแข่งในเกมที่รู้อยู่แล้วว่าผู้ชนะเป็นใคร
ส่วนคนที่อยู่ฝั่งผู้จัดก็มองว่าคนที่ออกมาโวยวายส่วนใหญ่มองเรื่องเงินเป็นสำคัญทั้งที่หลายคนต่างก็บอกก่อนเข้าแข่งครั้งนี้ว่าไม่ได้มีการคาดหวังอะไร มาหาสังคม เอาสนุก
อันที่จริงตลอดกว่า 14 ชั่วโมงของการแข่งขัน 100 รอบ 100 ไร่ หรือจะเป็นก่อนหน้าที่งานจะเริ่มก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นอะไรที่สุดจริง
ทั้งการมาชุมนุมเจอะเจอกันของซุ้มรถวินเทจระดับเซียนทั่วทุกหัวระแหง สภาพสนามแข่งที่ทุกคนยอมรับว่าทั้งสวยทั้งมัน ภาพที่เกิดขึ้นที่มีเรื่องให้พูดถึงมากมาย ทั้ง รถแข่งไฟไหม้ เวสป้าที่ลงแข่งทั้งที่รู้ว่าโอกาสรับถ้วยแทบจะเป็นศูนย์ นักแข่งผู้หญิงคนเดียวในหมู่ผู้ชาย ฯลฯ
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆ ที่เรื่องเหล่านี้ถูกบดบังจากดรามาคนรถวินเทจที่ตอนนี้แบ่งฝ่ายแบ่งพวกซัดแดกดันกันเอง จนแทบจะลืมกันไปเลยว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรและตนเองมาร่วมเพราะอะไร...