JAY B ปิดฉาก "2026 JAY B tape: roots bangkok" สุดยิ่งใหญ่ กับสองค่ำคืนแห่งเสียงเพลง ความคิดถึง และความทรงจำ

ในที่สุดความคิดถึงของทั้งศิลปินและแฟนคลับก็ได้รับการเติมเต็มผ่านโชว์ที่ถ่ายทอดตัวตนและเส้นทางดนตรีของ “JAY B” อย่างสมบูรณ์แบบสมความตั้งใจ ในคอนเสิร์ต "2026 JAY B tape: roots bangkok" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟน ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเต็มพื้นที่ทั้งสองรอบการแสดง กับการแสดงที่ผ่านการร้อยเรียง SETLIST ออกมาเป็นอย่างดี โดยได้ทีมผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเวนต์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ YJ PARTNERS และ PROUD2 ก็ไม่เคยทำให้แฟน ๆ ต้องผิดหวังอัดแน่นด้วยโปรดักชันระดับเอเชีย ทั้งแสง สี เสียง จอ LED ขนาดยักษ์ เลเซอร์ เอฟเฟกต์พิเศษ และการออกแบบเวทีที่เชื่อมโยงทุกช่วงของการแสดงได้อย่างไร้รอยต่อ ดึงทุกคนเข้าไปสู่ห้วงอารมณ์พิเศษร่วมกันกว่า 3 ชั่วโมงเต็ม!
ค่ำคืนแห่งความทรงจำเริ่มต้นขึ้นด้วย OpeningVCR ก่อนที่ “JAY B” จะปรากฏตัวบนเวทีพร้อม Intro + go UP, The Way We Are และ FAME จุดชนวนความร้อนแรงให้ทั้งอิมแพ็ค อารีน่าลุกเป็นไฟตั้งแต่วินาทีแรก! ก่อนเดินหน้าส่งต่อความสนุกผ่าน Wonder, B.T.W, Sweetie เพลงที่ JAY B นำมาเซอร์ไพร์สเเฟน ๆ เฉพาะในคอนเสิร์ตเท่านั้น ก่อนจะไปสนุกกันต่อกับ Time, We และ Dive Into You ที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกดนตรีของเขาอย่างเต็มอิ่ม หลังเปลี่ยนลุค JAY B กลับมาถ่ายทอดเสน่ห์อีกมุมผ่าน WANT U, I JUST WANNA KNOW, Hold onto My Back และ Layback ก่อนเร่งดีกรีความมันส์ด้วย Overflow, Count On Me และ Why? ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ตลอดทั้งฮอลล์
และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สำคัญของคอนเสิร์ตนี้ คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษอย่าง “กลัฟ คณาวุฒิ” ในบทเพลง ติดเธอซะก่อน (Sweet Baby) - JAONAAY ที่ขึ้นมาร่วมร้องเพลงกับเจบีสร้างโมเมนต์สุดฟินให้แฟน ๆ ได้ส่งเสียงเชียร์สนั่นฮอลล์ ก่อนเจบีจะส่งมอบเวทีให้กลัฟได้โชว์เต็มรูปแบบในบทเพลงของตัวเองอย่าง WHY YOU SO SERIOUS เติมสีสันให้ค่ำคืนแห่งความทรงจำครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงท้าย “JAY B” พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกของอารมณ์ผ่าน Hush, Rainy, Right, you say, Whiskey, HONEY และ One Call Away
ก่อนปล่อยพลังครั้งสุดท้ายกับการเต้นแบบจัดหนัก จัดเต็ม ทำเอาแฟน ๆ ลุกขึ้นเต้นตามกันกับเพลงอย่าง Velvet Trigger, RIDE, Switch It Up และ Head To Toe อีกหนึ่งเพลงเซอร์ไพรส์ที่ยังไม่ปล่อยให้ฟังอย่างเป็นทางการ แต่ JAY B เลือกมาโชว์ให้อากาเซ่ดูบนเวทีแบบสุด exclusive กับคอนเสิร์ต tape: roots เป็นการส่งท้ายโชว์หลักอย่างน่าประทับใจ
แม้โชว์หลักจะสิ้นสุดลง แต่เสียงเรียก "Encore!" จากอากาเซ่ดังก้องทั่วทั้งอิมแพ็ค อารีน่า ก่อนที่ “JAY B” จะกลับขึ้นเวทีอีกครั้งพร้อมลิสต์เพลงแดนซ์ยับไฟลุกอย่าง SWITCH UP / go UP (Remix Ver.), BREAK IT DOWN / Fountain of Youth (Remix Ver.) และปิดท้ายค่ำคืนด้วย Encore Medley ที่ขนเพลงฮิตมาให้แฟน ๆ ได้ร้องตามอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PYTHON, Darling, NANANA, Girls Girls Girls, Breath เป็นต้น เปลี่ยนทั้งฮอลล์ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้ม เสียงเพลง และความสุขจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยเอเนอจี้เต็มร้อยตั้งแต่เริ่ม
นอกจากความยิ่งใหญ่ของโปรดักชันบนเวที อีกหนึ่งไฮไลต์ที่สร้างความประทับใจให้กับ “JAY B” คือ Fan Video Project ที่อากาเซ่ชาวไทยร่วมกันจัดเตรียมไว้ตลอดทั้งสองวันของการแสดง ในวันแรกแฟน ๆ พร้อมใจกันชูสโลแกน "บ้านหลังนี้จะโอบกอดแจบอมด้วยความรักเสมอ" พร้อมด้วย Lightbox Project ต้นไม้ + นก = บ้าน ที่เปรียบเสมือนเจบีคือต้นไม้ และอากาเซ่คือนก เมื่ออยู่รวมกันเราจะกลายเป็นบ้านให้กันและกัน และในวันที่ 2 อากาเซ่ชาวไทยส่งข้อความอีกบทหนึ่งผ่านแบนเนอร์ว่า "วันนี้ก็ภูมิใจในตัวแจบอมเหมือนเดิม"แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้น ๆ แต่กลับเต็มไปด้วยความหมาย สะท้อนความรัก และความตั้งใจที่แฟน ๆ อยากมอบให้ศิลปินที่รัก
"2026 JAY B tape: roots bangkok" จึงไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ต แต่เป็นการกลับมาพบกันของศิลปินและแฟนคลับที่ต่างยืนยันความรู้สึกผ่านเสียงเพลงและความรัก เพราะสำหรับ JAY B...ประเทศไทยยังคงเป็น "บ้าน" ที่พร้อมโอบกอดเขาด้วยความรักเสมอ และสำหรับอากาเซ่ชาวไทย...ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหน ก็จะยังภูมิใจในตัว "แจบอม" เหมือนเดิม ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ X : @BEX_Concert จนกว่าจะพบกันใหม่
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