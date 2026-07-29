“ว่านไฉ” เชื่อ “ฮลุน โซโล่” ยังอยู่จอร์เจีย น่าจะไปเที่ยวหมู่บ้านที่ไร้สัญญาณ ชาวเน็ตเผยข้อมูลจากตำรวจ

ยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการหายตัวไปของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์แบกเป้เที่ยวคนเดียว ที่ล่าสุดญาติไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาเกือบ 15 วัน หลังจากเดินทางไปเที่ยวจอร์เจียคนเดียว จนทำให้พี่ชายออกมาโพสต์ตามหาและขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานที่จะสามารถทำได้
และแน่นอนพลังโซเซียลก็ร่วมด้วยช่วยกันในแบบคนละไม้คนละมือ อาทิ “คุณแยม” เจ้าของเพจ Isara Yam Boonprasert ก็ได้อัปเดตเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็น
“ตอนแยมไปจอร์เจียคนเดียว 1 เดือน ก็ตะลอนหลายเมือง ไปถึงใกล้เขตอาร์เมเนียนะ ถ้าให้เดาสไตล์ น้องฮลุน โซโล่ เขาน่าจะไปเมืองที่ไปยากๆ อย่าง Tusheti, Khevsureti มากกว่าเมืองดังๆ หลักๆ อย่าง Tblilsi, Batumi รี ถ้า น้องข้ามไปถึงอาร์เมเนีย ก็ Khndzoresk, Shikahogh มั้ย เพราะไปยาก และ นักท่องเที่ยวน้อย”
“ทุกคนคะ ตอนนี้ ณ เวลา 29 กรกฎาคม เวลา 15.15 น. แยมได้ข้อมูลน้องฮลุน โซโล่จากเพื่อนที่จอร์เจียแล้วนะคะ เพื่อนแจ้งมาแล้ว.. แต่ตัวแยมไม่อยากแจ้งข่าวอะไรโดยพลการ แยมติดต่อส่งข้อความ หาพี่ชายน้องฮลุนแล้ว แต่เขายังไม่อ่าน และพิกัดล่าสุดของเขาคือจุดที่ไม่ได้ไป จุดที่ไปยาก อย่างที่แยมหรืออีกหลายคนคาดคิดด้วยซ้ำ” ซึ่งข้อมูลนี้ตำรวจอร์เจียเป็นคนให้มา
“แยม ได้แจ้ง สิ่งที่ ได้ข้อมูลมา ให้สถานทูต อังการา ทราบแล้วนะคะ ซึ่งเป็นข้อมูลจากเพื่อนชาวจอร์เจีย HE ที่เมื่อวาน แยมบอกเขา เขาก็รีบพุ่งตัวไปสถานีตำรวจ และ ช่วยกันหาข้อมูลให้เลย และเมื่อคืน แยมก็นั่งทำการบ้าน วิเคราะห์ โซนที่คิด คาดว่าน้องจะไป ต่อยันดึก ช่วยหาเท่าที่เพื่อนมนุษย์คนนึ่ง จะช่วยได้”
ด้าน “ว่านไฉ”กูรูสายเที่ยว ก็ได้โพสต์คลิปเล่าถึงจอร์เจีย เจ้าของช่อง “ว่านไฉ อาสาพาไปหลง” บอกว่าให้สบายใจได้ เพราะวิเคราะห์ในมุมมองของครีเอเตอร์สายท่องเที่ยว เส้นทางของน้องฮลุนน่าจะไป 4 หมู่บ้านที่เป็นอันซีนของประเทศ เขาก็พยายามติดต่อพาร์ตเนอร์ที่รู้จัก และส่งกำลังคนไปเช็กที่ชายแดนเพื่อช่วยตามหาน้องฮลุนอีกแรง แต่ความยากคือหมู่บ้านเหล่านี้ไม่ค่อยมีสัญญาณนี่สิ พร้อมโพสต์อัปเดต “อัพเดท ฮลุน ไม่มีบันทึกออกนอกจอร์เจียร์ ยังอยู่ที่จอร์เจีย 100% และผมแจ้งให้ครอบครัวน้อง
แจ้ง ตำรวจสากล Interpol เพื่อประสาน Tracking ติดตามสัญญาณโทรศัพท์”
ถัดมาเพจ Royal Thai Embassy, Ankara อัปเดตถึงการช่วยเหลือ “ฮลุน โซโล่” ว่า “ตามที่ได้มีกรณีนายบวรทัต เป็งสุข หรือคุณ 'ฮลุน โซโล่' เจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอเรียนว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังเดินทางเข้าไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจีย ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจีย รวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัตฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัตฯ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หาก มีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป”
ส่วนเพจ จอร์เจีย : Thai People in Georgia - คนไทยในประเทศจอร์เจีย ก็ได้ยืนยันล่าสุดว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆ
“ยังไม่มีความคืบหน้า ตอนนี้ ได้แจ้งให้พี่ๆ คนไทย รวมถึงคน ท้องถิ่น ที่อยู่ใน เมืองทาง ผ่านไป อาเมเนีย ช่วยติดตาม รวมถึงๆ พี่ๆ คนไทย ที่อยู่ในเมือง kazbegi ทางข้ามไปรัสเซียทราบและช่วยสอดส่องแล้วครับ หรือใครพบเจอ เบาะแส เพื่อเติม แจ้งในเม้นในเลยนะครับ เผื่อน้องออกน้องเส้นทาง ไปเส้นทางอื่น ขอบคุณครับ”