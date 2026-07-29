ไทยผนึก 9 สมาคมนานาชาติ จัดใหญ่ "International NUAD THAI & Wellness Festival 2026" เปิดเวทีชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมดัน "นวดไทย" สู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก

ประเทศไทยเตรียมจารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการยกระดับ "นวดไทย" สู่เวทีสากล ด้วยการเป็น เจ้าภาพจัดงาน “International NUAD THAI & Wellness Festival 2026” งานมหกรรมนวดไทย และสุขภาพนานาชาติ 2569 ภายใต้แนวคิด Healing Hands, Global Heritage ระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 กันยายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เครือข่ายสมาคมด้านนวดไทยและเวลเนสจาก 9 สมาคมใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยพันธมิตรนานาชาติ ได้ผนึกกำลังกันเพื่อผลักดัน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ให้ก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลัง
หนึ่งในช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดของมหกรรมครั้งนี้ คือ พิธีไหว้ครูพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ในวันที่ 4 กันยายน 2569 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และครูใหญ่ของศาสตร์นวดไทย ทุกแขนง พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะรวมจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสจากทั่วทุกมุมโลก ให้มา สักการะครูบาอาจารย์ร่วมกัน สะท้อนให้เห็นถึง รากเหง้าอันลึกซึ้งและจิตวิญญาณของศาสตร์ การบำบัดที่สืบทอดมายาวนานกว่า สองพันปี
อีกไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ของงานคือ การแข่งขันนวดไทยระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ สูงสุด นั่นคือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวทีนี้เปิดกว้างให้ ผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยจากทั่วประเทศได้ร่วม ประชันฝีมือกับผู้เข้าแข่งขัน จากนานาชาติ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ นวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า และนวดประคบสมุนไพร นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพและยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ นวดไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
นอกเหนือจากการแข่งขันที่เข้มข้น ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป สัมมนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวดไทยและ เวลเนสระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรมด้านสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งเปิดพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เวลเนสของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งในตลาดโลก
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทย ผู้ประกอบการธุรกิจนวดและสปา นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ จากทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อแสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้ "นวดไทย" ก้าวไกลสู่การ ยอมรับในระดับสากล
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2569 โดยสามารถดูรายละเอียดกติกาและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.intwf.org และติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/INTWF2026